При пожаре на северо-востоке Москвы пострадали семь человек
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При пожаре на северо-востоке Москвы пострадали семь человек
В одном из домов на северо-востоке Москвы разгорелся пожар. Пламя охватило четыре квартиры в разных подъездах - его общая площадь составила 140 кв. метров. Некоторые жильцы считают, что причиной пожара был взрыв газа в квартире их соседа-алкоголика.В источнике
С чего всё началось
В жилом доме на северо-востоке Москвы произошел взрыв
Взрыв произошел в квартире жилого дома на улице Проходчиков в Москве, после чего начался пожар, сообщил ТАСС в понедельник источник в экстренных службах.
ТАСС06:45
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