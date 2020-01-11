Армия и оружие
RT на русскомВ Афганистане при взрыве погибли двое американских военных
Двое военнослужащих США погибли при взрыве бомбы в Афганистане, ещё двое получили ранения, сообщает Associated Press со ссылкой на американские вооружённые силы. Как отмечает агентство, автомобиль военных был подорван взрывным устройством на дороге в южной части страны.
Читать в источнике
Оценить29
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 14:22, Ашберн
Политика
Меркель заявила о необходимости достроить «Северный поток — 2»
Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала ситуацию со строительством газопровода «Северный поток — 2».
Происшествия
В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы
В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".
Политика
Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране Boeing
Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов призвал возложить ответственность за крушение украинского Boeing не только на Иран, но и на Россию.
Происшествия
В Москве фотомодель выпала из окна, сообщили СМИ
В Москве модель и актриса Ксения Пунтус выпала из окна с высоты третьего этажа.
Космос
60 лет назад в СССР был создан Центр подготовки космонавтов
11 января 1960 года в подмосковном Звёздном Городке была создана специальная воинская часть, на базе которой отряд лётчиков-истребителей готовился к первому полёту в космос.
Общество
На Алтае мальчик оплатил проезд женщине с ребенком и стал миллионером
В Алтайском крае подросток оплатил проезд незнакомой женщине с ребенком и получил 1,5 миллиона рублей.
Политика
Нетаньяху выразил соболезнования народу Омана после смерти султана
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил соболезнования народу Омана в связи со смертью султана Кабуса бен Саида Аль Саида, скончавшегося 11 января после продолжительной болезни.
Здоровье
Порядок оказания «взрослой» стоматологической помощи будет обновлен
Минздрав России представил проект нового Порядка медпомощи взрослым в стоматологии (проект Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях").
Общество
В России начнут выдавать аттестаты с новыми оценками
Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании, сообщила глава Минпросвещения Ольга Васильева в интервью "Российской газете".
Фигурное катание
Фигуристка из Кореи выиграла короткую программу на юношеских ОИ 2020
В тройке лидеров по итогам короткой программы в соревнованиях по фигурному катанию на Зимних юношеских Олимпийских играх 2020 оказались кореянка и две российские спортсменки 11 января, прямую трансляцию соревнований вел «Первый канал».
Шоу-бизнес
Александр Ревва женился в четвертый раз на Мальдивах
У супругов есть традиция – приносить клятвы верности друг другу в романтических местах планеты.
Экономика
Цены на аренду квартир в российских городах выросли за год на 5–7%
В 2019 году в российских городах больше всего выросли ставки аренды двухкомнатных квартир — на 7%. Средняя двушка в исследуемых городах стоит 17,6 тыс. руб. в месяц.
Общество
В Ираке убили стрингера видеоагентства Ruptly
Вооруженные люди убили в иракском городе Басра стрингера-оператора видеоагентства Ruptly Сафаа Гали.
Армия и оружие
Врать дорого. Зачем Тегеран признал уничтожение украинского «боинга»
Кажется, именно этот изменившийся мир заставил иранские власти признать теперь вину в уничтожении украинского «Боинга».
Политика
Западное СМИ назвало имя возможного преемника Путина
На Западе представили сценарий развития событий в России в 2027 году. Роль президента предрекли губернатору из Центральной России.
Космос
NASA заявило об обнаружении первой идентичной Земле планеты
Астрономы NASA заявили о том, что обнаружили первую планету, которая по своим параметрам почти идентична Земле, а также находится в "обитаемой зоне" возле своей звезды, что создает условия для наличия воды в жидком виде и развития микроорганизмов.
Политика
«Медуза»: в Кремле хотят создать партии Шнурова, Дудя и Прилепина
Издание утверждает, что в Кремле также рассчитывают создать оппозиционные партии, которые возглавят музыкант Сергей Шнуров и YouTube-блогер и журналист Юрий Дудь.
Игры
Steam объявил бесплатные выходные для симулятора войны
Сервис цифровой дистрибуции Steam официально объявили о проведении на этой неделе бесплатных выходных в симуляторе войны Post Scriptum.
Общество
Сыгравшего «Джокера» Хоакина Феникса арестовали на демонстрации
Одним из участников акции стал исполнивший роль Джокера в одноимённом фильме актёр Хоакин Феникс.
Политика
В Иране начались антиправительственные акции протеста
Политика
На Украине сообщили о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing
Общество
Меган Маркл подписала контракт с Disney
Герцогиня Сассекская Меган Маркл подписала контракт с киностудией Disney.
Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ России были уволены пять человек, которые снимали на мобильные телефоны стрельбу на Лубянке, сообщило издание Znak.com со ссылкой на источники.
Политика
Борисов назвал «ахиллесову пяту» космической отрасли в России
Российский вице-премьер Юрий Борисов считает, что космической отрасли необходимо обеспечить рентабельность, чтобы выйти на серийное производство ракетной техники.
Экономика
Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год
Всемирный банк опубликовал ежегодный прогноз состояния мировой экономики, согласно которому в 2020 году её рост составит 2,5%.
Кино
Новый герой появится в седьмом сезоне сериала «Сваты»
Поклонники сериала переживают из-за задержки выхода седьмого сезона.