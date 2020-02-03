Происшествия

РБКРБКСамолет повредил шасси при посадке в аэропорту Томска

Самолет авиакомпании «Руслайн» повредил шасси при посадке в аэропорту Томска. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
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Прокуратура проверит «РусЛайн» после инцидента с ее самолетом в аэропорту Томска

Интерфакс04:37

«РусЛайн»: шасси самолета Екатеринбург — Томск повредилось после соприкосновения с ВПП

vtomske.ru03:07

В Томске восстановили работу аэропорта после инцидента с самолетом

РИА Новости00:48

Аэропорт Томска возобновил работу после аварийной посадки самолета

ТАСС00:35

Томский аэропорт снова работает в обычном режиме

Tomsk.Ru00:11

Все рейсы, задержанные из-за ЧП в аэропорту, вылетели из Томска

РИА Томск04:27

Рейсы Москва-Томск, направленные в новосибирский аэропорт из-за инцидента с самолетом из Екатеринбурга, прибыли в пункт назначения

Интерфакс - Россия03:17
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Политика

Посол в ЦАР рассказал о расследовании убийства российских журналистов

Тридцатого июля 2018 года в Центральноафриканской республике были убиты трое россиян: журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, работавшие в ЦАР по заказу Центра управления расследованиями (ЦУР) Михаила Ходорковского.
РИА Новости 02:43
Армия и оружие

Танк «Армата» может пойти на экспорт

Новейший российский танк «Армата» в будущем может пойти на экспорт.
ТК Звезда 02:42
Армия и оружие

Турецкие военные погибли в сирийском Идлибе от артобстрела

В результате погибли четверо турецких военнослужащих, еще 9 получили ранения.
Sputnik Армения 02:13
Политика

Главу Керчи отправили в отставку после скандала с блокадниками

РИА Новости 02:33
Общество

В России могут ужесточить наказание для шумных соседей

В России могут ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы, об этом «Известиям» рассказала член комитета по труду и социальной политике Госдумы Ольга Павлова («Единая Россия»).
REGNUM 00:21
Общество

Медицинские маски в Курской области подорожали в 35 раз

Аптечные сети в Курской области увеличили в 35 раз цены на медицинские маски после опубликованных ранее рекомендаций Минздрава РФ о мерах профилактики коронавируса, сообщила в понедельник на оперативном заседании заместитель губернатора региона Ирина Хмелевская.
ТАСС 03:18
Общество

На пляж в Нидерландах выбросило древние артефакты

К началу этого года количество артефактов из кости и янтаря перевалило за сотню.
RuNews24.ru 02:15
Общество

Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения

Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Вести.Ru вчера в 03:53
Гаджеты

Недостатки и дефекты Motorola Razr с гибким экраном показали на фото

Смартфон Motorola Razr с гибким корпусом уже разочаровал пользователей, хотя доступен он сейчас только по предзаказу.
Что происходит 01:46
Авто

Названы ошибки при замене и доливе моторного масла

Автоновости дня вчера в 08:07
Общество

Голикова попросила Мишустина отменить инвестиционный форум в Сочи

Вице-премьер Татьяна Голикова на оперативном совещании в понедельник попросила премьер-министра РФ Михаила Мишустина, с учетом ситуации с распространением коронавируса в мире, принять решение об отмене российского инвестиционного форума в Сочи, который должен пройти в середине февраля.
РИА Новости 03:02
Общество

Из России депортируют зараженных коронавирусом иностранцев

Зараженные новым коронавирусом 2019-nCoV иностранцы могут быть депортированы из России, заявил глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами в понедельник, 3 февраля.
РБК 02:40
Общество

У семьи главы «Ростеха» нашли недвижимость на 4 млрд рублей

Семья главы «Ростеха» Сергея Чемезова владеет элитной недвижимостью на 4 млрд рублей, сообщил «Проект».
Секрет фирмы 02:47
Финансы

Курс доллара превысил ₽64 впервые с начала декабря

Курс евро растет на 0,02%, до ₽70,9. В последний раз на уровне ₽64 доллар торговался 4 декабря 2019 года.
РБК 03:31
Происшествия

Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
Газета.Ru вчера в 23:01
Армия и оружие

Военный аналитик назвал Су-57 «шикарной машиной с большим будущим»

Российский истребитель пятого поколения серии Су-57 (ПАК ФА) в ближайшем будущем обзаведется так называемыми двигателями второго этапа, которые имеют заводское название «изделие 30».
Дни24 01 февраля в 04:54
Общество

В Госдуме предложили запретить прием посылок из Китая

Доставку посылок с товарами из китайских интернет-магазинов в Россию хотят приостановить в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV - с этим предложением выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.
Газета.Ru 03:09
Происшествия

СК выяснит причину гибели молодого человека и школьницы в Бирске

Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело по факту гибели молодого человека и школьницы в квартире в Бирске, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.
РИА Новости 04:04
Происшествия

Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики

Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
Вести.Ru вчера в 03:40
Армия и оружие

В Минобороны назвали сроки поставок в армию С-500

В октябре 2019 года сообщалось, что в комплект поставки системы войдут пункт боевого управления (ПБУ) с автоматической системой управления (АСУ), радиолокационный комплекс обнаружения (РЛК).
Известия 03:44
Шоу-бизнес

Успенская прокомментировала обвинения дочери в насилии

Любовь Успенская рассказала, что обвинения в насилии от ее дочери не являются правдивыми.
Pravda.Ru 03:53
Происшествия

Объявление о продаже ребенка в Челябинской области оказалось шуткой

РИА Новости 01:43
Единоборства

Федор Емельяненко сообщил о совете семьи завершить карьеру

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко рассказал, что члены его семьи постоянно обсуждают с ним тему завершения карьеры.
РБК 01:52
Политика

В Госдуме допустили упоминание бога в Конституции

В Конституции РФ вполне может появиться упоминание бога, поскольку это не будет противоречить другим статьям основного закона страны.
URA.Ru 01 февраля в 17:13
Культура

Съемки новой экранизации «Мастера и Маргариты» приостановлены

Газета.Ru 02:20
Экономика

Бензин в России оказался одним из самых дешевых в Европе

Бензин в России оказался одним из самых дешевых в Европе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственное исследование.
Lenta.ru 00:57
Гаджеты

Названа дата начала продаж Xiaomi Mi 10

Китайская компания Xiaomi, которую в западном мире знают как производителя смартфонов, скоро откроет продажи Mi 10 - одного из самых долгожданных флагманов начала нынешнего года.
Вечерний курьер 04:26
Шоу-бизнес

Поклонская снялась в «голливудской фотосессии»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская устроила себе «голливудскую» фотосессию и показала результаты своим подписчикам в Facebook.
ФАН вчера в 05:08
Политика

МИД Китая обвинил США в распространении паники по поводу коронавируса

США не только не предоставили Китаю никакой существенной помощи в борьбе с новым типом коронавируса, но, наоборот, предприняли целую серию мер и посеяли панику, заявила в понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
РИА Новости 03:46
Политика

Зеленский заявил о наличии у него записи по делу о сбитом украинском самолете

Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала «1+1» сообщил, что располагает важной записью разговора иранских диспетчеров, которые с самого начала знали о причинах катастрофы украинского Boeing 737.
Известия 04:14
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