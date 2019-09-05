Происшествия
Российская газетаПри пожаре в Красноярске погиб прокурор Лесосибирска с семьей
Квартира в Красноярске, в которой сегодня ночью вспыхнул пожар, принадлежала прокурору Лесосибирска Василию Федорцову. В огне погиб он сам, его семья и семья его сестры, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Читать в источнике
Оценить20
Подробнее о событии
Показать все источники
«Только вернулись с отдыха»: в ночном пожаре в Красноярске погибла семья прокурора
КП - Красноярсквчера в 23:54
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 03:28, Вашингтон
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Шоу-бизнес
Меган Маркл поздравила принца Гарри с днем рождения
Меган Маркл поздравила принца Гарри с днем рождения. Она опубликовала пост в своем инстаграме.
Газета.Ru вчера в 06:03
Экономика
Forbes назвал крупнейшие частные компании России
Компания «ЛУКОЙЛ» в седьмой раз подряд возглавила список крупнейших частных компаний России по версии журнала Forbes.
РБК 01:06
Происшествия
Участник акции против храма в Екатеринбурге получил полгода исправительных работ
Жителя Екатеринбурга Станислава Мельниченко, который участвовал в акции протеста против строительства храма на месте городского сквера, приговорили к шести месяцам исправительных работ за оскорбление представителя власти.
Lenta.ru 02:32
Футбол
Неймар вернулся в состав «ПСЖ» и принес победу голом через себя
Несмотря на свист и оскорбления со стороны фанатов, бразилец принес "ПСЖ" победу над "Страсбургом" в добавленное время ударом через себя.
Газета.Ru вчера в 10:43
Экономика
В Госдуме прогнозируют провокации из-за интеграции России и Белоруссии
Как сообщало ранее ИА REGNUM, программа экономической интеграции России и Белоруссии рассчитана на полтора года и предполагает частичное объединение двух экономических систем с января 2021 года.
REGNUM 02:54
Происшествия
Пассажиров севшего из-за неисправности двигателя Як-42 доставили в Уфу
Пассажиры судна Як-42 авиакомпании "Красавиа", следовавшего по маршруту Талакан - Омск - Уфа и севшего в аэропорту Красноярска из-за неисправности двигателя, доставлены в Уфу.
ТАСС вчера в 12:58
Кино
На фестивале «Пилот» ивановцы увидят 17 новых сериалов
В рамках второго российского фестиваля телесериалов «Пилот», который пройдет в Иванове с 20 по 22 сентября, жители и гости города смогут увидеть 17 пилотных серий новых телесериалов до их премьеры.
IvanovoNews 03:04
Происшествия
Появилось видео массовой драки футболистов в Махачкале
В драке участвовало около 40 футболистов и болельщиков. Один из участников конфликта госпитализирован.
Российская газета 01:41
Общество
С 1 октября изменятся в России правила ухода в отпуск
С начала октября в России вступают в силу поправки, внесенные в Трудовой кодекс, о новом порядке ухода работающих граждан в отпуск.
Местное время (г. Пермь) вчера в 22:30
Происшествия
На Сахалине убили сотрудника Росгвардии из-за замечания о курении
Истекающего кровью после полученных ножевых ранений жителя Южно-Сахалинска обнаружили у одного из торговых центров города.
Российская газета вчера в 21:43
Авто
Стала известна дата дебюта нового Toyota Land Cruiser 300
В сентябре 2007 года Toyota представила Land Cruiser 200, то есть поколение внедорожника уже существует неприлично долго по меркам современных реалий автопрома.
Российская газета 01:31
Общество
На месте «Зимней вишни» в Кемерове открыли парк Ангелов
В Кемерове открыли сквер, сооружённый на месте торгового центра «Зимняя вишня», где при пожаре в марте 2018 года погибли 60 человек, в том числе 37 детей.
RT на русском вчера в 09:00
Экономика
Набиуллина поддержала гарантированный пенсионный продукт от Минфина
Центробанк одобрил предложенную Минфином новую пенсионную систему, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах XVII Международного банковского форума «Банки России – XXI век».
Ведомости 13 сентября в 07:58
Здоровье
Кардиолог назвал опасные позы для сна
Сон на боку вреден для позвоночника, а на животе повышает внутрибрюшное давление, заявил главный внештатный кардиолог Минздрава Крыма Валерий Садовой в эфире радио "Спутник в Крыму".
РИА Новости вчера в 21:36
Гаджеты
Новая уязвимость в SIM-картах позволила следить за пользователями
В компании AdaptiveMobile Security рассказали про уязвимость, обнаруженную в SIM-картах.
Astera вчера в 11:54
Общество
Холод из Арктики и снег придут в Москву
Начиная с 16 сентября в Москву придут первые ночные заморозки и холодный воздух из Арктики, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 04:36
Армия и оружие
Россия развернула С-400 в Арктике
Россия развернула системы противовоздушной обороны (ПВО) С-400 «Триумф» на архипелаге Новая Земля в Арктике.
Известия 01:09
Футбол
«Краснодар» в матче с тремя пенальти победил «Крылья Советов»
"Краснодар", лидировавший перед паузой на игры национальных сборных, к началу противостояния с самарцами, оказался уже четвертым в турнирной таблице - "Зенит", ЦСКА и "Локомотив" одержали синхронные виктории, а "Ростову" (он опережает кубанцев по дополнительным показателям) в понедельник еще предстоит встреча с "Ахматом".
Российская газета вчера в 14:00
Происшествия
Живущая на свалке 12-летняя украинка родила ребенка
РИА Новости 02:35
Политика
Стало известно о возможности поставок газа в ЕС без контракта с Киевом
Брюссель может предложить Москве поставлять российский газ в Европу в 2020 году без заключения нового газового контракта с Киевом.
РБК вчера в 13:41
Здоровье
Врач назвал главные симптомы рака мозга
Нейрохирург Алексей Кащеев рассказал о главных симптомах рака мозга, которые часто игнорируют.
Известия вчера в 03:07
Футбол
Журналист был уволен за оскорбление Лукаку в прямом эфире
Итальянский журналист Лучано Пассирани потерял работу после расистского высказывания в адрес форварда миланского «Интера» Ромелу Лукаку.
Евро-футбол.ру 02:44
Наука
Ученые: человеческое тело продолжает двигаться после смерти
МедиаПоток 14 сентября в 07:01
Политика
Глава МИД Украины призвал изменить закон о статусе Донбасса
Изменений в конституции Украины относительно предоставления особого статуса самопровозглашенным народным республикам не будет, заявил новый глава МИД страны Вадим Пристайко.
Газета.Ru 14 сентября в 16:39
Армия и оружие
В России стартуют стратегические военные учения «Центр-2019»
На состоявшейся накануне церемонии открытия замминистра обороны генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров заявил, что учения послужат развитию военного сотрудничества и укреплению взаимодействия между Россией и странами-союзниками.
РИА Новости вчера в 17:41
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
РИА Новости 14 сентября в 19:41
Общество
Стали известны регионы России с самыми высокими ценами на ЖКУ
Магаданская область и Камчатский край стали регионами с самыми высокими ценами на жилищно-коммунальные услуги.
RT на русском 00:55