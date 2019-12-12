Происшествия
РИА НовостиПри пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» погиб человек
При тушении пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске нашли тело военнослужащего, сообщили в пресс-службе Северного флота. Спасатели продолжают поиски офицера, который с первых минут задымления спустился к месту проведения сварочных работ для эвакуации находящихся там людей.
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с чего всё началось
После пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов» возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ (ст. 216 УК), сообщил Следственный комитет России.Ведомости12:55
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