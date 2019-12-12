Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиПри пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» погиб человек

При тушении пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске нашли тело военнослужащего, сообщили в пресс-службе Северного флота. Спасатели продолжают поиски офицера, который с первых минут задымления спустился к месту проведения сварочных работ для эвакуации находящихся там людей.
Читать в источнике
Комментировать8
с чего всё началось
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов аппарата следственного управления, сообщает сайт СК
.
ТВ-2114:34

Подробнее о событии

По факту пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов» возбудили уголовное дело

ТВ-2114:34

Один человек погиб при пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов»

Би-порт12:53

На «Адмирале Кузнецове» обнаружили погибшего

Северпост13:19

Один из военных погиб в ходе ликвидации пожара на «Адмирале Кузнецове»

ТАСС13:18

Telegram-канал пишет о погибшем на авианосце «Адмирал Кузнецов» в Мурманске

Nord-News13:59

При пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» погиб человек

РИА Новости13:31

При тушении пожара на «Адмирале Кузнецове» погиб военный

Интерфакс13:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7090 источников, обновлено в 14:52, Ашберн
Политика

Аваков допустил свою отставку после завершения дела Шеремета

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что допускает возможность ухода с занимаемой должности по собственному желанию после завершения расследования ряда резонансных дел.
РБК 14:48
Политика

Глава Украины Зеленский впервые дал интервью российскому СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам.
REGNUM 11:49
Происшествия

Очаг возгорания на авианосце «Адмирал Кузнецов» локализован

На месте событий работает наша съемочная группа. очаг возгорания уже локализован, проведена эвакуация рабочих завода.
ГТРК Мурман 06:34
Политика

Сенат США единогласно принял резолюцию о признании геноцида армян

Сенат конгресса Соединенных Штатов принял 12 декабря резолюцию о необходимости официально признавать и помнить геноцид армян, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:48
Политика

Путин попросил внести предложения по увековечению памяти Лужкова

Российская газета 14:00
Кино

Фильм «Джуманджи: Новый уровень» возглавит американский бокс-офис

Газета.Ru 07:23
Происшествия

Задержаны трое подростков, избивших петербурженку из-за внешнего вида

Вести.Ru 06:05
Футбол

«Ливерпуль» согласовал переход вингера «Зальцбурга» Минамино

«Ливерпуль» выиграл у «Манчестер Юнайтед» борьбу за нападающего «Зальцбурга» Такуми Минамино, сообщает The Independent.
Sport24.ru 07:12
Наука

Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень

Дни24 10 декабря в 20:35
Хоккей

Сборная России уступила команде Швеции на старте Кубка Первого канала

Сборная России по хоккею потерпела поражение от команды Швеции в стартовом матче второго этапа Евротура - Кубка Первого канала.
РИА Новости 14:19
Футбол

ЦСКА назвал стартовый состав на матч с «Эспаньолом»

Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Эспаньолом».
Sport24.ru 13:55
Здоровье

Пять знаков зодиака – долгожителей

Астрологи предложили свое видение секрета долголетия и назвали пять знаков зодиака, которые живут дольше остальных.
АМИТЕЛ 10:50
Политика

Ярош заявил о наличии у Кремля плана уничтожить Украину до 2024 года

Бывший лидер украинской экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена в РФ) Дмитрий Ярош заявил о существовании у Кремля плана по уничтожению Украины до 2024 года.
Известия вчера в 08:20
Общество

В Хорватии протестуют владельцы электрокаров

За 6 минут акции на заправки образовалась очередь из машин с ДВС. До открытого конфликта не дошло, электрокары уехали до приезда полиции.
Avtodrug 04:53
Политика

В Великобритании завершились слушания по долгу Украины перед Россией

Слушания по спору о долге Украины перед Россией на $3 млрд завершил Верховный суд Великобритании.
Известия 14:12
Армия и оружие

США испытали ракету средней дальности наземного базирования

RT на русском 12:36
Политика

МИД Германии назвал высылку дипломатов из России безосновательной

Реакция Берлина Германия с сожалением восприняла решение России выслать двух немецких дипломатов в рамках зеркальных ответных мер, заявили в свою очередь в МИД ФРГ.
РИА Новости 05:32
Авто

Представлен новый Mercedes-Benz GLA

Новое поколение Mercedes-Benz GLA уже представлено публике.
CarsGuru.net 06:31
Происшествия

Полиция завела уголовное дело из-за угроз сыну Плющенко и Рудковской

Подмосковные полицейские возбудили уголовное дело по факту поступления угроз несовершеннолетнему, сообщила "Интерфаксу" начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова; по данным источника агентства, речь идет о сыне фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской.
Интерфакс 08:04
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском 01:01
Футбол

«Краснодар» проиграл «Хетафе» и завершил выступления в Лиге Европы

В матче шестого тура группового раунда Лиги Европы российский «Краснодар» поиграл испанскому «Хетафе».
RT на русском 14:48
Технологии

«Большая четверка» операторов планирует создание СП для 5G в России

Российские операторы «Мегафон», «Ростелеком», «Вымпелком» и МТС подписали соглашение о создании совместного предприятия (СП) для работы над развитием и оптимальным использованием сетей мобильной связи пятого поколения.
Экономика сегодня 12:16
Общество

Самый мощный в мире ледокол «Арктика» вышел на ходовые испытания

Самый мощный в мире российский головной атомный ледокол "Арктика" вышел на ходовые испытания, сообщается в четверг в официальном аккаунте госкорпорации "Росатом" в Twitter.
РИА Новости 03:22
Шоу-бизнес

Евгений Петросян отреагировал на слухи о свадьбе с Татьяной Брухуновой

Юморист Евгений Петросян прокомментировал информацию о свадьбе с Татьяной Брухуновой.
OAnews вчера в 11:09
Происшествия

Россиянин истязал соседей конским ржанием

46-летний мужчина систематически заставлял страдать своих соседей в доме по улице Березовской, включая им конское ржание.
Lenta.ru 12:54
Происшествия

Депздрав назвал возможную причину смерти журналиста «Вечерней Москвы»

Журналист "Вечерней Москвы" Михаил Виноградов, предположительно, умер из-за внезапного разрыва бедренной артерии и массивного кровотечения, точную причину смерти определят после вскрытия, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.
РИА Новости 12:57
Кино

Удар по рейтингу «Ржева» нанесен с территории Украины

«Версия» проинформировала о том, что рейтинг киноленты на популярном в России «Кинопоиске» стал падать по причине того, что против фильма была развернута атака – ставились негативные оценки, размещались соответствующие отзывы – главным образом, с профилей-однодневок.
KM.ru 14:34
Политика

Путин отправил в отставку губернатора Еврейской Автономной области

Сегодня Президент России Владимир Путин оправил в отставку губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя и назначил на этот пост Ростислава Гольдштейна.
Татар-информ 12:39
Гаджеты

MSI выпустила видеокарты AMD Radeon RX 5500 XT

Производитель MSI заявил о создании восьми графических ускорителей на платформе AMD Radeon RX 5500 XT.
Актуальные Новости 12:14
Происшествия

Четыре человека погибли в аварии в Сочи

Четыре человека погибли при ДТП на трассе Адлер — Альпика-Сервис.
РБК 13:50
Главное