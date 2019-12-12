Происшествия
Петербургский дневникВо время пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов» погиб человек
В апреле 2018 года судно передано Объединенной судостроительной корпорации, где проходил плановый ремонт. Напомним, ранее «Петербургский дневник» сообщал о том, что число пострадавших при пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» возросло до 12 человек.
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Происшествия
Минздрав выяснит, что стало причиной смерти журналиста в Москве
По факту смерти журналиста издания "Вечерняя Москва" будет проведена проверка.
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Самый востребованный российский бестселлер в мире автомобилей – Lada Granta – через год выйдет в новом поколении.
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Зеленский представил свою «формулу будущего для Украины»
Украинский лидер Владимир Зеленский презентовал собственную «формулу будущего для Украины» из пяти составляющих.
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Опубликован рейтинг самых мощных по состоянию на ноябрь 2019 г. смартфонов на Android.
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Правление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику
Глава "Газпрома" Алексей Миллер назвал новую дивидендную политику шагом навстречу акционерам и инвесторам.
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Среди гостей The Game Awards будут маппеты Доктор Бунзен и Бикер, а также трёхкратный чемпион НБА Стефен Карри.
Общество
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В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
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Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.
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Наука
В Индонезии найдено древнейшее наскальное изображение охоты
Исследовав кальциевый налет с рисунков, археологи оценили возраст изображений в 44 тыс. лет.
Политика
Путин рассказал о требовании нового осмысления Конституции
Президент России Владимир Путин, на встрече с судьями Конституционного суда, заявил, что интерпретация главного закона страны является непрерывным процессом.
Политика
Суд в Британии завершил слушания по долгу Украины перед Россией
Верховный суд Великобритании закончил слушания по спору России и Украины, который касается не выплаченных Киевом еврооблигаций на $4,5 млрд.
Технологии
Сотовые операторы объединятся для запуска 5G
«Ростелеком», «МегаФон», «Вымпелком» и МТС заключили соглашение о намерениях по созданию совместного предприятия с равными акционерными долями для расчистки частотного спектра в диапазонах 700 МГц, 3,4–3,8 ГГц, 4,4–4,99 ГГц и 24,25–29,5 ГГц во всех регионах России для создания сетей нового поколения 5G, следует из совместного заявления компаний.
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Нафтогаз снизил цену на газ для населения Украины на 13%
Нафтогаз в декабре снизил цены на газ для населения Украины на 13% по сравнению с тарифами, действовавшими в ноябре.
Экономика
Орешкин: первая половина 2020 года потеряна для российской экономики
Первые шесть месяцев 2020 года уже потеряны для российской экономики, заявил глава Минэкономики Максим Орешкин.
Происшествия
Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии возросло до шести
Не менее шести человек погибли в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии.
Здоровье
В Самарской области было 745 заболевших геморрагической лихорадкой
За 11 месяцев текущего года в Самарской области было зафиксировано 745 случаев заболевания геморрагической лихорадкой.
Общество
Власти Франции решили поднять возраст для получения полной пенсии
Официальный возраст выхода на пенсию во Франции — 62 года — не будет изменен, однако в стране к 2025 году введут так называемый возраст равновесия, по достижении которого начнется основная часть пенсионных платежей.
Авто
Nissan покажет на Токийском автосалоне несколько новинок
На Токийском автосалоне будут представлены престижный NV350 Caravan Premium GX Urban CHROME, особый Nissan GT-R50 от Italdesign и GT-R NISMO.
Происшествия
Бывшего мэра Челябинска отправили в СИЗО
Центральный районный суд вынес решение о помещении под стражу экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева на два месяца.
Гаджеты
Xiaomi представила смартфон Redmi K30 с поддержкой 5G
Политика
Евросоюз принял решение о продлении санкций против России
Лидеры на саммите ЕС в четверг согласовали политическое решение о продлении экономических санкций против РФ, сообщил РИА Новости дипломатический источник на полях Евросовета.