Происшествия
BFM.ruПри пожаре в Боткинской больнице Петербурга погиб пациент
Пожар быстро потушили, однако погиб один пациент 1981 года рождения. Он отравился продуктами горения. Причиной возгорания стало курение, отметили в экстренных службах.
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Курил в постели: Пациент Боткинской больницы погиб на пожаре, который сам устроил
КП - Санкт-Петербург03:28
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Происшествия
Дорожного чиновника подозревают в торговле госконтрактами
По версии следствия, чиновник получил деньги от директора частной фирмы за помощь в заключении госконтрактов на оказание услуг, а также за покровительство по службе.
ГТРК Липецк 03:43
Здоровье
Россельхознадзор назвал симптомы COVID-19 у домашних животных
Коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19, способен поражать не только человека, но и домашних животных, говорится в материале, подготовленном специалистами подведомственных Россельхознадзору ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» и ФГБУ «Всероссийский государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов».
РБК 05:00
Происшествия
Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали
ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru 02:32
Путешествия
Названа цена отдыха на российских курортах после пандемии коронавируса
Стоимость отдыха на российских курортах не будет повышаться после пандемии коронавируса и останется на прошлогоднем уровне.
Lenta.ru 03:58
Общество
В ВОЗ предупредили об угрозе повторного всплеска коронавируса
Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил о существовании явной угрозы повторного всплеска COVID-19.
RT на русском 05:13
Технологии
Instagram запустил в России новую функцию
РИА Новости 05:24
Общество
В России могут ввести новый штраф для водителей в 50 тысяч рублей
Если автомобилист, подозреваемый в употреблении алкоголя, отказывается от прохождения теста, его по-прежнему будут штрафовать на 30 тысяч рублей и лишать прав на 1,5-2 года.
RuNews24.ru вчера в 23:50
Политика
Парламент ЛНР сделал русский единственным государственным языком
Русский язык официально признан единственным государственным в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР).
Известия 05:23
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Происшествия
Создатель бренда «Довгань» объявлен в международный розыск
Следствие объявило в международный розыск создателя брендов «Довгань» и «Смак» Германа Лиллевяли, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.
RT на русском 04:51
Кино
Появились фото бэтмобиля из нового «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном
Американский художник Джефф Фрост опубликовал фотографии бэтмобиля, который был создан по его концепции.
News.ru 01 июня в 08:25
Авто
Kia объявила российские цены на новый кроссовер Kia XCeed
Сегодня, 1 июня, в России стартуют продажи нового компактного купе-кроссовера KIA XCeed.
Автоновости дня 01 июня в 07:42
Общество
В России в середине июля откроются кинотеатры
Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко заявил, что в середине июля в России кинотеатры могут вернуться к работе.
Парламентская газета вчера в 06:12
Общество
В Москве выявили минимальное с середины апреля число заболевших COVID
Число активных случаев составляет 92 тыс. В России за последние сутки коронавирус подтвердили еще у 8,5 тыс. человек.
РБК 03:51
Политика
Шойгу рассказал о подготовке парадов Победы в России
Парады к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне пройдут 24 июня в девяти городах-героях и 19 городах, где располагаются штабы военных округов, флотов и объединений Вооруженных сил, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.
РИА Новости вчера в 05:25
Авто
Бренд Haval показал новый кроссовер в стиле Jeep
Новый внедорожник Haval, ранее считавшийся преемником нынешнего «рамника» H5, рассекречен на официальных изображениях.
Автоновости дня вчера в 01:02
Общество
Выплаты малоимущим семьям с детьми могут увеличить
Выплаты российским малоимущим семьям с детьми от трех до семи лет могут быть увеличены.
Петрозаводск говорит вчера в 08:22
Общество
Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, принятых московскими властями для борьбы с COVID-19.
РИА Новости 02:30
Происшествия
Возбуждено уголовное дело о злоупотреблениях в Российской венчурной компании
После обысков, по некоторым данным, Александру Повалко предстоит допрос в следственном департаменте (СД) МВД.
Коммерсантъ 05:13
Происшествия
Во время беспорядков в США погибли минимум 11 человек
Во время протестов и беспорядков в США погибли не менее 11 человек, сотни - пострадали.
Российская газета вчера в 22:41
Политика
Токаев сообщил о нежелании Казахстана вступать в Союзное государство
По словам главы государства, Казахстан не планирует присоединяться к Союзному государству России и Беларуси.
Московский Комсомолец вчера в 21:56
Общество
СМИ сообщили об иске инвалида из-за штрафов за нарушение самоизоляции
Профессор РУД Ирина Карабулатова подала иск на 1 млн руб. к Главконтролю Москвы из-за штрафов за нарушение самоизоляции, выписанных приложением «Социальный мониторинг».
РБК 05:37
Армия и оружие
Россия определила главные угрозы в стратегии ядерного сдерживания
"Российская Федерация рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой, и предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосударственных отношений, способного спровоцировать военные конфликты, в том числе ядерные", - отмечается в документе.
Газета.Ru вчера в 12:12
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной впервые заговорил после слухов о разводе
Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков впервые заговорил после слухов о разводе.
News.ru вчера в 23:04
Здоровье
Минпромторг просит проверить качество защиты врачей
Минпромторг обратился в Генпрокуратуру и к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой проверить закупки средств индивидуальной защиты для врачей.
Фонтанка.Ру 04:10
Армия и оружие
Армия Хафтара попала в засаду у Триполи
Lenta.ru 05:45
Политика
Суд арестовал украинского военного, нарушившего госграницу в Крыму
Ранее сообщалось, что пограничники в Крыму задержали украинского военного Евгения Добринского за нарушение госграницы России, он был пьян.
РИА Новости 05:42
Наука
Предложен натриево-ионный аккумулятор не хуже литиево-ионного
Как считают учёные, предложенная структура натриево-ионного аккумулятора «довольно жизнеспособна», и дальнейшие эксперименты помогут сделать аккумуляторы ещё лучше.
3DNews вчера в 04:38
Общество
Кафе решили не штрафовать за нарушение требований Роспотребнадзора
Рекомендации для фитнес-центров Роспотребнадзор подготовил в конце мая.
РБК 05:09