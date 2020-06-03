Происшествия

BFM.ruBFM.ruПри пожаре в Боткинской больнице Петербурга погиб пациент

Пожар быстро потушили, однако погиб один пациент 1981 года рождения. Он отравился продуктами горения. Причиной возгорания стало курение, отметили в экстренных службах.
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При пожаре в Боткинской больнице погиб пациент

78.ru03:21

В петербургской больнице им. Боткина при возгорании не сработала пожарная сигнализация

ТАСС05:36

В Боткинской инфекционной больнице в Петербурге при пожаре погиб пациент

РБК03:33

В инфекционной больнице Боткина в Петербурге тушили пожар. Погиб пациент

Фонтанка.Ру03:29

При пожаре в Боткинской больнице в Петербурге погиб пациент

РИА Новости03:50

В горевшем корпусе больницы в Петербурге нет коронавирусных больных

Интерфакс04:28

Курил в постели: Пациент Боткинской больницы погиб на пожаре, который сам устроил

КП - Санкт-Петербург03:28
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Происшествия

Дорожного чиновника подозревают в торговле госконтрактами

По версии следствия, чиновник получил деньги от директора частной фирмы за помощь в заключении госконтрактов на оказание услуг, а также за покровительство по службе.
ГТРК Липецк 03:43
2
Здоровье

Россельхознадзор назвал симптомы COVID-19 у домашних животных

Коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19, способен поражать не только человека, но и домашних животных, говорится в материале, подготовленном специалистами подведомственных Россельхознадзору ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» и ФГБУ «Всероссийский государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов».
РБК 05:00
Происшествия

Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали

ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru 02:32
1,1K
Путешествия

Названа цена отдыха на российских курортах после пандемии коронавируса

Стоимость отдыха на российских курортах не будет повышаться после пандемии коронавируса и останется на прошлогоднем уровне.
Lenta.ru 03:58
Общество

В ВОЗ предупредили об угрозе повторного всплеска коронавируса

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил о существовании явной угрозы повторного всплеска COVID-19.
RT на русском 05:13
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Технологии

Instagram запустил в России новую функцию

РИА Новости 05:24
Армия и оружие

Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России

РБК 03:28
536
Общество

В России могут ввести новый штраф для водителей в 50 тысяч рублей

Если автомобилист, подозреваемый в употреблении алкоголя, отказывается от прохождения теста, его по-прежнему будут штрафовать на 30 тысяч рублей и лишать прав на 1,5-2 года.
RuNews24.ru вчера в 23:50
22
Политика

Парламент ЛНР сделал русский единственным государственным языком

Русский язык официально признан единственным государственным в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР).
Известия 05:23
Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
1,8K
Происшествия

Создатель бренда «Довгань» объявлен в международный розыск

Следствие объявило в международный розыск создателя брендов «Довгань» и «Смак» Германа Лиллевяли, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.
RT на русском 04:51
Кино

Появились фото бэтмобиля из нового «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном

Американский художник Джефф Фрост опубликовал фотографии бэтмобиля, который был создан по его концепции.
News.ru 01 июня в 08:25
1
Авто

Kia объявила российские цены на новый кроссовер Kia XCeed

Сегодня, 1 июня, в России стартуют продажи нового компактного купе-кроссовера KIA XCeed.
Автоновости дня 01 июня в 07:42
118
Общество

В России в середине июля откроются кинотеатры

Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко заявил, что в середине июля в России кинотеатры могут вернуться к работе.
Парламентская газета вчера в 06:12
170
Общество

В Москве выявили минимальное с середины апреля число заболевших COVID

Число активных случаев составляет 92 тыс. В России за последние сутки коронавирус подтвердили еще у 8,5 тыс. человек.
РБК 03:51
Политика

Шойгу рассказал о подготовке парадов Победы в России

Парады к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне пройдут 24 июня в девяти городах-героях и 19 городах, где располагаются штабы военных округов, флотов и объединений Вооруженных сил, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.
РИА Новости вчера в 05:25
1K
Авто

Бренд Haval показал новый кроссовер в стиле Jeep

Новый внедорожник Haval, ранее считавшийся преемником нынешнего «рамника» H5, рассекречен на официальных изображениях.
Автоновости дня вчера в 01:02
10
Общество

Выплаты малоимущим семьям с детьми могут увеличить

Выплаты российским малоимущим семьям с детьми от трех до семи лет могут быть увеличены.
Петрозаводск говорит вчера в 08:22
317
Общество

Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, принятых московскими властями для борьбы с COVID-19.
РИА Новости 02:30
2K
Происшествия

Возбуждено уголовное дело о злоупотреблениях в Российской венчурной компании

После обысков, по некоторым данным, Александру Повалко предстоит допрос в следственном департаменте (СД) МВД.
Коммерсантъ 05:13
Происшествия

Во время беспорядков в США погибли минимум 11 человек

Во время протестов и беспорядков в США погибли не менее 11 человек, сотни - пострадали.
Российская газета вчера в 22:41
161
Политика

Токаев сообщил о нежелании Казахстана вступать в Союзное государство

По словам главы государства, Казахстан не планирует присоединяться к Союзному государству России и Беларуси.
Московский Комсомолец вчера в 21:56
5
Общество

СМИ сообщили об иске инвалида из-за штрафов за нарушение самоизоляции

Профессор РУД Ирина Карабулатова подала иск на 1 млн руб. к Главконтролю Москвы из-за штрафов за нарушение самоизоляции, выписанных приложением «Социальный мониторинг».
РБК 05:37
5
Армия и оружие

Россия определила главные угрозы в стратегии ядерного сдерживания

"Российская Федерация рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой, и предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосударственных отношений, способного спровоцировать военные конфликты, в том числе ядерные", - отмечается в документе.
Газета.Ru вчера в 12:12
1,8K
Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной впервые заговорил после слухов о разводе

Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков впервые заговорил после слухов о разводе.
News.ru вчера в 23:04
12
Здоровье

Минпромторг просит проверить качество защиты врачей

Минпромторг обратился в Генпрокуратуру и к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой проверить закупки средств индивидуальной защиты для врачей.
Фонтанка.Ру 04:10
3
Армия и оружие

Армия Хафтара попала в засаду у Триполи

Lenta.ru 05:45
Политика

Суд арестовал украинского военного, нарушившего госграницу в Крыму

Ранее сообщалось, что пограничники в Крыму задержали украинского военного Евгения Добринского за нарушение госграницы России, он был пьян.
РИА Новости 05:42
Наука

Предложен натриево-ионный аккумулятор не хуже литиево-ионного

Как считают учёные, предложенная структура натриево-ионного аккумулятора «довольно жизнеспособна», и дальнейшие эксперименты помогут сделать аккумуляторы ещё лучше.
3DNews вчера в 04:38
3
Общество

Кафе решили не штрафовать за нарушение требований Роспотребнадзора

Рекомендации для фитнес-центров Роспотребнадзор подготовил в конце мая.
РБК 05:09
23
Пожар в больнице в Санкт-ПетербургеБольше новостей по теме
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