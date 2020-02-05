Происшествия

ИзвестияИзвестияВ стамбульском аэропорту потерпел крушение самолет

В аэропорту Стамбула имени Сабихи Гекчен потерпел крушение самолет, сообщает CNN Turk. По информации телеканала, воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелось. Информации о числе пострадавших на данный момент нет.
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Развалился на части: 179 пассажиров турецкого лайнера пострадали, но выжили

REGNUM03:52

В результате ЧП в Стамбуле с выкатившимся за пределы ВПП самолетом погибли три человека

Интерфакс01:32

В Сети появилось видео с выкатившимся за пределы ВПП в Стамбуле самолетом

РБКвчера в 11:42

В Стамбуле самолет выкатился за пределы ВПП

РИА Новостивчера в 10:54

Самолет в Стамбуле вышел за пределы посадочной полосы

Московский Комсомолец Турциявчера в 10:51

Самолет выехал за пределы ВПП в аэропорту Стамбула

ТАССвчера в 11:10

В стамбульском аэропорту потерпел крушение самолет

Известиявчера в 10:42
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Космос

16-летняя миссия телескопа «Спитцер» подошла к концу

В четверг, 30 января, из Центра управления НАСА отправили прощальный радиосигнал телескопу «Спитцер» (Spitzer), который наблюдал за Вселенной в инфракрасном диапазоне в течение 16 лет, сообщает пресс-служба НАСА.
Научная Россия 04 февраля в 01:33
Спорт

Чемпионку мира по гимнастике госпитализировали после попытки суицида

РБК 04:43
Политика

Законопроект против завышения цен в аптеках внесут в Госдуму

Накануне вице-спикер Госдумы Сергей Неверов сообщил журналистам, что депутаты фракции «Единая Россия» разработали законопроект, исключающий завышение аптеками цен.
Известия 04:43
Происшествия

На МКАД столкнулись восемь автомобилей

Движение автотранспорта на участке внешней стороны МКАД в Москве затруднено из-за ДТП с восемью автомобилями, сообщает столичная Госавтоинспекция в Twitter.
РИА Новости 05:13
Происшествия

В Магнитогорске матери пришлось занести ребенка-инвалида в самолет

Женщине пришлось вносить 12-летнего подростка в самолет на руках.
РИА Новости 03:06
Общество

Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

Коммерсантъ вчера в 15:24
Общество

Корабль «Союз МС-13» приземлился в Казахстане

Аппарат пилотируемого космического корабля "Союз МС-13" совершил посадку в степи Казахстана.
Российская газета 04:26
Армия и оружие

МИД сообщил о гибели российских военных специалистов в Идлибе

МИД России сообщил о гибели в сирийском Идлибе российских и турецких военных специалистов.
RT на русском 03:58
Общество

Ургант отчитал автора шутки о космонавтах

Ургант отчитал "автора" неудачной шутки о снижении требований к космонавтам.
Газета.Ru 04:56
Энергетика

Турция в 2019 году сократила закупки газа у «Газпрома» на 40%

Турция в 2019 г. сократила импорт газа на 10%, при этом поставки газа от "Газпрома" в эту страну сократились на 40% на фоне роста поставок из Азербайджана и закупок Турцией газа в сжиженном виде.
Вести.Ru вчера в 04:31
Происшествия

Власти назвали причину крушения самолета в Стамбуле

Причиной аварийной посадки самолета Pegasus Airlines стали плохие погодные условия, сообщил губернатор Стамбула Али Ерликая.
РБК вчера в 14:31
Общество

Данные более миллиона клиентов МФО выставили на продажу в интернете

Как пишет издание, объявление о продаже базы с данными 1,2 млн заемщиков было размещено в сети 2 февраля.
Ведомости вчера в 22:47
Культура

Умер американский актёр Кирк Дуглас

Известный американский актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Об этом в Instagram написал его сын, актёр Майкл Дуглас.
RT на русском вчера в 19:55
Политика

Польша отказалась от российского угля

Речь идёт об угле любого происхождения, его Польша получала из России, Южной Америки, Колумбии, Мозамбика, США, уточнил он.
REGNUM 05:10
Происшествия

Число зараженных коронавирусом на борту лайнера в Японии достигло 20

Еще 10 пассажиров с находящегося на карантине круизного лайнера Diamond Princess в Японии госпитализировали с новым типом коронавируса, сообщает 6 февраля агентство Kyodo, ссылаясь на японское министерство здравоохранения.
Известия вчера в 20:22
Технологии

Пользователей Android предупредили об опасных приложениях

Приложения запрашивают слишком много разрешений на доступ к системе, в результате чего личные данные пользователей подвергаются риску.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 12:48
Экономика

«Тинькофф» инвестирует до €25 млн в стартап для рынков Европы

TCS Group (головная компания Тинькофф Банка и «Тинькофф страхования») планирует инвестировать €25 млн в создание финтех-компании, ориентированной на розничных клиентов в странах Европы, за исключением СНГ, следует из раскрытия группы на Лондонской фондовой бирже.
РБК 05:15
Армия и оружие

Российский БТР протаранил американский блокпост в Сирии

RuNews24.ru 00:44
Кино

«Холоп» стал самым кассовым российским фильмом в истории

Комедия Клима Шипенко "Холоп" стала самым кассовым российским фильмом, сборы картины на данный момент составили 3,044 миллиарда рублей, что превосходит рекорд спортивной драмы "Движение вверх" (3,043 миллиарда рублей), сообщил в понедельник портал kinobusiness.com.
РИА Новости 03 февраля в 15:20
Общество

Граждан России эвакуировали из Китая в дискомфортных условиях

О дискомфортных условиях транспортировки рассказали российские граждане, эвакуированные из Китая. Об этом 5 февраля сообщает «Фонтанка».
Красная весна вчера в 14:18
Футбол

ЦСКА выиграл два товарищеских матча за день

Евро-футбол.ру вчера в 12:59
Авто

Новый Volkswagen Polo для России станет лифтбеком

Компания Volkswagen раскрыла информацию о новом поколении седана Polo для российского рынка — модель превратится в лифтбек.
Коммерсантъ вчера в 07:44
Происшествия

СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве авторитета Япончика

Следователи при содействии Московского уголовного розыска в рамках расследования уголовного дела об убийстве Вячеслава Иванькова, более известного как Япончик, задержали Муртаза Шаданию.
РБК 05:05
Шоу-бизнес

Анастасия Костенко родила вторую дочь Тарасову

Модель из Ростова-на-Дону, 25-летняя Анастасия Костенко родила вторую дочь от футболиста Дмитрия Тарасова.
Вестник 05:15
Политика

Пелоси порвала текст речи Трампа после его выступления в конгрессе

Как пишет РИА Новости, в 2020 году Трамп не стал отходить от традиций и передал папки с речью вице-президенту Майку Пенсу, а также спикеру палаты Нэнси Пелоси.
ФАН вчера в 00:52
Космос

Таинственные сигналы из космоса оказались сложнее, чем считали ранее

Дни24 04:28
Единоборства

«Я — романтик. Выпил, подрался, в тюрьму!» Емельяненко ответил Исмаилову

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко обратился к Магомеду Исмаилову, с которым сразится 3 апреля.
Спорт-Экспресс 05:42
Политика

Володин поручил запросить данные о завышении аптеками цен на маски

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что поручил думским комитетам по охране здоровья, по контролю и регламенту, а также по экономической политике проанализировать ситуацию с завышением аптеками цен на противовирусные препараты и маски.
РИА Новости 05:42
Политика

Кремль проанализирует доклад Счетной палаты по правительству Медведева

Доклад Счетной палаты по работе предыдущего состава российского кабмина еще предстоит проанализировать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:21
Политика

Клишас: в Конституции может появиться понятие «федеральных территорий»

В Конституцию могут включить понятие "федеральных территорий" с прямым федеральным подчинением, сообщил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон Андрей Клишас.
РИА Новости 03:43
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