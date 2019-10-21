Происшествия

РБКРБКПри пожаре на востоке Москвы обрушилась крыша склада

В результате пожара на складе на востоке Москвы обрушилась крыша. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС. «При пожаре на складе произошло обрушение крыши на площади примерно 500 кв. м», — заявили РБК в ведомстве.
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Обрушилась кровля горящего на востоке Москвы склада

РИА Новостивчера в 17:50

При пожаре на востоке Москвы обрушилась крыша склада

РБКвчера в 18:31

Пожар на складе на востоке Москвы потушили

РИАМОвчера в 18:08

Пожар на складе на востоке Москвы потушили

Вечерняя Москвавчера в 19:23

Крыша складского помещения на востоке Москвы при пожаре обрушилась на площади 500 кв. м

Агентство Москвавчера в 18:01

Пожар на Амурской улице ликвидирован

Москва 24вчера в 17:44

Пожар на складе на востоке Москвы потушен

ТАССвчера в 17:43
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Политика

Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией

Добровольческий батальон "Азов" Национальной гвардии Украины могут признать в США террористической организацией – с соответствующим ходатайством к Госдепартаменту обратились 39 членов конгресса во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом.
Газета.Ru 19 октября в 08:39
Происшествия

На заводе в Свердловской области произошёл разлив жидкой меди

Разлив жидкой меди произошёл вечером 21 октября на предприятии АО «Уралэлектромедь» в городе Верхняя Пышма.
REGNUM вчера в 22:24
Происшествия

На Украине потерпел крушение вертолёт

В Полтавской области Украины потерпел крушение вертолёт Robinson 44.
RT на русском вчера в 15:02
Авто

Volkswagen «сошлёт» Skoda в бюджетный сегмент

Напомним, что недавно представитель концерна VW сделал заяление о том, что компания намерена сделать бренд Skoda конкурентом таким бюджетным маркам как Dacia, Hyundai и Kia.
32CARS.ru 04:00
Происшествия

Бурятская Росгвардия поможет семье бойца, погибшего в Хабаровске

Руководство Управления Росгвардии в Бурятии поможет семье своего коллеги, погибшего во время экзамена на краповый берет в Хабаровске, сообщила РИА Новости в понедельник официальный представитель Управления.
РИА Новости вчера в 05:33
Фигурное катание

Фигуристка Щербакова посетила казино в Лас-Вегасе

Россиянка Анна Щербакова, которая одержала победу на первом в сезоне этапе Гран-при в США, посетила казино в Лас-Вегасе.
RT на русском вчера в 19:36
Экономика

Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины

Реальное положение дел на Украине, несмотря на номинальный рост ВВП в долларах, на самом деле свидетельствует не об успехах в экономике, а об инфляции.
РИА Новости вчера в 22:15
Экономика

Спрос на бензин в России рекордно обрушился

Спрос на бензин в России в 2019-м упал на один процент по сравнению с прошлым годом, что является рекордом за последние несколько лет.
Lenta.ru вчера в 23:48
Общество

Росстат назвал долю семей со средствами только на еду и одежду

Доля российских семей, доходов которых хватает только на еду и одежду, в 2019 году увеличилась до 49,4%. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Росстата.
Газета.Ru 04:19
Общество

«Росконтроль» проверил российский чай в пакетиках

Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» проверил отечественный чай в пакетиках, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.
RT на русском вчера в 12:44
Экономика

Поставщики сообщили о росте цен на гречку в России

Поставщики гречневой крупы информируют розничные сети о повышении цен на свою продукцию, пишут «Ведомости» со ссылкой на сотрудников пяти крупных ретейлеров.
РБК вчера в 23:33
Политика

Горбачев озвучил победителей в холодной войне

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев назвал прекращение "холодной войны" общей победой СССР и Запада.
Российская газета вчера в 23:15
Общество

Россияне не забрали выигрышей в лотерею на 3 млрд рублей

Сумма невостребованных выигрышей всероссийских государственных лотерей составляет 2,8 млрд рублей, такие цифры назвал оператор по распространению билетов «Столото» специально для «Известий».
Известия вчера в 17:00
Общество

Зампред мурманской Общественной палаты извинилась за фото с икрой

РБК вчера в 19:58
Политика

Либеральная партия Трюдо победила на парламентских выборах в Канаде

Либеральная партия премьер-министра Канады Джастина Трюдо победила на парламентских выборах, но не сможет сформировать правительство большинства.
ТАСС 04:30
Технологии

Медик дала советы по сохранению зрения при использовании смартфона

Кандидат медицинских наук и врач-офтальмолог Татьяна Павлова дала рекомендации по сохранению зрения при использовании смартфона.
МедиаПоток вчера в 15:03
Политика

Путин и Эрдоган обсудят в Сочи турецкую военную операцию в Сирии

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут во вторник в Сочи переговоры, главной темой которых станет Сирия, где турецкие военные проводят операцию против курдских отрядов.
ПРАЙМ вчера в 21:16
Происшествия

В Москве один человек погиб при пожаре в пятиэтажном доме

РБК 02:52
Армия и оружие

Эсминец ВМС США проследил за «морской активностью» России в Заполярье

Американский ракетный эсминец USS Donald Cook (DDG 75) провел "мониторинг" морской активности России в Заполярье, об этом сообщается на сайте командования шестым флотом ВМС США.
РИА Новости вчера в 23:43
Армия и оружие

На бывшей американской базе в Сирии приземлились вертолеты ВКС

РИА Новости 02:08
Армия и оружие

Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным

В ведомстве пояснили, что отмена пуска никак не повлияла на успех учений «Гром-2019», так как их целью был не запуск максимального числа ракет, а проверка системы боевого управления вооруженными силами.
РБК вчера в 10:11
Происшествия

В Ярославской области объявлен траур по погибшим при пожаре

В Ростовском районе Ярославской области объявлен трехдневный траур по погибшим при пожаре в Ростове Великом, сообщили в администрации района.
Российская газета вчера в 10:56
Космос

На Марсе нашли озеро, подобное земному

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Geoscience, на Марсе когда-то были соленые озера, которые высохли, как и некоторые подобные озера на Земле.
Популярная механика вчера в 16:11
Единоборства

После боя на турнире ММА в Сочи произошла массовая драка

После главного боя вечера на турнире ММА Fight Nights Global 95 в Сочи между российским бойцом Али Багаутиновым и казахстанцем Жалгасом Жумагуловым произошла массовая драка.
News.ru 20 октября в 15:01
Экономика

Названы сферы труда с наибольшими темпами роста зарплат в России

Наиболее существенно за последние пять лет (с 2013 по 2018 год) в России выросли зарплаты работников, занятых в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений.
RT на русском 03:00
Шоу-бизнес

Галкин присоединился к троллингу Гузеевой

Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.
Вечерний курьер вчера в 12:32
Шоу-бизнес

Голая дочь Синди Кроуфорд смутила пользователей Сети

Дочь Синди Кроуфорд смутила подписчиков пикантными снимками. В кадре девушка позирует напротив зеркала.
Дни.ру вчера в 11:52
Финансы

Ноябрь даст рублю шанс повторить успех марта 2018 года

В последний раз курс евро опускался ниже этой отметки 13 марта 2018 года (данные Банка России).
Российская газета 20 октября в 03:00
Происшествия

На нефтеперерабатывающем заводе в Оренбуржье отравились 7 человек

Семь человек получили отравление в ходе ремонтных работ на Орском нефтеперерабатывающем заводе.
Российская газета вчера в 18:10
Политика

Путин назвал Макрону условия для встречи в «нормандском формате»

Говоря о возможности проведения саммита в «нормандском формате» российский лидер акцентировал внимание на необходимости его тщательной подготовки, что «позволило бы выработать новые шаги в контексте полного выполнения Минских соглашений».
Lenta.ru вчера в 16:54
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