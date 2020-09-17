При повышении акциза в России сигареты подорожают на 20 рублей
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Сигареты в России при увеличении акциза на 20 процентов подорожают примерно на 20 рублей за пачку. Об этом рассказал министр финансов Антон Силуанов, сообщает РИА «Новости». Он уточнил, что финансисты произвели расчет, исходя из того, что стоимость пачки сигарет составляет 120 рублей.В источнике
С чего всё началось
Силуанов: сигареты подорожают на 20 рублей при повышении акциза
Ранее сегодня премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о предложении правительства индексировать ставки акцизов на табачную продукцию выше инфляции. Поправки к Налоговому кодексу разработал Минфин. Так, предлагается в 2021 году вместо четырех процентов повысить ставку на 20 процентов.
РИА Новостивчера в 12:37
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