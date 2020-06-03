Пожар быстро потушили, однако погиб один пациент 1981 года рождения. Он отравился продуктами горения. Причиной возгорания стало курение, отметили в экстренных службах.

При пожаре в Боткинской больнице Петербурга погиб пациент

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