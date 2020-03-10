Финансы
КоммерсантъИндексы Мосбиржи и РТС упали на открытии торгов
Индекс Мосбиржи на открытии торгов упал на 10,150% до 2443,39 п.п. на фоне срыва соглашения о добыче нефти в рамках ОПЕК+ и распространения эпидемии коронавируса. Индекс РТС обрушился на 15,03% до 1069,43 п.п.
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Общество
Роструд напомнил о длинных выходных из-за майских праздников
В мае россиян ожидают длинные выходные и два сокращенных рабочих дня, сообщил «РИА Новости» замруководителя Роструда Иван Шкловец.
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Отменяются все массовые и спортивные мероприятия, закрываются школы и университеты, ограничивается передвижение по стране, сообщил журналистам премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
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Заявление президента Украины Владимира Зеленского об освобождении концлагеря Освенцим украинцами — чушь, сказал российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
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Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в конце недели температура начнет понижаться в центральных областях страны, пишет "Российская газета".
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Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
Экономика
Мишустин провел внеплановое совещание с Новаком и Силуановым
Премьер Михаил Мишустин провел совещание по экономическим вопросам, на котором обсуждались меры по сохранению стабильности экономики в стране, говорится на сайте кабмина.
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Два участника «банды ГТА» получили 25 лет колонии в Таджикистане
Два участника «банды ГТА» Боир Гуломов и Муроджон Каримов осуждены в Таджикистане на 25 лет колонии за убийства, совершённые в России.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл посетили службу в Вестминстерском аббатстве
Принц Гарри и Меган Маркл последний раз появились на публике в королевском статусе, сообщает ОТР.
Политика
В Татарстане выступили против положения о русском языке в Конституции
Общественники направили обращение депутатам Госдумы. В Татарстане выступили против положения о русском языке в Конституции.
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Выявлены новые симптомы коронавируса
Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
Финансы
Курс рубля к доллару и евро резко упал
По состоянию на начало одиннадцатого часа утра доллар стоит 72,77 рубля, что больше на 4,2 рубля чем в пятницу, а евро — 82,6 рубля (+5,1 рубля к пятнице).
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Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик
Роспотребнадзор в связи с распространением новой коронавирусной инфекции рекомендует воздержаться от посещения общественных мест, в том числе торговых центров, спортивных мероприятий и транспорта в час пик.
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Впервые после удаления имплантов Кудрявцева показала себя в купальнике
Поклонники не ожидали, что в купальнике спустя всего 2 месяца после операции, она будет выглядеть настолько хорошо.
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Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков
Президент США Дональд Трамп в понедельник оптимистично прокомментировал рекордное падение мировых цен на нефть и последовавшее за этим резкое снижение фондовых индексов.
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Липецкая область ввела режим повышенной готовности из-за коронавируса
Управление здравоохранения Липецкой области планирует организовать работу медорганизаций с приоритетом оказания помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи коронавируса и пациентам старше 60 лет.
Экономика
Минфин РФ сделал заявление после падения цен на нефть
Как говорится в сообщении министерства, ликвидных средств Фонда национального благосостояния России (ФНБ) достаточно для покрытия потерь бюджета страны от падения цен на нефть до 25–30 долларов на баррель на протяжении 6–10 лет.
Общество
В России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО
Новый формат полиса ОСАГО вступил в силу в России, с 8 марта водители могут внести информацию о договоре каско на оборотную сторону документа, пишет РИА Новости со ссылкой на указание ЦБ.
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом в США превысило 500
Порядка 512 человек заразились коронавирусом в США, сообщил 8 марта Центр по контролю и профилактике заболеваний.
Здоровье
В Москве рассказали о состоянии здоровья заболевших коронавирусом
Энергетика
США назвали условия для сокращения объемов добычи сланцевой нефти
Во время переговоров стороны не смогли прийти к согласию по поводу уменьшения добычи сырья на фоне снижения спроса из-за распространения коронавируса нового типа.
Происшествия
В Петербурге студент погиб из-за беспечного отношения к оружию
Трагедия стала следствием бездумного баловства с травматическим оружием, которое оказалось заряженным.
Политика
Путин прокомментировал визиты лидеров стран на парад Победы
Ранее в марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оргкомитет «Победа», возглавляемый Путиным, в плановом режиме продолжает готовить юбилейное празднование 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне.
Экономика
ЦБ ввел временные послабления для банков из-за коронавируса
Центробанк анонсировал временное ослабление регуляторных мер для банков, которые выдают кредиты транспортным и туристическим компаниям, а также производителям медицинской техники и лекарств.
Экономика
«АвтоВАЗ» рассматривает возможность корректировки цен на автомобили
О компании "АвтоВАЗ" - крупнейший производитель легковых автомобилей в России, входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.
Хоккей
ЦСКА и «Ак Барс» вышли во второй раунд Кубка Гагарина
Столичный ЦСКА и казанский "Ак Барс" вслед за СКА вышли во второй раунд Кубка Гагарина.
Общество
Си Цзиньпин прибыл в Ухань с инспекцией
В конце декабря именно в Ухани была зафиксирована вспышка заболевания новым коронавирусом, оттуда инфекция распространилась по всему миру.
Армия и оружие
Российский корабль замечен у базы ВМС США
Большой разведывательный корабль "Прибалтика" движется к югу от острова Оаху Гавайского архипелага, где расположена главная база ВМС США, заявили в Береговой охране.