При пожаре в жилом доме в Красноярске погибли прокурор Лесосибирска Василий Федорцов и семья его сестры. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Отмечается, что информация пока осталась без официального подтверждения.

Прокурор Лесосибирска погиб с семьей при пожаре в Красноярске

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