Армия и оружие
Газета.RuПри обстреле со стороны Азербайджана погибли двое военных Армении
12 июля Минобороны Азербайджана сообщило, что подразделения ВС Армении нарушили режим прекращения огня на участке Товузского района государственной границы. Азербайджанская сторона заявила, что армянские военные устроили артиллерийский обстрел их позиций.
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Армия и оружие
Новейшие танки Тип 99А продолжают поступать в бригады НОАК
Российская газета вчера в 10:46
Политика
Суд в Нью-Йорке разрешил племяннице Трампа рассказывать о своей книге
Суд американского города Покипси (штат Нью-Йорк) разрешил племяннице президента США Дональда Трампа Мэри Трамп давать интервью или обсуждать свою книгу, публикация которой запланирована на 14 июля.
Известия вчера в 22:33
Армия и оружие
Армения сообщила о смерти четырех военных на границе с Азербайджаном
Коммерсантъ 11:06
Политика
Защита ЕС со стороны США уже не разумеется сама собой, заявила Меркель
Защита Европы со стороны США сегодня не является "само собой разумеющимся" делом, Европа должна найти на это общий ответ, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
РИА Новости 08:48
Общество
Прокуратура запросила условные сроки для 4 участников «Нового величия»
Прокурор на прениях сторон в Люблинском суде Москвы попросил приговорить троих фигурантов дела организации «Новое величие» к лишению свободы на сроки до 7,5 лет, четверым он предложил назначить условное наказание, передает ТАСС.
РБК 10:32
Шоу-бизнес
Андрей Губин впервые за 15 лет выступил на публике
Звезда 90-х Андрей Губин впервые за 15 лет выступил на публике.
Pravda.Ru вчера в 11:22
Происшествия
Экс-совладелец «Росгосстраха» Хачатуров осужден на 8 лет колонии
Экс-совладелец "Росгосстраха" Сергей Хачатуров получил 8 лет колонии по делу о мошенничестве, растрате, присвоении и легализации преступных доходов.
Российская газета 11:00
Общество
«Аэрофлот» решил сделать «Победу» самой крупной авиакомпанией России
Сам «Аэрофлот», который в 2019 году перевез 37,2 млн пассажиров, сохранив первое место среди российских авиакомпаний, сосредоточится на дальнемагистральных рейсах, чтобы стать «пятизвездочной компанией».
РБК 04:56
Общество
Власти США впервые за 17 лет казнили федерального заключенного
Власти Соединенных Штатов осуществили смертную казнь заключенного, находящегося под федеральной юрисдикцией, сообщает Associated Press.
Газета.Ru 09:12
Наука
Воздействие на организм сетей 4G и 5G проверили на рыбах
Ученые пришли к выводу, что радиоволны частотой 3,5 ГГц воздействуют на организмы в незначительной степени.
Evo-rus.com 11 июля в 14:22
Хоккей
Илья Сорокин подписал контракт с «Айлендерс» до конца сезона НХЛ
Голкипер рассматривал возможность вернуться в московский ЦСКА, чтобы не пропустить длительный срок, но команда не захотела его подписывать менее, чем на сезон.
CT news 08:19
Космос
Ученые США начали новые поиски черной дыры в Солнечной системе
Исследователи уверены, новый метод позволит найти небольшие чёрные дыры в пределах Солнечной планеты или исключить вероятность их существования в ней, вплоть до Облака Оорта, в котором, предположительно, находится и Планета Х. Наука до сих пор не подтверждает ни наличие девятой планеты, ни её отсутствие.
HotGeo вчера в 03:14
Происшествия
Самолет вынужденно сел в Петрозаводске из-за курившего пассажира
Газета.Ru вчера в 17:02
Здоровье
О главной тайне коронавируса рассказал петербургский патологоанатом
По словам руководителя Центра инфекционной патологии Боткинской больницы, заведующего НИО патоморфологии Центра Алмазова, профессора Всеволода Цинзерлинга, по-прежнему не разгадан механизм смерти от коронавируса.
Цензуры.Нет 10:49
Технологии
Вес PlayStation 5 и DualSense стал известен благодаря Amazon
CyberSport.ru 07:08
Спорт
Российский борец Махов признан чемпионом Олимпиады-2012
Москва, 14 июля 2020, 12:55 — REGNUM Чемпионом летних Олимпийских игр 2012 года признан российский борец Билял Махов.
REGNUM 05:55
Здоровье
Минздрав дал разъяснения по назначению выплат медработникам
В вопросе страховых выплат сомнения должны трактоваться в пользу медицинских работников, сообщили в Минздраве.
Российская газета 10:20
Гаджеты
ПК на Windows могут перейти на ARM-процессоры
Сравниваемые показатели TDP составляют 18 против 28 Вт. А вот что касается оптимизации программного обеспечения, то здесь Гассе приводит пример перевода платформы Windows на ARM.
The GEEK 09:06
Экономика
ЦБ поддерживает частичное снятие средств с ИИС
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор поддерживает идею о частичном снятии средств с инвестиционных счетов (ИИС), передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 11:32
Финансы
ЦБ повысил официальные курсы доллара и евро на 15 июля
Доллар подорожал на 37,96 копейки — до 71,1275 рубля, согласно официальным курсам валют, установленным Банком России на среду, 15 июля.
Экономика сегодня 05:54
Экономика
Хуснуллин пообещал достроить мост через Лену в Якутии в 2024 году
Строительство моста через реку Лену в Республике Саха (Якутия) будет завершено на год раньше, чем планировали, в 2024 году.
Известия 09:00
Политика
Володин пригрозил украинским политикам за слова о Крыме
Спикер Госдумы Вячеслав Володин пригрозил украинским политикам экстрадицией в Россию за слова о Крыме.
Lenta.ru 09:57
Наука
Все опасные симптомы инфекции коронавируса SARS-CoV-2 установлены
iReactor вчера в 11:24
Политика
В Иране за шпионаж на ЦРУ казнили экс-сотрудника Минобороны
В Иране за шпионаж и сотрудничество с Центральным разведывательным управлением США (ЦРУ) казнили бывшего сотрудника Министерства обороны Резу Асгари.
РБК 07:20
Общество
В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих
В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 17:34
Экономика
Ростовская область заняла 59 место в стране по уровню промпроизводства
Индекс промышленного производства в Ростовской области в январе-мае текущего года сократился на 2,2 п.п. и по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 97,8%. Таким образом, донской регион оказался лишь на 59 месте в стране по этому показателю, сообщили в агентстве «РИА Рейтинг».
РБК Ростов-на-Дону 04:36
Общество
Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ
"Средний тестовый балл [на ЕГЭ по географии] увеличился на 2,9. Доля участников, набравших 81-100 баллов, у нас увеличилась на 4,3%. 107 человек написали на сто баллов, доля участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог, уменьшилась на 1,16% по сравнению с прошлым годом, составляет почти 5%", - сказал Музаев.
ТАСС 06:29
Происшествия
Владелец парка «Тайган» оштрафован на 400 тысяч рублей за укус льва
Белогорский районный суд обязал владельца парка львов "Тайган" Олега Зубкова выплатить штраф 400 тысяч в рамках процесса по делу об укусе львом туристки из Кирова Ольги Соломиной.
Российская газета 07:28
Экономика
«Газпром» в I квартале получил убыток по МСФО впервые с 2015 года
"Газпром" в первом квартале 2020 года получил убыток по МСФО впервые с 2015 года, он составил 116,249 миллиарда рублей против прибыли в 535,908 миллиарда рублей годом ранее, сообщила компания.
ПРАЙМ 03:19