При тушении пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске нашли тело военнослужащего, сообщили в пресс-службе Северного флота. Спасатели продолжают поиски офицера, который с первых минут задымления спустился к месту проведения сварочных работ для эвакуации находящихся там людей.

При пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» погиб человек

Киберспорт Сборная России снялась с чемпионата мира по киберспорту Сборная России по киберспорту отказалась от дальнейшего участия в чемпионате мира в Южной Корее после первого игрового дня.

Происшествия Взрывчатку под автомобиль Шеремета подложила женщина – полиция Следователи по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета установили, что взрывчатку под его автомобиль установила женщина, которая проследовала к месту преступления с мужчиной.

Общество В Москве простились с Юрием Лужковым В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.

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Политика Зеленский выступил за изменение Минских соглашений Ранее официальный представитель Киева в политической подгруппе Алексей Резников заявил, что Украина до следующего "нормандского саммита" подготовит изменения к Минским соглашениям по урегулированию в Донбассе.