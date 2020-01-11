Двое военнослужащих США погибли при взрыве бомбы в Афганистане, ещё двое получили ранения, сообщает Associated Press со ссылкой на американские вооружённые силы. Как отмечает агентство, автомобиль военных был подорван взрывным устройством на дороге в южной части страны.

В Афганистане при взрыве погибли двое американских военных

Происшествия В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".

Политика Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране Boeing Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов призвал возложить ответственность за крушение украинского Boeing не только на Иран, но и на Россию.

Космос 60 лет назад в СССР был создан Центр подготовки космонавтов 11 января 1960 года в подмосковном Звёздном Городке была создана специальная воинская часть, на базе которой отряд лётчиков-истребителей готовился к первому полёту в космос.

Политика Нетаньяху выразил соболезнования народу Омана после смерти султана Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил соболезнования народу Омана в связи со смертью султана Кабуса бен Саида Аль Саида, скончавшегося 11 января после продолжительной болезни.

Здоровье Порядок оказания «взрослой» стоматологической помощи будет обновлен Минздрав России представил проект нового Порядка медпомощи взрослым в стоматологии (проект Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях").

Общество В России начнут выдавать аттестаты с новыми оценками Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании, сообщила глава Минпросвещения Ольга Васильева в интервью "Российской газете".

Фигурное катание Фигуристка из Кореи выиграла короткую программу на юношеских ОИ 2020 В тройке лидеров по итогам короткой программы в соревнованиях по фигурному катанию на Зимних юношеских Олимпийских играх 2020 оказались кореянка и две российские спортсменки 11 января, прямую трансляцию соревнований вел «Первый канал».

Политика Западное СМИ назвало имя возможного преемника Путина На Западе представили сценарий развития событий в России в 2027 году. Роль президента предрекли губернатору из Центральной России.

Космос NASA заявило об обнаружении первой идентичной Земле планеты Астрономы NASA заявили о том, что обнаружили первую планету, которая по своим параметрам почти идентична Земле, а также находится в "обитаемой зоне" возле своей звезды, что создает условия для наличия воды в жидком виде и развития микроорганизмов.

Игры Steam объявил бесплатные выходные для симулятора войны Сервис цифровой дистрибуции Steam официально объявили о проведении на этой неделе бесплатных выходных в симуляторе войны Post Scriptum.