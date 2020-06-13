Происшествия
ИзвестияДва пилота погибли при крушении самолета в Самарской области
Оба пилота погибли при крушении легкомоторного самолета Як-52 под Самарой. Об этом в субботу, 13 июня, сообщил источник «Известий».
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Происшествия
Ефремов выступил с видеообращением по поводу ДТП
Известия вчера в 23:37
Путешествия
Майя Ломидзе: С 15-20 июня можно будет планировать летний отдых
Майя Ломидзе: В большинстве случаев информация об открытии регионов не анонсируется.
Российская газета вчера в 23:00
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок
Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 05:08
Баскетбол
Звезда НБА Ирвинг выступил против возобновления сезона
RT на русском 01:52
Общество
Вильфанд предупредил об аномальной жаре в европейской части РФ
В европейской части России с 16 июня установится температурный фон выше нормальных показателей.
Известия вчера в 18:16
Энергетика
Ничего личного. Как США помогли России выиграть нефтяную войну
Почему США даже в условиях затоваривания рынка не могут обойтись без поставок из России — в материале РИА Новости.
РИА Новости 01:16
Шоу-бизнес
Королёва рассказала, как Зеленский помог ей с юбкой
Во время своей карьеры артиста президент Украины Владимир Зеленский помог Наташе Королевой поправить "подскочившую" наверх юбку.
Pravda.Ru 04:56
Наука
Влажность может стать еще одним источником возобновляемой энергии
Популярная механика 11 июня в 04:22
Гаджеты
Представлены системные требования PC-версии Death Stranding
Студия Kojima Productions анонсировала системные требования для Death Stranding на ПК.
Чемпионат 11 июня в 10:53
Футбол
«Ман Сити» готов будет организовать чемпионский коридор для «Ливерпуля»
"Манчестер Сити" готов будет организовать чемпионский коридор для игроков "Ливерпуля", если до очной встречи команд "красные" завоюют титул в английской премьер-лиге, сообщает Daily Mirror.
РИА Новости 06:35
Общество
Голикова: Пик заболеваемости коронавирусом в РФ был 11 мая
Пиком заболеваемости коронавирусом в России было 11 мая.
Российская газета 06:10
Общество
На Украине задержали трех человек по делу о предложении крупной взятки
Три человека задержаны на Украине по делу о предложении 6 миллионов долларов взятки, один из фигурантов получил статус подозреваемого, заявил на брифинге глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.
РИА Новости 06:52
Общество
Российским пенсионерам собираются дать единовременную выплату
По словам эксперта, ПФР РФ собирается выдать пенсионерам единовременные денежные выплаты.
Кавказ Пост 11 июня в 15:33
Общество
Голикова анонсировала промышленное производство вакцины в сентябре
Промышленное производство вакцины от коронавируса планируется начать в сентябре, препарат будет выпускать Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ), сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает «РИА Новости».
РБК 06:51
Гаджеты
Платы на AMD B550 обещают рекордный разгон памяти: лучше AMD X570 и Intel Z490
Любопытно, что даже для самых продвинутых плат на чипсете Intel Z490 под процессоры Comet Lake-S производители заявляют поддержку памяти DDR4 с частотами до 4800 МГц.
3DNews 11 июня в 13:58
Общество
Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии
Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru вчера в 14:26
Общество
Высочайший небоскрёб мира окрасили в цвета флага России
Дубай, ОАЭ, 12 июня 2020, 23:11 — REGNUM В Дубае (ОАЭ) небоскреб Бурдж-Халифа 12 июня окрасили в цвета российского флага по случаю Дня России.
REGNUM вчера в 16:11
Общество
Джонсон выступил против сноса памятника Черчиллю
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что выступает против снова памятников историческим личностям, в том числе бывшему премьер-министру страны (1940—1945; 1951—1955 годах) Уинстону Черчиллю.
Газета.Ru вчера в 08:30
Общество
Перечислены регионы с новыми случаями коронавируса
Новые случаи коронавирусной инфекции за сутки выявлены в 85 регионах России, больше всего — в Москве, Московской области и Свердловской области.
Lenta.ru вчера в 03:47
Происшествия
Сорвало крышу: кровлю в центре Барнаула унесло сильным ветром
На видео, попавшее в сеть, видно, как крыша, словно парус, поднимается со здания под порывами ветра, и тяжёлая конструкция падает перед домом.
Сиб.фм 06:42
Происшествия
Ветер опрокинул грузовики на российской трассе
Сильный порывистый ветер опрокинул грузовики на федеральной трассе «Кавказ» в Ставропольском крае.
Lenta.ru вчера в 13:42
Общество
В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение
На одном из оптовых рынков на юге Пекина выявлено 49 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 00:47
Армия и оружие
В ЛНР сообщили о прибытии в Донбасс британских военных инструкторов
Британские военные инструкторы прибыли в зону военного конфликта в Донбассе для обучения украинских силовиков, заявил журналистам в субботу официальный представитель народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
РИА Новости 06:33
Общество
Декретные пособия и больничные с 19 июня начисляются по новым правилам
Если застрахованное лицо на момент наступления страхового случая работает на условиях неполной рабочей недели или неполного рабочего дня, то средний заработок, исходя из которого исчисляются пособия, определяется пропорционально продолжительности рабочего времени застрахованного лица.
Областная газета (г. Иркутск) 10 июня в 21:11
Здоровье
Перечислены скрытые симптомы коронавируса
Доктор биологических наук Анча Баранова перечислила скрытые симптомы коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru 01:10
Происшествия
В Симферополе арестованы подозреваемые в подготовке теракта
Киевский районный суд Симферополя поместил на два месяца в СИЗО троих подозреваемых в подготовке теракта, еще один отправлен под домашний арест.
Коммерсантъ вчера в 10:14
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак представил свою новую возлюбленную
Бывший муж певицы Ани Лорак - Мурат Налчаджиоглу, после расставания с певицей успел сменить уже нескольких девушек.
Paparazzi.ru вчера в 08:26
Транспорт
Москвичи смогут проверить в приложении размер компенсации по «Тройке»
Пассажиры, не пользовавшиеся проездными в Москве во время самоизоляции, смогут проверить размер компенсации по карте "Тройка" в мобильном приложении "Метро Москвы", сообщили в пресс-службе ГУП "Московский метрополитен".
РИА Новости 05:47