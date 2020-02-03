Происшествия
РБКСамолет повредил шасси при посадке в аэропорту Томска
Самолет авиакомпании «Руслайн» повредил шасси при посадке в аэропорту Томска. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
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Политика
Посол в ЦАР рассказал о расследовании убийства российских журналистов
Тридцатого июля 2018 года в Центральноафриканской республике были убиты трое россиян: журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, работавшие в ЦАР по заказу Центра управления расследованиями (ЦУР) Михаила Ходорковского.
Армия и оружие
Танк «Армата» может пойти на экспорт
Новейший российский танк «Армата» в будущем может пойти на экспорт.
Армия и оружие
Турецкие военные погибли в сирийском Идлибе от артобстрела
В результате погибли четверо турецких военнослужащих, еще 9 получили ранения.
Общество
В России могут ужесточить наказание для шумных соседей
В России могут ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы, об этом «Известиям» рассказала член комитета по труду и социальной политике Госдумы Ольга Павлова («Единая Россия»).
Общество
Медицинские маски в Курской области подорожали в 35 раз
Аптечные сети в Курской области увеличили в 35 раз цены на медицинские маски после опубликованных ранее рекомендаций Минздрава РФ о мерах профилактики коронавируса, сообщила в понедельник на оперативном заседании заместитель губернатора региона Ирина Хмелевская.
Общество
На пляж в Нидерландах выбросило древние артефакты
К началу этого года количество артефактов из кости и янтаря перевалило за сотню.
Общество
Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения
Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Гаджеты
Недостатки и дефекты Motorola Razr с гибким экраном показали на фото
Смартфон Motorola Razr с гибким корпусом уже разочаровал пользователей, хотя доступен он сейчас только по предзаказу.
Авто
Названы ошибки при замене и доливе моторного масла
Общество
Голикова попросила Мишустина отменить инвестиционный форум в Сочи
Вице-премьер Татьяна Голикова на оперативном совещании в понедельник попросила премьер-министра РФ Михаила Мишустина, с учетом ситуации с распространением коронавируса в мире, принять решение об отмене российского инвестиционного форума в Сочи, который должен пройти в середине февраля.
Общество
Из России депортируют зараженных коронавирусом иностранцев
Зараженные новым коронавирусом 2019-nCoV иностранцы могут быть депортированы из России, заявил глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами в понедельник, 3 февраля.
Общество
У семьи главы «Ростеха» нашли недвижимость на 4 млрд рублей
Семья главы «Ростеха» Сергея Чемезова владеет элитной недвижимостью на 4 млрд рублей, сообщил «Проект».
Финансы
Курс доллара превысил ₽64 впервые с начала декабря
Курс евро растет на 0,02%, до ₽70,9. В последний раз на уровне ₽64 доллар торговался 4 декабря 2019 года.
Происшествия
Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов
Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
Армия и оружие
Военный аналитик назвал Су-57 «шикарной машиной с большим будущим»
Российский истребитель пятого поколения серии Су-57 (ПАК ФА) в ближайшем будущем обзаведется так называемыми двигателями второго этапа, которые имеют заводское название «изделие 30».
Общество
В Госдуме предложили запретить прием посылок из Китая
Доставку посылок с товарами из китайских интернет-магазинов в Россию хотят приостановить в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV - с этим предложением выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.
Происшествия
СК выяснит причину гибели молодого человека и школьницы в Бирске
Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело по факту гибели молодого человека и школьницы в квартире в Бирске, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.
Происшествия
Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики
Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
Армия и оружие
В Минобороны назвали сроки поставок в армию С-500
В октябре 2019 года сообщалось, что в комплект поставки системы войдут пункт боевого управления (ПБУ) с автоматической системой управления (АСУ), радиолокационный комплекс обнаружения (РЛК).
Шоу-бизнес
Успенская прокомментировала обвинения дочери в насилии
Любовь Успенская рассказала, что обвинения в насилии от ее дочери не являются правдивыми.
Единоборства
Федор Емельяненко сообщил о совете семьи завершить карьеру
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко рассказал, что члены его семьи постоянно обсуждают с ним тему завершения карьеры.
Политика
В Госдуме допустили упоминание бога в Конституции
В Конституции РФ вполне может появиться упоминание бога, поскольку это не будет противоречить другим статьям основного закона страны.
Экономика
Бензин в России оказался одним из самых дешевых в Европе
Бензин в России оказался одним из самых дешевых в Европе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственное исследование.
Гаджеты
Названа дата начала продаж Xiaomi Mi 10
Китайская компания Xiaomi, которую в западном мире знают как производителя смартфонов, скоро откроет продажи Mi 10 - одного из самых долгожданных флагманов начала нынешнего года.
Шоу-бизнес
Поклонская снялась в «голливудской фотосессии»
Депутат Госдумы Наталья Поклонская устроила себе «голливудскую» фотосессию и показала результаты своим подписчикам в Facebook.
Политика
МИД Китая обвинил США в распространении паники по поводу коронавируса
США не только не предоставили Китаю никакой существенной помощи в борьбе с новым типом коронавируса, но, наоборот, предприняли целую серию мер и посеяли панику, заявила в понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
Политика
Зеленский заявил о наличии у него записи по делу о сбитом украинском самолете
Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала «1+1» сообщил, что располагает важной записью разговора иранских диспетчеров, которые с самого начала знали о причинах катастрофы украинского Boeing 737.