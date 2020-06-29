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Газета.RuГазета.Ru

При пожаре на северо-востоке Москвы пострадали семь человек

В одном из домов на северо-востоке Москвы разгорелся пожар. Пламя охватило четыре квартиры в разных подъездах - его общая площадь составила 140 кв. метров. Некоторые жильцы считают, что причиной пожара был взрыв газа в квартире их соседа-алкоголика.В источнике
С чего всё началось

В жилом доме на северо-востоке Москвы произошел взрыв

Взрыв произошел в квартире жилого дома на улице Проходчиков в Москве, после чего начался пожар, сообщил ТАСС в понедельник источник в экстренных службах.
ТАСС06:45
Подробнее о событии

В Сети появилось видео пожара в жилом доме на северо-востоке Москвы

РБК10:14

В жилом доме на северо-востоке Москвы произошел взрыв газа, есть пострадавшие

Дождь06:55

«Стен нет, окон нет». Жильцы дома на улице Проходчиков – о взрыве

Москва 2410:57

МЧС: погибших при хлопке газа в жилом доме на северо-востоке Москвы нет

РИА Новости08:49

Что известно о взрыве в квартире на северо-востоке Москвы

ТАСС08:31

В МЧС опровергли информацию о погибшем при взрыве и пожаре в доме в Москве

Говорит Москва08:51

МЧС: Погибших в результате пожара в доме на улице Проходчиков нет

Вечерняя Москва08:59
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Суд не смог решить, оглашать ли переписку историка Соколова с Ещенко

Суд отложил заседание по делу историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, для принятия решения об оглашении личной переписки влюбленных, передает корреспондент РИА Новости из Октябрьского районного суда.
РИА Новости10:35
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Иран выдал ордер на арест Трампа и запросил помощь Интерпола

Власти Ирана выдали ордер на арест президента США Дональда Трампа и ещё более 30 лиц, которые, по мнению иранских властей, причастны к убийству командующего спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.
RT на русском07:51
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ЕС продлил экономические санкции против России до 31 января

Совет Евросоюза продлил на полгода, до 31 января 2021 года, секторальные экономические санкции против России, введенные в связи с ситуацией на юго-востоке Украины, из-за невыполнения минских соглашений по Донбассу.
Коммерсантъ11:00
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Открылся участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе

Церемония открытия движения транспорта по новому 23-километровому участку от Можайского до Новорижского шоссе на пятом пусковом комплексе Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) прошла в понедельник, 29 июня.
Известия12:06
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Токаев поручил ужесточить карантин в Казахстане

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе видеоконференции по ситуации с коронавирусом поручил за два дня внести предложения по ужесточенному карантину, сообщается 29 июня на официальном сайте президента.
Общественная служба новостей10:36
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В ВШЭ назвали число предотвращенных смертей от коронавируса в России

В материале «Какого количества смертей от COVID-19 удалось избежать российскому обществу» авторы пришли к выводу, что если бы власти и население проигнорировали сообщения об эпидемии и не принимали бы необходимых мер, жертвами пандемии потенциально могли бы стать 3,8 млн человек.
РБК07:59
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