Происшествия
РБКПри пожаре на востоке Москвы обрушилась крыша склада
В результате пожара на складе на востоке Москвы обрушилась крыша. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС. «При пожаре на складе произошло обрушение крыши на площади примерно 500 кв. м», — заявили РБК в ведомстве.
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Крыша складского помещения на востоке Москвы при пожаре обрушилась на площади 500 кв. м
Агентство Москвавчера в 18:01
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Политика
Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией
Добровольческий батальон "Азов" Национальной гвардии Украины могут признать в США террористической организацией – с соответствующим ходатайством к Госдепартаменту обратились 39 членов конгресса во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом.
Происшествия
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Разлив жидкой меди произошёл вечером 21 октября на предприятии АО «Уралэлектромедь» в городе Верхняя Пышма.
Происшествия
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В Полтавской области Украины потерпел крушение вертолёт Robinson 44.
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Volkswagen «сошлёт» Skoda в бюджетный сегмент
Напомним, что недавно представитель концерна VW сделал заяление о том, что компания намерена сделать бренд Skoda конкурентом таким бюджетным маркам как Dacia, Hyundai и Kia.
Происшествия
Бурятская Росгвардия поможет семье бойца, погибшего в Хабаровске
Руководство Управления Росгвардии в Бурятии поможет семье своего коллеги, погибшего во время экзамена на краповый берет в Хабаровске, сообщила РИА Новости в понедельник официальный представитель Управления.
Фигурное катание
Фигуристка Щербакова посетила казино в Лас-Вегасе
Россиянка Анна Щербакова, которая одержала победу на первом в сезоне этапе Гран-при в США, посетила казино в Лас-Вегасе.
Экономика
Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины
Реальное положение дел на Украине, несмотря на номинальный рост ВВП в долларах, на самом деле свидетельствует не об успехах в экономике, а об инфляции.
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Спрос на бензин в России в 2019-м упал на один процент по сравнению с прошлым годом, что является рекордом за последние несколько лет.
Общество
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Поставщики сообщили о росте цен на гречку в России
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Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев назвал прекращение "холодной войны" общей победой СССР и Запада.
Общество
Россияне не забрали выигрышей в лотерею на 3 млрд рублей
Сумма невостребованных выигрышей всероссийских государственных лотерей составляет 2,8 млрд рублей, такие цифры назвал оператор по распространению билетов «Столото» специально для «Известий».
Политика
Либеральная партия Трюдо победила на парламентских выборах в Канаде
Либеральная партия премьер-министра Канады Джастина Трюдо победила на парламентских выборах, но не сможет сформировать правительство большинства.
Технологии
Медик дала советы по сохранению зрения при использовании смартфона
Кандидат медицинских наук и врач-офтальмолог Татьяна Павлова дала рекомендации по сохранению зрения при использовании смартфона.
Политика
Путин и Эрдоган обсудят в Сочи турецкую военную операцию в Сирии
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут во вторник в Сочи переговоры, главной темой которых станет Сирия, где турецкие военные проводят операцию против курдских отрядов.
Армия и оружие
Эсминец ВМС США проследил за «морской активностью» России в Заполярье
Американский ракетный эсминец USS Donald Cook (DDG 75) провел "мониторинг" морской активности России в Заполярье, об этом сообщается на сайте командования шестым флотом ВМС США.
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным
В ведомстве пояснили, что отмена пуска никак не повлияла на успех учений «Гром-2019», так как их целью был не запуск максимального числа ракет, а проверка системы боевого управления вооруженными силами.
Происшествия
В Ярославской области объявлен траур по погибшим при пожаре
В Ростовском районе Ярославской области объявлен трехдневный траур по погибшим при пожаре в Ростове Великом, сообщили в администрации района.
Космос
На Марсе нашли озеро, подобное земному
Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Geoscience, на Марсе когда-то были соленые озера, которые высохли, как и некоторые подобные озера на Земле.
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После боя на турнире ММА в Сочи произошла массовая драка
После главного боя вечера на турнире ММА Fight Nights Global 95 в Сочи между российским бойцом Али Багаутиновым и казахстанцем Жалгасом Жумагуловым произошла массовая драка.
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Названы сферы труда с наибольшими темпами роста зарплат в России
Наиболее существенно за последние пять лет (с 2013 по 2018 год) в России выросли зарплаты работников, занятых в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений.
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Галкин присоединился к троллингу Гузеевой
Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.
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Голая дочь Синди Кроуфорд смутила пользователей Сети
Дочь Синди Кроуфорд смутила подписчиков пикантными снимками. В кадре девушка позирует напротив зеркала.
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Происшествия
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Семь человек получили отравление в ходе ремонтных работ на Орском нефтеперерабатывающем заводе.
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Говоря о возможности проведения саммита в «нормандском формате» российский лидер акцентировал внимание на необходимости его тщательной подготовки, что «позволило бы выработать новые шаги в контексте полного выполнения Минских соглашений».