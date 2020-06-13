Происшествия
Российская газетаУпавшим под Самарой самолетом управлял курсант
Легкомоторным самолетом Як-52, который упал утром 13 июня под Самарой, управлял курсант второго года обучения. Также на борту находился военный лётчик-инструктор первого класса, стаж налета которого составлял более четырех тысяч часов.
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Происшествия
Семья Сергея Захарова сочла извинения Ефремова запоздалыми
Фактически извинения семьей погибшего не приняты, рассказал ТАСС адвокат Захаровых Александр Добровинский.
Вести.Ru 07:00
Общество
Петербург с 15 июня снимает часть ограничений
Санкт-Петербург с 15 июня снимает часть ограничений.
BFM.ru 06:40
Баскетбол
Десять клубов осудили желание «Панатинаикоса» выйти из баскетбольной Евролиги
Десять баскетбольных клубов, которые обладают лицензиями А на выступление в Евролиге, выступили с письмом в поддержку руководства турнира после того, как греческий «Панатинаикос» заявил о желании покинуть лигу.
RT на русском 06:43
Происшествия
Людей эвакуируют из «Афимолл Сити» из-за возгорания
"До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания были эвакуированы около 400 человек", - уточнили в МЧС.
Газета.Ru 08:23
Игры
Sony показала дизайн PlayStation 5
Японская корпорация Sony продемонстрировала дизайн новой приставки PlayStation 5. Устройство было представлено на презентации компании, трансляция которой была в частности открыта на YouTube.
ТК Звезда 11 июня в 18:43
Политика
Украина возобновляет работу пунктов пропуска на границе с Крымом
На границах Украины и Крыма расположены три украинских КПВВ - "Чангар", "Каланчак", "Чаплынка" и российские пункты пропуска - "Армянск", "Джанкой" и "Перекоп".
Газета.Ru 08:01
Общество
Аксенов запустил новый водовод для снабжения Симферополя
Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт подачи дополнительного водоснабжения от артезианских скважин в Симферополь, столкнувшийся с проблемой обмеления водохранилищ.
Газета.Ru вчера в 05:08
Политика
Украину приняли в партнёрство расширенных возможностей НАТО
Как пишет Deutsche Welle, кроме Украины, статус партнёра расширенных возможностей НАТО имеют Швеция, Финляндия, Австралия, Грузия и Иордания.
RT на русском вчера в 10:17
Армия и оружие
Иконы покровителей всех родов войск доставили в главный храм ВС
Иконы святых покровителей видов и родов Вооружённых Сил РФ прибыли в главный храм ВС РФ в подмосковной Кубинке.
News.ru 08:27
Наука
Ученые: Собаки могут улучшить навыки общения у детей с аутизмом
Ученые из Университета Миссури опубликовала исследование, в котором указано, что терапия собаками может помочь детям с аутизмом улучшить их социальные навыки.
РЕН ТВ 08:23
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак впервые показал свою новую избранницу
Во время вечеринки Мурат Налчаджиоглу представил публике свою новую возлюбленную. Избранницу бывшего мужа певицы зовут Лилия.
7Дней.ру вчера в 04:00
Происшествия
В Тульской области нарушено энергоснабжение из-за непогоды
В Тульской области нарушено электроснабжение в десяти населённых пунктах региона после прохождения грозового фронта.
RT на русском 07:13
Происшествия
Ефремова допросили в статусе свидетеля по делу о сбыте наркотиков
Газета.Ru 11 июня в 14:19
Здоровье
Росстат: в апреле умерли 2712 человек с коронавирусом
В апреле общее число зарегистрированных умерших с коронавирусом COVID-19 составило 2712 человек, следует из данных Росстата.
Коммерсантъ 07:19
Авто
Renault Dokker ушел с российского рынка
«Каблучок» Renault Dokker покинул российский рынок спустя два с половиной года после дебюта.
Автоновости дня вчера в 01:31
Общество
Путин вручил медали Героев Труда на Поклонной горе
Медали Героев Труда вручил президент России Владимир Путин 12 июня в рамках празднования Дня России.
ИА Красная Весна вчера в 09:01
Экономика
Госдума поддержала законопроект об отсрочке по долгам для пенсионеров
Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров и предпринимателей.
News.ru 10 июня в 09:06
Политика
Путин присвоил представителю СК Петренко звание генерал-майора юстиции
Указом президента Владимира Путина руководителю управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета России Светлане Петренко присвоено звание генерал-майора юстиции.
Взгляд.ру 11 июня в 13:35
Шоу-бизнес
Нино Нинидзе и Максим Виторган отмечают первую годовщину отношений
В подписи к посту актриса отметила, что сделано оно год назад, а её возлюбленный в комментариях подтвердил, что это действительно их самое первое совместное фото, когда романтические отношения только начинались.
Дни24 06:17
Общество
Опубликована карта выхода российских регионов из режима самоизоляции
На сайте стопкоронавирус.рф появилась интерактивная карта, на которую нанесены этапы выхода регионов из введенных для предотвращения распространения коронавируса ограничений.
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Шоу-бизнес
Павел Прилучный поблагодарил Агату Муцениеце за детей
Накануне Агата Муцениеце опубликовала трогательное видеообращение к Павлу Прилучному, в котором поблагодарила его за то, что он научил ее любить.
Вокруг ТВ 06:38
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Николич присоединился к тренировкам «Локомотива» на базе
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Политика
Польша открывает границы со странами Евросоюза
Польша открывает границы для граждан стран Евросоюза. Об этом, 13 июня сообщает польский независимый информационный канал TVN24.
ИА Красная Весна 05:04
Общество
Названы изменения с 1 июля для получающих пенсию на карту пенсионеров
Ранее правительство России запланировало на эту дату перевод во внутреннюю платежную систему «Мир» всех россиян, получающих какие-либо льготы от государства.
Evo-rus.com вчера в 13:03
Здоровье
В ДНР выявили заражение коронавирусом у 750 человек
С начала эпидемии, инфекция выявлена у 750 человек, об этом 10 июня сообщает пресс-служба республиканского Минздрава.
ИА Красная Весна 10 июня в 04:27
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Александр Кокорин заявил, что тюрьма ничему его не научила
Экспресс газета 05:31
Общество
В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение
На одном из оптовых рынков на юге Пекина выявлено 49 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 00:47
Экономика
Жители Украины должны будут отдавать на пенсию часть зарплаты
Реализация второго этапа пенсионной реформы на Украине предусматривает, что жители страны будут отдавать 2% от своей зарплаты на будущую пенсию.
Политика Сегодня 06:03