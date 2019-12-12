Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиПри пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» погиб человек

При тушении пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске нашли тело военнослужащего, сообщили в пресс-службе Северного флота. Спасатели продолжают поиски офицера, который с первых минут задымления спустился к месту проведения сварочных работ для эвакуации находящихся там людей.
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Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов»: один человек погиб

ТВ-2114:18

Один из военных погиб в ходе ликвидации пожара на «Адмирале Кузнецове»

ТАСС13:18

На «Адмирале Кузнецове» обнаружили погибшего

Северпост13:19

При пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» погиб человек

РИА Новости13:31

Telegram-канал пишет о погибшем на авианосце «Адмирал Кузнецов» в Мурманске

Nord-News13:59

Флот сообщил о поиске пропавшего после пожара на «Кузнецове» офицера

РБК14:16

При тушении пожара на «Адмирале Кузнецове» погиб военный

Интерфакс13:12
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Сборная России по киберспорту отказалась от дальнейшего участия в чемпионате мира в Южной Корее после первого игрового дня.
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Хафтар объявил о начале решающего сражения в Триполи

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Суд завершил слушания по делу о долге Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании завершил слушания по спору о долге Украины перед Россией о непогашенных еврооблигациях на сумму $3 млрд.
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В ноябре в Минобороны России сообщили, что боевики двух террористических группировок совместно с организацией «Белые каски» планируют провокации с инсценировкой авиаударов и применения химического оружия в идлибской зоне деэскалации.
RT на русском 15:00
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На Первом канале продолжается показ сериала "Тест на беременность".
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Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским тележурналистам.
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«Краснодар» крупно проиграл «Хетафе» и вылетел из Лиги Европы

Матч заключительного, шестого тура группового этапа Лиги Европы «Хетафе» – «Краснодар» завершился в пользу испанцев со счетом 3:0. В первом тайме команды не смогли открыть счет и ушли на перерыв без забитых мячей, однако, во второй половине поединка хозяева в течение двух минут забили два мяча «быкам».
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Сенат США утвердил Джона Салливана на пост посла в России

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«ВКонтакте» назвала самые популярные песни 2019 года

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Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о том, что Национальная полиция задержала и предъявляет обвинение фигурантам уголовного дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, который был взорван в автомобиле 20 июля 2016 года в центре Киева.
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Реакция Берлина Германия с сожалением восприняла решение России выслать двух немецких дипломатов в рамках зеркальных ответных мер, заявили в свою очередь в МИД ФРГ.
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Сборная России уступила команде Швеции на старте Кубка Первого канала

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