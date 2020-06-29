Взрыв произошел в квартире жилого дома на улице Проходчиков в Москве, после чего начался пожар, сообщил ТАСС в понедельник источник в экстренных службах.

с чего всё началось

В одном из домов на северо-востоке Москвы разгорелся пожар. Пламя охватило четыре квартиры в разных подъездах - его общая площадь составила 140 кв. метров. Некоторые жильцы считают, что причиной пожара был взрыв газа в квартире их соседа-алкоголика.

При пожаре на северо-востоке Москвы пострадали семь человек

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