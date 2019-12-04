Происшествия
RT на русскомОдна из пострадавших при пожаре в колледже Одессы скончалась
Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в настоящее время «утрачена связь с четырьмя людьми, которые в момент начала пожара могли находиться внутри». Ранее сообщалось о 12 пострадавших. По предварительной версии, возгорание произошло на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса.
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Экономика
Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020–2022 годы
Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов.
Политика
МИД РФ пообещал ответ на высылку дипломатов из Германии
Москва ответит на высылку двух сотрудников российского посольства в Берлине, заявили в среду в МИД России.
Экономика
РБК узнал о желании Пакистана заменить «Ростех» в проекте газопровода
Минэнерго предложило «Зарубежнефти» заменить дочернюю компанию «Ростеха» – «РТ-Глобальные ресурсы» – в проекте строительства газопровода в Пакистане «Север – Юг», пишет РБК со ссылкой на источник в «Зарубежнефти» и два источника, близких к проекту.
Хоккей
Бобровский останется в запасе «Флориды» во втором матче подряд
Россиянин остается на скамейке второй матч подряд. 31-летний Бобровский в текущем сезоне лиги провел 21 матч, одержав 10 побед.
Общество
ГИБДД назвала экзамен на площадке нецелесообразным
Этап экзамена для получения водительских удостоверений на площадке занимает много времени сотрудников Госавтоинспекции и дублирует внутренний экзамен автошколы, считает замглавы ГИБДД Олег Понарьин.
Экономика
Всемирный банк назвал ключевые риски для экономического роста России
Всемирный банк улучшил прогноз роста российской экономики: по данным специалистов организации, прирост ВВП в 2020 и 2021 годах составит от 1,6% до 1,8%. При этом специалисты отметили ряд ключевых рисков снижения темпов роста экономики.
Политика
Токаев рассказал об отношении Казахстана к Крыму
Казахстан предпочитает не называть воссоединение Крыма с Россией аннексией, заявил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев.
Шоу-бизнес
Тимати увернулся от поцелуя с Анастасией Решетовой на публике
Музыкант поцеловал Решетову в щеку, а когда модель обняла его и хотела поцеловать в губы, то рэпер ловко увернулся и увел возлюбленную в сторону.
Политика
Правительство назначило нового главу Украинского института нацпамяти
Кабинет министров Украины назначил нового главу Украинского института национальной памяти, который при прежнем президенте Петре Порошенко стал главным инструментом создания новой националистической идеологии государства.
Футбол
Сулейманов и Сафонов разделили приз лучшему молодому игроку года в РПЛ
Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов и хавбек Магомед-Шапи Сулейманов стали победителями премии «Первая пятерка», которая вручается лучшему футболисту России не старше 21 года и сыгравшему не менее 50 процентов игр своей команды в РПЛ.
Авто
С 1 января в России появятся новые штрафы для водителей
Еще с 1 января 2020 года водителям в России запретят ездить на новых машинах без номеров, о чем более подробно сообщалось ранее.
Футбол
«Уфа» постарается перенести матч с «Ахматом» из-за травмы Евсеева
Главный тренер Уфы Вадим Евсеев получил травму на тренировке команды, сообщает официальный твиттер клуба.
Шоу-бизнес
Познер рассказал, что дважды справился с раком
Известный телеведущий Владимир Познер в интервью изданию StarHit рассказал о борьбе с онкологическими заболеваниями.
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров показал подарки 8-летней дочери
Телеведущий Андрей Малахов подарил Алле-Виктории, единственной дочери Киркорова, ценный подарок на 8-летие.
Авто
Названы самые угоняемые машины в Москве и Подмосковье
Компания «АльфаСтрахование» опубликовала список самых угоняемых автомобилей в Москве и Подмосковье по итогам трех кварталов 2019 года.
Авто
Продажи автомобилей Lada в ноябре снизились на 7,3%
Транспорт
Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео
Пользователи Сети засняли, как двухэтажный поезд проехал по Крымскому мосту. В кадр попал локомотив с несколькими вагонами.
Общество
В Генпрокуратуре поддержали закон о профилактике домашнего насилия
28 ноября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что законопроект о домашнем насилии будет существенно доработан к 1 декабря.
Кино
Вышел трейлер супергеройского сериала «Кризис на Бесконечных Землях»
Телеканал The CW, подаривший поклонникам крайне вместительную россыпь супергеройских сериалов, представил полноценный трейлер "Кризиса на Бесконечных Землях" (Crisis on Infinite Earths).
Гаджеты
Стала известна российская цена «убийцы Xiaomi» Realme X2 Pro
Сегодня же стала известна цена и дата выхода устройства на российском рынке.
Общество
Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце
Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией встретились с королевой Великобритании Елизаветой II и герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон в Букингемского дворце, сообщает Voice Of America.
Шоу-бизнес
Лев Лещенко рассказал, что у него «унизительная» пенсия
Знаменитый исполнитель добавил, что пенсии в России – это кощунство Лев Лещенко заявил, что все, что он получает от государства, тратит на благотворительность, потому что там такая мизерная сумма, «за которой даже ходить унизительно».
Футбол
«ВАР – это бардак»: президент УЕФА объяснил проблему системы
Президент УЕФА Александер Чеферин поговорил о системе ВАР в футболе.
Происшествия
В Москве из-за сообщения о минировании эвакуировали школу
Около 600 учеников и 50 сотрудников школы № 1561 эвакуировали из-за сообщения о минировании.
Происшествия
Дело о взрыве газа под Белгородом передано в центральный аппарат СК
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства расследование уголовного дела по факту взрыва бытового газа под Белгородом, в результате которого погиб один человек.
Политика
Эрдоган и Трамп провели переговоры в Великобритании
Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп провели двустороннюю встречу на полях саммита НАТО в Лондоне, детали переговоров пока неизвестны.
Общество
The Hill предрек конец России как космической державы
NASA намерена в 2020 году запустить программу коммерческих полетов, что может привести к началу концу России как космической державы.