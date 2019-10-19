Пятеро детей и взрослый погибли при пожаре в жилом доме в городе Ростове Ярославской области, сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.

При пожаре под Ярославлем погибли пять детей

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