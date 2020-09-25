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Соловей.Инфо
Соловей.Инфо

При отравлении «Новичком» Навальный скончался бы через десять минут

До самых первых симптомов – минуты, а до смерти 10 минут, заключил Ринк. Ранее Solovei.info сообщал, что Алексея Навального выписали из немецкой клиники.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Ринк: Навальный при отравлении «Новичком» умер бы через десять минут

В случае отравления "Новичком" Алексей Навальный почувствовал бы первые симптомы через минуты, а неминуемо скончался бы через 10 минут, заявил в интервью РИА Новости разработчик системы "Новичок" Леонид Ринк.
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