Экономика
Новый Калининград.RuПри открытии МосБиржи рухнули рубль и российский рынок акций
Виталия Невар / Новый Калининград При открытии торгов на Московской бирже российский рынок акций и курс рубля рухнули.
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Экономика
В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране
Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Авто
Новый Kia Sorento могут представить 10 марта
Новая «тележка» среднего размера для внедорожников Kia представляет собой такой же важный шаг вперед для нового поколения Sorento, позволяя автомобилю устанавливать новые стандарты в своем сегменте.
Политика
Госдума поддержала обнуление президентских сроков Путина
Госдума поддержала предложение депутата Валентины Терешковой обнулить президентские сроки Владимира Путина в качестве переходной меры.
Политика
В Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина
У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина.
Экономика
Россияне спаслись от обрушения курса рубля покупкой смартфонов
Обрушение курса рубля в понедельник, 9 марта, привело к взрывному росту продаж смартфонов и других гаджетов.
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных и сокращенных рабочих днях в мае
В связи с празднованием Дня Победы россияне отдыхают с 9 по 11 мая включительно. 30 апреля и 8 мая будут предпраздничными рабочими днями.
Музыка
Little Big перенесли премьеру песни для «Евровидения»
Группа Little Big отложила презентацию песни для «Евровидения» по «неизвестным причинам».
Происшествия
Украинец пытался провезти в Польшу десять тысяч медицинских масок
Украинец пытался перевезти более 10 тысяч медицинских масок через границу страны в Польшу, сообщила в среду пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
Общество
Билли Айлиш выступила против бодишейминга на концерте в Майами
Финансы
Банк Англии неожиданно понизил базовую ставку до 0,25%
Банк Англии неожиданно понизил базовую процентную ставку в среду на 0,5 процентного пункта (п.п.) - с 0,75% до 0,25%, исторического минимума.
Политика
Шнуров посвятил стихотворение Путину
В стихотворении Шнуров высказал предположение, что вся затея с поправками в Конституцию была организована именно для того, чтобы Путин смог сохранить за собой пост.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Экономика
Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля
Импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35% на фоне падения рубля и коронавируса, полагают эксперты.
Армия и оружие
Россия ответила на заявление Эрдогана об уничтоженных «Панцирях»
Заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об уничтожении восьми зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» в Сирии турецкими беспилотниками не соответствуют действительности.
Общество
В Турции зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом
В Турции зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом.
Экономика
АКРА предупредило о приближении финансового кризиса
Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство предупредило о возможном приближении финансового кризиса.
Армия и оружие
Ракету «Циркон» запустят с АПЛ «Северодвинск»
Собеседник агентства уточнил, что перед подводным пуском будет выполнено еще несколько стрельб в борта фрегата "Адмирал Горшков" По данным из открытых источников, летные испытания противокорабельной ракеты "Циркон" начались в 2015 году, на текущий момент выполнено более 10 пусков.
Общество
В Москве на месяц запретили массовые мероприятия из-за коронавируса
В Москве на месяц, до 10 апреля, из-за коронавируса запрещены массовые мероприятия, где будет больше 5 тысяч участников.
Экономика
Бумаги TCS Group выросли более чем на 10% на новостях о дивидендах
На 10:26 стоимость бумаг составляла 1 217,6 руб. (7,66%). Рост произошел на фоне корпоративных новостей о выплате дивидендов.
Политика
Украинцы и белорусы смогут не сдавать экзамен по русскому языку
Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон о признании граждан Беларуси и Украины, свободно владеющих русским языком и носителями русского языка без прохождения собеседования.
Происшествия
Установлен ещё один причастный к нападению на российский центр в Киеве
Следствие установило ещё одного гражданина Украины, причастного к нападению на Российский центр науки и культуры в Киеве в 2018 году.
Кино
Людмила Артемьева отказалась от роли в «Сватах»
Актриса Людмила Артемьева отказалась принимать участие в съемках седьмого сезона сериала «Сваты».
Политика
Путин рассказал об актуальности своей мюнхенской речи 2007 года
Президент России Владимир Путин в очередном выпуске интервью ТАСС рассказал, что мюнхенская речь, произнесенная им в 2007 году и вызвавшая тогда резко негативную реакцию политиков, сегодня актуальна и воспроизводится другими странами.
Общество
Совфед одобрил снижение возраста выхода на негосударственную пенсию
Совет Федерации одобрил закон о снижении возраста для получения права на негосударственную пенсию.
Шоу-бизнес
Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции
13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
Кино
52-летний Дэниел Крэйг украсил обложку GQ без рубашки
Здоровье
В Белоруссии выявили два новых случая заболевания коронавирусом
Еще два случая заболевания новым коронавирусом выявлены в Белоруссии у жителей Гомеля и Минска, сообщила в среду пресс-служба Минздрава республики.
Политика
Байден лидирует на праймериз Демократической партии США
В США прошел еще один крупный этап избирательной кампании, так называемый "супервторник II" - предварительные выборы состоялись одновременно в шести штатах: Айдахо, Вашингтоне, Миссури, Миссисипи, Мичигане и Северной Дакоте.
Интернет
«Алиса» научилась читать тексты в Яндекс.Браузере
«Яндекс» добавил в голосового помощника «Алиса» новую функцию — озвучивание текстов на страницах в Яндекс.Браузере.