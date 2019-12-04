Американские инструкторы, тренировавшие боевиков «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ террористическая организация), секретные поставки оружия, поддержка боевиков беспилотниками и сотни ввезенных в страну наемников в обмен на сирийскую нефть.

с чего всё началось

Террористы обстреляли спортивный клуб на территории города Телль-Рифъат в сирийской провинции Алеппо. В результате десять мирных жителей погибли и еще 13 пострадали, говорится в сообщении Минобороны России, поступившем в РБК.

При обстреле спортивного клуба в Алеппо погибли десять мирных жителей

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