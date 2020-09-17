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Национальное Аграрное Агентство
Национальное Аграрное Агентство

При повышении акциза в России сигареты подорожают на 20 рублей

Сигареты в России при увеличении акциза на 20 процентов подорожают примерно на 20 рублей за пачку. Об этом рассказал министр финансов Антон Силуанов, сообщает РИА «Новости». Он уточнил, что финансисты произвели расчет, исходя из того, что стоимость пачки сигарет составляет 120 рублей.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Силуанов: сигареты подорожают на 20 рублей при повышении акциза

Ранее сегодня премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о предложении правительства индексировать ставки акцизов на табачную продукцию выше инфляции. Поправки к Налоговому кодексу разработал Минфин. Так, предлагается в 2021 году вместо четырех процентов повысить ставку на 20 процентов.
РИА Новостивчера в 12:37
Подробнее о событии
РИА Новости

Табачные компании выяснили, на сколько могут вырасти цены на сигареты

РИА Новости06:48
Коммерсантъ

Силуанов: сигареты подорожают на 20 руб. при новой ставке акциза

Коммерсантъвчера в 13:40
Эхо Москвы

Повышение акцизов на табачную продукцию в 2021 году, по оценке Минфина, принесет в бюджет дополнительно 70 млрд рублей

Эхо Москвывчера в 13:05
ТАСС

Минфин подтвердил планы по повышению акцизов на табак на 20%

ТАССвчера в 12:18
РБК

Силуанов назвал стоимость сигарет после повышения акциза

РБКвчера в 12:10
Российская газета

Минфин подтвердил планы увеличить табачный акциз на 20%

Российская газетавчера в 12:43
Известия

Силуанов назвал примерную стоимость сигарет после повышения ставки акциза

Известиявчера в 12:46

Европарламент не признает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

"Подчеркиваем, что Европарламент в соответствии с позицией Европейского совета отвергает результаты так называемых президентских выборов в Белоруссии от 9 августа, учитывая, что они прошли с вопиющими нарушениями всех международно признанных норм, не признает Александра Лукашенко президентом Белоруссии", - говорится в документе.
РИА Новости07:13
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Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ru03:57
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомостивчера в 07:26
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Бывший арбитр ФИФА: «Не надо было удалять Комличенко, учитывая, что Шатова не наказали за более грубый фол»

Бывший арбитр ФИФА Любош Михел оценил эпизод с удалением нападающего «Динамо» Николая Комличенко в матче 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (0:1). На 51-й минуте встречи главный судья Сергей Лапочкин показал Комличенко вторую желтую карточку за фол в центре поля на полузащитнике гостей Оливере Абильдгоре во время борьбы за мяч в воздухе.
Спорт-Экспресс06:57

Российский депутат дал взятку следователю за закрытие дела и сдал его

В Москве задержали старшего следователя Перовского межрайонного следственного отдела, его помощника и водителя по подозрению в получении взятки от депутата Сергея Никонова, находящегося под следствием.
Lenta.ru06:04
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Минфин решил сократить расходы на зарплаты чиновников и вооружение

Проект федерального бюджета на 2021–2023 годы, который одобрило правительство, предполагает оптимизацию на 10% всех "незащищенных" статей бюджетных расходов вместе с сокращением госпрограммы вооружений на 5%. Дополнительной мерой по уменьшению бюджетных расходов будет "пропуск" в 2021 году ежегодной индексации зарплат чиновников.
Газета.Ru02:45
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Россия отказалась выдавать Польше диспетчеров по делу Качиньского

Москва не выдаст Варшаве авиационных диспетчеров, работавших на аэродроме Смоленска во время крушения самолета с президентом Лехом Качиньским, заявил РИА Новости заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Андрей Климов.
РИА Новости03:37
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NASA хочет заплатить компаниям за возвращение лунных камней

Американское космическое агентство объявило беспрецедентный тендер: оно хочет заплатить компаниям за взятие образцов лунных горных пород в рамках американской стратегии по развитию возможностей для разработки внеземных минеральных ресурсов.
V-kosmose.com14 сентября в 08:24
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