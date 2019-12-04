Общество
РБКПри обстреле спортивного клуба в Алеппо погибли десять мирных жителей
Террористы обстреляли спортивный клуб на территории города Телль-Рифъат в сирийской провинции Алеппо. В результате десять мирных жителей погибли и еще 13 пострадали, говорится в сообщении Минобороны России, поступившем в РБК.
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с чего всё началось
Американские инструкторы, тренировавшие боевиков «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ террористическая организация), секретные поставки оружия, поддержка боевиков беспилотниками и сотни ввезенных в страну наемников в обмен на сирийскую нефть.ФАН01 декабря в 17:00
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Фигурное катание
Трусова и Загитова назвали свои заявки на финал Гран-при
Российские фигуристки Александра Трусова и Алина Загитова назвали свои заявки на прокаты на финал Гран-при, который состоится с 5 по 8 декабря.
Политика
Убитый в Берлине гражданин Грузии был террористом
Убитый в Берлине 23 августа гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили участвовал в организации и проведении терактов в России в качестве главаря отряда боевиков.
Футбол
«Милан» отказался от трансфера Алексея Миранчука
«Милан» не заинтересован в приобретении полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.
Политика
Трамп назвал Трюдо «двуличным» и покинул саммит НАТО
Президент США Дональд Трамп назвал канадского премьера Джастина Трюдо «двуличным» из-за насмешек, сообщает The Independent.
Авто
Datsun не покинет российский авторынок
Несколько ранее в СМИ появились слухи относительно возможности ухода компании Datsun с рынка России, однако появилось официальное заявление представителей бренда.
Здоровье
Препарат от сахарного диабета может содержать опасные канцерогены
Санкт-Петербург / AbsolutTV.ru / Новости / Популярный препарат от сахарного диабета метформин может содержать опасные вещества.
Общество
Егор Жуков выступил с последним словом в суде
Студент Высшей школы экономики (ВШЭ) Егор Жуков, которого обвиняют в призывах к экстремизму в рамках «дела 27 июля» о массовых беспорядках, выступил с последним словом в суде, сообщает «Новая газета».
Политика
Президент Польши отказался назвать Россию врагом НАТО
Президент Польши Анджей Дуда не считает, что Россия является врагом НАТО.
Политика
Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
Здоровье
Врач из Германии назвал разрушающие сосуды факторы
Медицинский директор Центра профилактической и спортивной медицины Технического университета Мюнхена Мартин Галле назвал факторы, которые могут привести к утрате эластичности и закупорки кровеносных сосудов, к их числу он отнес: курение, повышенный уровень сахара в крови, холестерин и высокое артериальное давление.
Футбол
УЕФА утвердил состав корзин для жеребьевки Лиги наций
УЕФА утвердил состав корзин для жеребьевки Лиги наций сезона-2020/21. Список составлен на основе выступлений команд в предыдущих турнирах.
Гаджеты
Xiaomi Mi 10 станет первым смартфоном с топовым Snapdragon 865
Компания Qualcomm на презентации "Tech Summit 2019" анонсировала выпуск нового топового мобильного процессора Snapdragon 865.
Кино
Вышел первый трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»
Футбол
«Лестер» обыграл «Уотфорд» и вернулся на 2-е место в таблице АПЛ
«Лестер» вернулся на 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
Гаджеты
В России появился новый бренд доступных телефонов
В России компания "Новая линия" запускает новую марку мобильных телефонов под названием Strike.Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, новый бренд Strike - это большое количество различных моделей.
Религия
Православные празднуют Введение во храм Пресвятой Богородицы
Экономика
ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года
Пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.
Авто
С 1 января в России вводятся новые штрафы для водителей
С 1 января 2020 года в России вводятся новые штрафы за нарушения ПДД.
Шоу-бизнес
Познер отказался реагировать на нападки Певцова
Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.
Авто
На продажу выставили редкий микроавтобус ЗИЛ-3207
На сайте "Ретромаркет" появилось объявление о продаже микроавтобуса представительского класса ЗИЛ-3207.
Политика
Скабеева сообщила о телефонном разговоре с Зеленским
Телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала, что связалась по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Происшествия
СК завершил расследование крушения SSJ100 в Шереметьево
Следствие по делу о крушении в мае этого года SSJ100 в аэропорту Шереметьево завершено, сообщил РИА Новости адвокат Игорь Трунов, чья коллегия защищает потерпевших.
Экономика
400 тысяч долларов получит Краснодар на проект «канатного метро»
Стало известно о решении Совета директоров Нового банка развития БРИКС оказать техподдержку проекту «канатного метро» в краевом центре.
Общество
В Роскосмосе оценили заявления о крахе России как космической державы
В Роскосмосе спокойно восприняли прогноз аналитиков в США о крахе России как космической державы после запуска американских пилотируемых космических кораблей.
Политика
Венгрия пообещала не пускать Украину в НАТО
30 октября сообщалось, что Венгрия заблокировала декларацию НАТО по поддержке Украины из-за притеснения украинским государством венгерского населения.
Происшествия
Украинский депутат Соболев назвал людей Порошенко заказчиками убийства сына
В ходе состоявшегося в среду заседания по избранию меры пресечения для предполагаемых убийц 3-летнего сына депутата Вячеслава Соболева Андрея Лавреги и Евгения Семенова сам нардеп назвал имена вероятных заказчиков преступления.