Самолет авиакомпании «Руслайн» повредил шасси при посадке в аэропорту Томска. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Самолет повредил шасси при посадке в аэропорту Томска

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