Происшествия

Газета.RuГазета.RuПри пожаре на северо-востоке Москвы пострадали семь человек

В одном из домов на северо-востоке Москвы разгорелся пожар. Пламя охватило четыре квартиры в разных подъездах - его общая площадь составила 140 кв. метров. Некоторые жильцы считают, что причиной пожара был взрыв газа в квартире их соседа-алкоголика.
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с чего всё началось

В жилом доме на северо-востоке Москвы произошел взрыв

Взрыв произошел в квартире жилого дома на улице Проходчиков в Москве, после чего начался пожар, сообщил ТАСС в понедельник источник в экстренных службах.
ТАСС06:45

Подробнее о событии

В Сети появилось видео пожара в жилом доме на северо-востоке Москвы

РБК10:14

В жилом доме на северо-востоке Москвы произошел взрыв газа, есть пострадавшие

Дождь06:55

Что известно о взрыве в квартире на северо-востоке Москвы

ТАСС08:31

МЧС: погибших при хлопке газа в жилом доме на северо-востоке Москвы нет

РИА Новости08:49

В МЧС опровергли информацию о погибшем при взрыве и пожаре в доме в Москве

Говорит Москва08:51

«Стен нет, окон нет». Жильцы дома на улице Проходчиков – о взрыве

Москва 2410:57

СМИ установили личность хозяина квартиры в столичном доме, где произошел пожар

Вечерняя Москва10:21
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Общество

Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина

РИА Новости 07:35
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Политика

Путин подписал указ о призыве на военные сборы

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
Lenta.ru 08:52
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Происшествия

Жителя Чечни приговорили к 18 годам колонии за убийство военных

Газета.Ru 12:25
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Общество

Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре на Урале

РБК вчера в 15:32
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Общество

Сотрудников ПФР попросили не акцентировать внимание на выплатах 1 июля

Совещание проводилось в дистанционном формате и Топилин, обращаясь к региональным руководителям, требовал никак не подчеркивать в общении со СМИ, что выплаты будут назначены именно 1 июля.
Собеседник вчера в 06:35
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Общество

Площадь разлива нефти на Химкинском водохранилище увеличилась

РИА Новости 12:19
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Общество

Токаев поручил ужесточить карантин в Казахстане

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе видеоконференции по ситуации с коронавирусом поручил за два дня внести предложения по ужесточенному карантину, сообщается 29 июня на официальном сайте президента.
Общественная служба новостей 10:36
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Футбол

Матчи 1/2 финала Кубка России по футболу пройдут 19 июля

Полуфинальные матчи Кубка России по футболу пройдут 19 июля, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).
РИА Новости 13:15
Кино

Поклонникам саги «Властелин колец» и «Хоббит» приготовили подарок

REGNUM 07:45
Общество

Журналисты требуют независимого расследования катастрофы в Норильске

Сотрудники редакций СМИ из разных регионов страны, входящие в объединение Синдикат-100 требуют, чтобы СКР обратил внимание на ситуацию, складывающуюся вокруг расследования экологической катастрофы на Таймыре.
Znak.com 02:09
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Спорт

Гимнастка Дина Аверина выиграла золото в упражнениях с обручем

Гимнастка Дина Аверина победила в онлайн-турнире по художественной гимнастике в упражнениях с обручем.
CT news 10:16
Энергетика

В Китае хотят создать крупнейшего в мире покупателя нефти

Крупнейшие китайские нефтекомпании планируют создать новый стратегический альянс для совместных закупок энергоносителей.
ГЛАС.RU 03:48
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Происшествия

Пожар во владимирском драмтеатре потушен

Известия 12:35
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Шоу-бизнес

Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу

Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу.
Мосмонитор 06:56
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Технологии

МТС запустила голосового помощника «Марвин»

Сроки релиза колонки не называются, однако в компании утверждают, что первую партию из нескольких тысяч устройств раздадут случайным московским абонентам по акции за 1 руб. Впервые о голосовом помощнике и "умной" колонке МТС стало известно в декабре 2019 года.
Коммерсантъ 13:25
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Политика

ЕС продлил экономические санкции против России до 31 января

Совет Евросоюза продлил на полгода, до 31 января 2021 года, секторальные экономические санкции против России, введенные в связи с ситуацией на юго-востоке Украины, из-за невыполнения минских соглашений по Донбассу.
Коммерсантъ 11:00
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Игры

Cyberpunk 2077 позволит погладить кошек, собаки под вопросом

3DNews 02:23
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Происшествия

Суд отправил под домашний арест экс-помощника главы Россельхознадзора

Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест бывшего помощника главы Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю (Россельхознадзор) Дмитрия Натарова, сообщили РБК в суде.
РБК 13:21
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Общество

Котяков назвал долю потерявших работу во время пандемии

"Сорок семь процентов зарегистрированных безработных не работали длительное время или не работали по найму никогда, 33% – это те, кто потеряли работу до пандемии, и 25% потеряли работу в период пандемии", - заявил министр, слова которого приводятся на сайте кабинета министров.
РИА Новости 13:16
Происшествия

Сестрам Хачатурян добавили три тома

Коммерсантъ вчера в 18:04
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Общество

В России готовят нововведение получающим выплаты на карту пенсионерам

Общественники предложили пожилым людям предоставлять на выбор карты – с бесконтактной функцией, или же с нею.
Live24 05:33
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Футбол

«Сочи» накажет Кокорина за нарушение правил клуба

«В связи с нарушением правил внутреннего распорядка ФК «Сочи» со стороны клуба к Александру Кокорину будут применены дисциплинарные меры», — цитирует Рубашко ТАСС.
RT на русском 12:44
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Политика

Определено место России в списке стран, могущих быть лидером мира

Россия занимает четвертое место в списке стран, которые могут сменить Соединенные Штаты в роли мирового лидера, заявил 28 июня директор Института региональных проблем политолог Дмитрий Журавлев журналистам, сообщает Вечерняя Москва.
ИА Красная Весна 13:44
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Армия и оружие

Представители ливийских племен обсудят в ЛАГ преступления ПНС Ливии

В ближайшее время делегация ливийских племен посетит штаб-квартиру Лиги арабских государств, подчеркнул Мисбахи.
Слово и Дело 07:39
Транспорт

Открылся участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе

Церемония открытия движения транспорта по новому 23-километровому участку от Можайского до Новорижского шоссе на пятом пусковом комплексе Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) прошла в понедельник, 29 июня.
Известия 12:06
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Общество

В ВОЗ заявили об ускорении распространения коронавируса

Распространение пандемии COVID-19 ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в ряде государств, заявил в ходе брифинга генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Российская газета 12:22
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Происшествия

Суд вернул в прокуратуру дело о краже имущества Чубайса

Одинцовский городской суд Подмосковья вернул в прокуратуру дело о краже имущества гендиректора "Роснано" Анатолия Чубайса на 70 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 08:48
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Футбол

Каррера подписался на фанатские аккаунты ЦСКА

Ранее Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством московский клуб спустя долгое время стал чемпионом России.
Нева Спорт 11:30
Общество

Повышенный уровень радиации зафиксировали у северных границ России

Общественная служба новостей вчера в 09:53
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Общество

ЦИК пригрозил уголовным делом проголосовавшей в Израиле россиянке

Россиянке, которой удалось три раза проголосовать по поправкам в Конституцию, по возвращении в Россию предстоят «длительные контакты со Следственным комитетом», после них последуют судебные решения, передает «Интерфакс» слова заместителя председателя Центризбиркома (ЦИК) Николая Булаева.
Ведомости 06:34
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