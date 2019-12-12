В апреле 2018 года судно передано Объединенной судостроительной корпорации, где проходил плановый ремонт. Напомним, ранее «Петербургский дневник» сообщал о том, что число пострадавших при пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» возросло до 12 человек.

Во время пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов» погиб человек

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