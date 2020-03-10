Финансы

КоммерсантъКоммерсантъИндексы Мосбиржи и РТС упали на открытии торгов

Индекс Мосбиржи на открытии торгов упал на 10,150% до 2443,39 п.п. на фоне срыва соглашения о добыче нефти в рамках ОПЕК+ и распространения эпидемии коронавируса. Индекс РТС обрушился на 15,03% до 1069,43 п.п.
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Индекс Московской биржи упал на 10% сразу после начала торгов

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Индексы Мосбиржи и РТС упали на открытии торгов

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Индекс Мосбиржи обвалился на 10% после выхода России из сделки ОПЕК+

РБК03:01

На открытии индекс мосбиржи просел на 10%

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Российский фондовый рынок рухнул после обвала нефтяных котировок

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Премьер Михаил Мишустин провел совещание по экономическим вопросам, на котором обсуждались меры по сохранению стабильности экономики в стране, говорится на сайте кабмина.
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Принц Гарри и Меган Маркл последний раз появились на публике в королевском статусе, сообщает ОТР.
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Little Big перенесла презентацию песни для «Евровидения»

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В Татарстане выступили против положения о русском языке в Конституции

Общественники направили обращение депутатам Госдумы. В Татарстане выступили против положения о русском языке в Конституции.
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Выявлены новые симптомы коронавируса

Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
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Финансы

Курс рубля к доллару и евро резко упал

По состоянию на начало одиннадцатого часа утра доллар стоит 72,77 рубля, что больше на 4,2 рубля чем в пятницу, а евро — 82,6 рубля (+5,1 рубля к пятнице).
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Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик

Роспотребнадзор в связи с распространением новой коронавирусной инфекции рекомендует воздержаться от посещения общественных мест, в том числе торговых центров, спортивных мероприятий и транспорта в час пик.
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Впервые после удаления имплантов Кудрявцева показала себя в купальнике

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Как говорится в сообщении министерства, ликвидных средств Фонда национального благосостояния России (ФНБ) достаточно для покрытия потерь бюджета страны от падения цен на нефть до 25–30 долларов на баррель на протяжении 6–10 лет.
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В России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО

Новый формат полиса ОСАГО вступил в силу в России, с 8 марта водители могут внести информацию о договоре каско на оборотную сторону документа, пишет РИА Новости со ссылкой на указание ЦБ.
RT на русском 08 марта в 05:59
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Число заразившихся коронавирусом в США превысило 500

Порядка 512 человек заразились коронавирусом в США, сообщил 8 марта Центр по контролю и профилактике заболеваний.
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США назвали условия для сокращения объемов добычи сланцевой нефти

Во время переговоров стороны не смогли прийти к согласию по поводу уменьшения добычи сырья на фоне снижения спроса из-за распространения коронавируса нового типа.
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Иркутянка разгромила аптеку из-за ссоры с фармацевтом

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В Петербурге студент погиб из-за беспечного отношения к оружию

Трагедия стала следствием бездумного баловства с травматическим оружием, которое оказалось заряженным.
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Путин прокомментировал визиты лидеров стран на парад Победы

Ранее в марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оргкомитет «Победа», возглавляемый Путиным, в плановом режиме продолжает готовить юбилейное празднование 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне.
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ЦБ ввел временные послабления для банков из-за коронавируса

Центробанк анонсировал временное ослабление регуляторных мер для банков, которые выдают кредиты транспортным и туристическим компаниям, а также производителям медицинской техники и лекарств.
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О компании "АвтоВАЗ" - крупнейший производитель легковых автомобилей в России, входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.
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Столичный ЦСКА и казанский "Ак Барс" вслед за СКА вышли во второй раунд Кубка Гагарина.
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Си Цзиньпин прибыл в Ухань с инспекцией

В конце декабря именно в Ухани была зафиксирована вспышка заболевания новым коронавирусом, оттуда инфекция распространилась по всему миру.
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Российский корабль замечен у базы ВМС США

Большой разведывательный корабль "Прибалтика" движется к югу от острова Оаху Гавайского архипелага, где расположена главная база ВМС США, заявили в Береговой охране.
Газета.Ru вчера в 16:47
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