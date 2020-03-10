Торги на Московской бирже начались с обвала курса рубля и акций, пишут «Ведомости». На старте торгов стоимость доллара выросла до 72,2 рубля, евро поднялся до 81,9 рубля. Ключевые фондовые индексы РФ также обвалились.

Политика Путин заявил о желании США контролировать Украину на деньги России Власти США хотят держать Украину под «внешним управлением», но в том числе за счет российских денег, заявил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС для спецпроекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Шоу-бизнес Инстаблогер Екатерина Диденко не смогла рассказать детям о смерти отца Екатерину Диденко обвинили в хайпе на смерти мужа из-за того, что она сразу же после трагедии появилась в передаче Ксении Собчак «Док-ток», но сама блогер рассказала, что тяжело переживает случившееся.

Культура Apple и Эрмитаж выпустили пятичасовой фильм о музее Лента снята одним дублем и на одном заряде аккумулятора iPhone 11 Max Pro Картина длится 5 часов 19 минут, в ней показаны 45 залов и почти 600 произведений искусства.