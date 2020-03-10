Виталия Невар / Новый Калининград При открытии торгов на Московской бирже российский рынок акций и курс рубля рухнули.

При открытии МосБиржи рухнули рубль и российский рынок акций

Авто Новый Kia Sorento могут представить 10 марта Новая «тележка» среднего размера для внедорожников Kia представляет собой такой же важный шаг вперед для нового поколения Sorento, позволяя автомобилю устанавливать новые стандарты в своем сегменте.

Политика Госдума поддержала обнуление президентских сроков Путина Госдума поддержала предложение депутата Валентины Терешковой обнулить президентские сроки Владимира Путина в качестве переходной меры.

Происшествия Украинец пытался провезти в Польшу десять тысяч медицинских масок Украинец пытался перевезти более 10 тысяч медицинских масок через границу страны в Польшу, сообщила в среду пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

Политика Шнуров посвятил стихотворение Путину В стихотворении Шнуров высказал предположение, что вся затея с поправками в Конституцию была организована именно для того, чтобы Путин смог сохранить за собой пост.

Армия и оружие Ракету «Циркон» запустят с АПЛ «Северодвинск» Собеседник агентства уточнил, что перед подводным пуском будет выполнено еще несколько стрельб в борта фрегата "Адмирал Горшков" По данным из открытых источников, летные испытания противокорабельной ракеты "Циркон" начались в 2015 году, на текущий момент выполнено более 10 пусков.

Политика Украинцы и белорусы смогут не сдавать экзамен по русскому языку Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон о признании граждан Беларуси и Украины, свободно владеющих русским языком и носителями русского языка без прохождения собеседования.

Политика Путин рассказал об актуальности своей мюнхенской речи 2007 года Президент России Владимир Путин в очередном выпуске интервью ТАСС рассказал, что мюнхенская речь, произнесенная им в 2007 году и вызвавшая тогда резко негативную реакцию политиков, сегодня актуальна и воспроизводится другими странами.

Здоровье В Белоруссии выявили два новых случая заболевания коронавирусом Еще два случая заболевания новым коронавирусом выявлены в Белоруссии у жителей Гомеля и Минска, сообщила в среду пресс-служба Минздрава республики.