Общество

РБКРБКПри обстреле спортивного клуба в Алеппо погибли десять мирных жителей

Террористы обстреляли спортивный клуб на территории города Телль-Рифъат в сирийской провинции Алеппо. В результате десять мирных жителей погибли и еще 13 пострадали, говорится в сообщении Минобороны России, поступившем в РБК.
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MADE IN USA: Как США помогают «Исламскому государству». Расследование ФАН

Американские инструкторы, тренировавшие боевиков «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ террористическая организация), секретные поставки оружия, поддержка боевиков беспилотниками и сотни ввезенных в страну наемников в обмен на сирийскую нефть.
ФАН01 декабря в 17:00

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При обстреле Алеппо погибли 10 человек

ТАСС14:02

В Алеппо десять человек погибли при обстреле боевиками спортклуба

РИА Новости14:25

При обстреле спортивного клуба в Алеппо погибли десять мирных жителей

РБК15:28

При обстреле спортивного клуба в Алеппо погибли десять человек

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11 человек погибли в результате обстрелов сирийской провинции Алеппо

Коммерсантъ15:01

Десять мирных жителей погибли в результате обстрела в Сирии

Lenta.ru14:44
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Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге забросали снегом

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Убитый в Берлине гражданин Грузии был террористом

Убитый в Берлине 23 августа гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили участвовал в организации и проведении терактов в России в качестве главаря отряда боевиков.
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Несколько ранее в СМИ появились слухи относительно возможности ухода компании Datsun с рынка России, однако появилось официальное заявление представителей бренда.
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Егор Жуков выступил с последним словом в суде

Студент Высшей школы экономики (ВШЭ) Егор Жуков, которого обвиняют в призывах к экстремизму в рамках «дела 27 июля» о массовых беспорядках, выступил с последним словом в суде, сообщает «Новая газета».
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Президент Польши отказался назвать Россию врагом НАТО

Президент Польши Анджей Дуда не считает, что Россия является врагом НАТО.
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Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
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Врач из Германии назвал разрушающие сосуды факторы

Медицинский директор Центра профилактической и спортивной медицины Технического университета Мюнхена Мартин Галле назвал факторы, которые могут привести к утрате эластичности и закупорки кровеносных сосудов, к их числу он отнес: курение, повышенный уровень сахара в крови, холестерин и высокое артериальное давление.
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УЕФА утвердил состав корзин для жеребьевки Лиги наций

УЕФА утвердил состав корзин для жеребьевки Лиги наций сезона-2020/21. Список составлен на основе выступлений команд в предыдущих турнирах.
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Xiaomi Mi 10 станет первым смартфоном с топовым Snapdragon 865

Компания Qualcomm на презентации "Tech Summit 2019" анонсировала выпуск нового топового мобильного процессора Snapdragon 865.
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Вышел первый трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»

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«Лестер» обыграл «Уотфорд» и вернулся на 2-е место в таблице АПЛ

«Лестер» вернулся на 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
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В России появился новый бренд доступных телефонов

В России компания "Новая линия" запускает новую марку мобильных телефонов под названием Strike.Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, новый бренд Strike - это большое количество различных моделей.
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Православные празднуют Введение во храм Пресвятой Богородицы

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ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года

Пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.
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Число пострадавших в пожаре в колледже в Одессе возросло

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Названа самая популярная песня года среди пользователей Shazam

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С 1 января в России вводятся новые штрафы для водителей

С 1 января 2020 года в России вводятся новые штрафы за нарушения ПДД.
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Познер отказался реагировать на нападки Певцова

Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.
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На продажу выставили редкий микроавтобус ЗИЛ-3207

На сайте "Ретромаркет" появилось объявление о продаже микроавтобуса представительского класса ЗИЛ-3207.
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Скабеева сообщила о телефонном разговоре с Зеленским

Телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала, что связалась по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Происшествия

СК завершил расследование крушения SSJ100 в Шереметьево

Следствие по делу о крушении в мае этого года SSJ100 в аэропорту Шереметьево завершено, сообщил РИА Новости адвокат Игорь Трунов, чья коллегия защищает потерпевших.
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400 тысяч долларов получит Краснодар на проект «канатного метро»

Стало известно о решении Совета директоров Нового банка развития БРИКС оказать техподдержку проекту «канатного метро» в краевом центре.
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В Роскосмосе оценили заявления о крахе России как космической державы

В Роскосмосе спокойно восприняли прогноз аналитиков в США о крахе России как космической державы после запуска американских пилотируемых космических кораблей.
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Камбербэтч сыграл Эдисона в новом фильме Бекмамбетова

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Венгрия пообещала не пускать Украину в НАТО

30 октября сообщалось, что Венгрия заблокировала декларацию НАТО по поддержке Украины из-за притеснения украинским государством венгерского населения.
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Украинский депутат Соболев назвал людей Порошенко заказчиками убийства сына

В ходе состоявшегося в среду заседания по избранию меры пресечения для предполагаемых убийц 3-летнего сына депутата Вячеслава Соболева Андрея Лавреги и Евгения Семенова сам нардеп назвал имена вероятных заказчиков преступления.
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