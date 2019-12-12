Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиПри пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» погиб человек

При тушении пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске нашли тело военнослужащего, сообщили в пресс-службе Северного флота. Спасатели продолжают поиски офицера, который с первых минут задымления спустился к месту проведения сварочных работ для эвакуации находящихся там людей.
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с чего всё началось
После пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов» возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ (ст. 216 УК), сообщил
 Следственный комитет России.
Ведомости12:55

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При пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» погиб человек

РИА Новости13:31

На «Адмирале Кузнецове» обнаружили погибшего

Северпост13:19

При пожаре на «Адмирале Кузнецове» погиб военный

Вечерний Мурманск13:11

Telegram-канал пишет о погибшем на авианосце «Адмирал Кузнецов» в Мурманске

Nord-News13:59

Флот сообщил о поиске пропавшего после пожара на «Кузнецове» офицера

РБК14:16

Один из военных погиб в ходе ликвидации пожара на «Адмирале Кузнецове»

ТАСС13:18

При тушении пожара на «Адмирале Кузнецове» погиб военный

Интерфакс13:12
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