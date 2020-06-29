Происшествия
Газета.RuПри пожаре на северо-востоке Москвы пострадали семь человек
В одном из домов на северо-востоке Москвы разгорелся пожар. Пламя охватило четыре квартиры в разных подъездах - его общая площадь составила 140 кв. метров. Некоторые жильцы считают, что причиной пожара был взрыв газа в квартире их соседа-алкоголика.
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с чего всё началось
Взрыв произошел в квартире жилого дома на улице Проходчиков в Москве, после чего начался пожар, сообщил ТАСС в понедельник источник в экстренных службах.ТАСС06:45
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Путин подписал указ о призыве на военные сборы
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
Lenta.ru 08:52
Общество
Сотрудников ПФР попросили не акцентировать внимание на выплатах 1 июля
Совещание проводилось в дистанционном формате и Топилин, обращаясь к региональным руководителям, требовал никак не подчеркивать в общении со СМИ, что выплаты будут назначены именно 1 июля.
Собеседник вчера в 06:35
Общество
Площадь разлива нефти на Химкинском водохранилище увеличилась
РИА Новости 12:19
Общество
Токаев поручил ужесточить карантин в Казахстане
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе видеоконференции по ситуации с коронавирусом поручил за два дня внести предложения по ужесточенному карантину, сообщается 29 июня на официальном сайте президента.
Общественная служба новостей 10:36
Футбол
Матчи 1/2 финала Кубка России по футболу пройдут 19 июля
Полуфинальные матчи Кубка России по футболу пройдут 19 июля, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).
РИА Новости 13:15
Общество
Журналисты требуют независимого расследования катастрофы в Норильске
Сотрудники редакций СМИ из разных регионов страны, входящие в объединение Синдикат-100 требуют, чтобы СКР обратил внимание на ситуацию, складывающуюся вокруг расследования экологической катастрофы на Таймыре.
Znak.com 02:09
Спорт
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Гимнастка Дина Аверина победила в онлайн-турнире по художественной гимнастике в упражнениях с обручем.
CT news 10:16
Энергетика
В Китае хотят создать крупнейшего в мире покупателя нефти
Крупнейшие китайские нефтекомпании планируют создать новый стратегический альянс для совместных закупок энергоносителей.
ГЛАС.RU 03:48
Происшествия
Пожар во владимирском драмтеатре потушен
Известия 12:35
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Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу
Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу.
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МТС запустила голосового помощника «Марвин»
Сроки релиза колонки не называются, однако в компании утверждают, что первую партию из нескольких тысяч устройств раздадут случайным московским абонентам по акции за 1 руб. Впервые о голосовом помощнике и "умной" колонке МТС стало известно в декабре 2019 года.
Коммерсантъ 13:25
Политика
ЕС продлил экономические санкции против России до 31 января
Совет Евросоюза продлил на полгода, до 31 января 2021 года, секторальные экономические санкции против России, введенные в связи с ситуацией на юго-востоке Украины, из-за невыполнения минских соглашений по Донбассу.
Коммерсантъ 11:00
Происшествия
Суд отправил под домашний арест экс-помощника главы Россельхознадзора
Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест бывшего помощника главы Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю (Россельхознадзор) Дмитрия Натарова, сообщили РБК в суде.
РБК 13:21
Общество
Котяков назвал долю потерявших работу во время пандемии
"Сорок семь процентов зарегистрированных безработных не работали длительное время или не работали по найму никогда, 33% – это те, кто потеряли работу до пандемии, и 25% потеряли работу в период пандемии", - заявил министр, слова которого приводятся на сайте кабинета министров.
РИА Новости 13:16
Происшествия
Сестрам Хачатурян добавили три тома
Коммерсантъ вчера в 18:04
Общество
В России готовят нововведение получающим выплаты на карту пенсионерам
Общественники предложили пожилым людям предоставлять на выбор карты – с бесконтактной функцией, или же с нею.
Live24 05:33
Футбол
«Сочи» накажет Кокорина за нарушение правил клуба
«В связи с нарушением правил внутреннего распорядка ФК «Сочи» со стороны клуба к Александру Кокорину будут применены дисциплинарные меры», — цитирует Рубашко ТАСС.
RT на русском 12:44
Политика
Определено место России в списке стран, могущих быть лидером мира
Россия занимает четвертое место в списке стран, которые могут сменить Соединенные Штаты в роли мирового лидера, заявил 28 июня директор Института региональных проблем политолог Дмитрий Журавлев журналистам, сообщает Вечерняя Москва.
ИА Красная Весна 13:44
Армия и оружие
Представители ливийских племен обсудят в ЛАГ преступления ПНС Ливии
В ближайшее время делегация ливийских племен посетит штаб-квартиру Лиги арабских государств, подчеркнул Мисбахи.
Слово и Дело 07:39
Транспорт
Открылся участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе
Церемония открытия движения транспорта по новому 23-километровому участку от Можайского до Новорижского шоссе на пятом пусковом комплексе Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) прошла в понедельник, 29 июня.
Известия 12:06
Общество
В ВОЗ заявили об ускорении распространения коронавируса
Распространение пандемии COVID-19 ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в ряде государств, заявил в ходе брифинга генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Российская газета 12:22
Происшествия
Суд вернул в прокуратуру дело о краже имущества Чубайса
Одинцовский городской суд Подмосковья вернул в прокуратуру дело о краже имущества гендиректора "Роснано" Анатолия Чубайса на 70 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 08:48
Футбол
Каррера подписался на фанатские аккаунты ЦСКА
Ранее Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством московский клуб спустя долгое время стал чемпионом России.
Нева Спорт 11:30
Общество
Повышенный уровень радиации зафиксировали у северных границ России
Общественная служба новостей вчера в 09:53
Общество
ЦИК пригрозил уголовным делом проголосовавшей в Израиле россиянке
Россиянке, которой удалось три раза проголосовать по поправкам в Конституцию, по возвращении в Россию предстоят «длительные контакты со Следственным комитетом», после них последуют судебные решения, передает «Интерфакс» слова заместителя председателя Центризбиркома (ЦИК) Николая Булаева.
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