По сравнению с ценой закрытия в пятницу доллар подорожал на 3,68 рубля. Курс евро был на уровне 81,89 рубля, что выше на 4,39 рубля уровня закрытия. К 10:15 за доллар давали 71,78 рубля.

На открытии торгов на Московской бирже обвалился рубль и акции

Политика Терешкова предложила снять ограничение по числу президентских сроков Депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова предложила убрать ограничения по числу президентских сроков после принятия поправок к Конституции России.

Спорт У российского велогонщика Страхова диагностировали коронавирус РИА Новости / Алексей Даничев У российского велогонщика Дмитрия Страхова обнаружили коронавирус, об этом сообщается в официальном аккаунте команды "Газпром-Русвело" в Instagram.

Наука «Пробуждение» герпеса вызывает тотальную гибель нервных клеток Молекулярные биологи из Университета Цинциннати (США) узнали, что связанное с ослаблением иммунитета «пробуждение» герпеса может приводить к массовой гибели нейронов в периферических отделах нервной системы и органах чувств.

Финансы Минфин приостанавливает аукционы ОФЗ до стабилизации рыночной ситуации Минфин России в понедельник сообщил, что в условиях высокой волатильности на финансовых рынках будет принимать решения о проведении аукционов по размещению ОФЗ с учетом рыночной конъюнктуры с целью содействия процессу стабилизации рыночной ситуации и недопущения избыточного давления на долговой рынок.

Происшествия На Украине забросали камнями поезд в Москву На Украине неизвестные забросали камнями поезд «Львов — Москва». Об этом сообщает портал Varta 1. Инцидент случился 8 марта.

Политика В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3 Госдепартамент США назвал российские вооружения, которые хочет включить в продление Договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), завершающего свое действие в начале 2021 года.

Политика Путин призвал прекратить приравнивать Сталина к Гитлеру Президент раскритиковал популярную среди европейских политиков точку зрения о том, что ответственность за начало Второй мировой войны в равной степени лежит и на Гитлере, и на Сталине.

Экономика Глава комитета Госдумы предостерег россиян от панической скупки валюты Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров призвал граждан не поддаваться панике и не спешить сейчас с покупкой валюты - это будет выгодно только спекулянтам, уверен депутат.

Происшествия Пропавший в Иванове мальчик найден погибшим Последний раз подростка видели, когда он садился в такси. Сегодня, 10 марта, стало известно, что мальчик найден погибшим.

Энергетика Новак оценил ситуацию на рынке нефти Министр энергетики России Александр Новак в ходе совещания по экономическим вопросам, которое провёл российский премьер Михаил Мишустин, сообщил, что сценарий выхода из соглашения по ограничению добычи нефти прорабатывался и текущая ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза.

Политика Постпред России при ОБСЕ прокомментировал суд по делу MH17 Москва считает проходящий в Нидерландах суд по крушению Boeing (рейс MH17) в Донбассе в июле 2014 года глубоко политизированным "судилищем", заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Авто В Сети опубликовали фото возрожденного Ford Bronco Sport Bronco Sport создан на базе известного Ford Escape, и, хотя у нас нет конкретной информации о его силовых установказ, мы ожидаем, что моторная гамма перекочует от старшей модели.

Гаджеты Метки Apple AirTag могут получить съёмный элемент питания Аналитик Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), известный довольно точными прогнозами об устройствах Apple, считает, что производство AirTag будет организовано не ранее второго или даже третьего квартала текущего года.