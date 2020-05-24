Общество

BFM.ruBFM.ruПри пожаре в Петербурге погиб рэпер Купер

В Санкт-Петербурге погиб рэпер Роман Алексеев, известный под псевдонимом Купер. Как пишет «Газета.ру», музыкант сгорел при пожаре в квартире вместе со своей матерью.
Читать в источнике
Комментировать31

Подробнее о событии

В Петербурге при пожаре погиб участник группы Bad Balance

РИА Новости10:38

При пожаре в многоэтажке на Северном проспекте погиб участник группы Bad Balance

Петербургский дневник09:48

В пожаре на Северном проспекте погиб рэпер Купер

Телеканал Санкт-Петербург10:02

В Петербурге в результате пожара погиб участник группы Bad Balance

Газета.Ru12:35

«Мы не оставляем надежды, что Купер все еще жив». При пожаре на Северном проспекте погиб участник группы Bad Balance

Фонтанка.Ру09:25

Погибшим при пожаре в многоэтажке на Северном проспекте оказался известный рэп-исполнитель

78.ru09:05

«Завтра стрела, ладно, Купер, пока!..» Сгоревший в квартире на Северном оказался известным рэпером

Мегаполис онлайн08:23
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 21:51, Ашберн
Политика

Первый иранский танкер с топливом прибыл в Венесуэлу

Коммерсантъ 00:59
81
Происшествия

Стали известны личности задержанных участников перестрелки в Москве

Число задержанных предполагаемых участников перестрелки на юге Москвы возросло до 8. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Lenta.ru 15:29
1,8K
Общество

Роспотребнадзор: 44 региона могут начать снимать ограничения

Больше половины из 85 регионов России могут в ближайшие дни приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 11:39
568
Наука

Спрогнозировали сроки окончания пандемии коронавируса в мире

Ученые из Сингапурского университета технологии и дизайна спрогнозировали сроки окончания пандемии COVID-19 в мире.
МедиаПоток 06:49
37
Общество

Больные коронавирусом работали на стройке в Иркутске

У всех домочадцев, 291 человека, начали брать анализы на COVID-19, но 90 человек решили скрыться и уехали на стройку, где и жили.
АиФ Иркутск 21:34
4
Общество

ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей

Среди перечисленных главой государства мер значилась и поддержка семей с детьми от 3 до 16 лет в размере 10 тыс. рублей.
iReactor 07:01
137
Экономика

России предсказали череду карантинов до конца этого года

В документе под названием "Не пересидеть пандемию, а выиграть кризис" рассматривается несколько сценариев, и наиболее вероятный – "тяни-толкай", когда вплоть до 2021 года будут возникать новые вспышки заболевания коронавирусом, что в свою очередь приведет к периодической блокировке предприятий из-за карантина и падению ВВП на 7-10%.
Газета.Ru 22 мая в 03:26
1,4K
Экономика

Правительство России выделило 100 млрд рублей на помощь регионам

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 100 млрд рублей для компенсации доходов в 56 регионах страны.
Известия 02:56
1,4K
Общество

Глава Хакасии опубликовал декларацию о доходах

Согласно официальному отчету, в ушедшем году глава Хакасии Валентин Коновалов заработал 2 миллиона 784 тысячи 671 рубль и 81 копейку.
Московский Комсомолец Хакасия вчера в 04:29
9
Общество

В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

«Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту.
Коммерсантъ 21:18
142
Здоровье

Главные новости за выходные 23–24 мая

Коронавирусом заразился и полузащитник московского «Спартака» и сборной России по футболу Зелимхан Бакаев, у другого полузащитника, Романа Зобнина, обнаружены антитела к COVID-19.
Коммерсантъ 12:00
2
Общество

Шувалов объявил о последнем этапе сокращений в ВЭБе

В июле «ВЭБ.РФ» сократит 10% сотрудников и завершит процесс трансформации госкорпорации, сообщил в интервью РБК глава госкорпорации Игорь Шувалов.
РБК 17:00
3
Здоровье

В Зауралье сотрудники части предприятий сдадут тесты на коронавирус

Курган, 24 мая 2020, 19:32 — REGNUM В Курганской области сотрудники организаций, которые контактируют с населением, будут регулярно проходить тесты на коронавирусную инфекцию.
REGNUM 12:32
Происшествия

В Башкирии разъяснили ситуацию с медсестрами, «запертыми в морге»

REGNUM 10:37
205
Происшествия

Пожар в больнице в Приморье локализовали

ТАСС 20:19
24
Гаджеты

Глава Xiaomi рассказал о линейке телевизоров Redmi X

Глава компании Лу Вейбинг рассказал, что новинка получит название Redmi Smart TV X. В ней будет три модели с разными диагоналями экранов - 50, 55 и 65 дюймов.
Деловое.ТВ 22 мая в 03:12
9
Политика

Алиханов отреагировал на оценку советником Трампа роли Калининграда

Ранее О'Брайен обвинил Россию в том, что она размещает в Калининградской области оружие вместо того, чтобы развивать туризм и налаживать контакты с Европой.
РИА Новости 10:13
1,7K
Политика

Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования

В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском 15:47
506
Происшествия

СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов

Следственный комитет установил ещё двух подозреваемых в размещении фотографий нацистов во время акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском вчера в 09:16
549
Политика

Савченко назвала организаторов Майдана на Украине

Оранжевая революция 2004 года на Украине и Евромайдан произошли не под влиянием России, а с подачи Запада.
ФАН 12:05
7
Футбол

Бастиан Швайнштайгер: «Гетце был большим талантом, когда был моложе»

Бывший полузащитник «Баварии» и сборной Германии Бастиан Швайнштайгер поделился мнением о хавбеке дортмундской «Боруссии» Марио Гетце.
Матч ТВ 16:48
Общество

Мошенники нашли новые способы выманивать деньги у россиян

В связи с пандемией коронавируса мошенники нашли новые способы выманивать деньги у россиян.
Lenta.ru 20:31
Здоровье

Названы опасные для больных коронавирусом препараты

Вирусолог Надежда Жолобак рассказала, какие препараты не следует принимать при новой коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 18:55
88
Общество

Захарова сообщила о возвращении в Москву россиян с Фиджи

В конце концов туристы прибыли в Рим, где их ждал борт с другими россиянами. «Три часа назад они прилетели в Москву», — написала Захарова.
РБК 21:20
2
Армия и оружие

Учения ВМС НАТО в Баренцевом море закончились конфузом

«Недавний поход группировки НАТО в Баренцево море превратил американские корабли в эскимо», — подчеркнули эксперты.
Госновости 10:01
64
Общество

«Последний звонок» для выпускников пройдет 25 мая онлайн

11.00 часов – каждый выпускник сможет выйти на балкон и позвонить в колокольчик в честь последнего звонка.
Orengrad.ru вчера в 09:34
171
Здоровье

Роспотребнадзор объяснил влияние алкоголя на коронавирус

Роспотребнадзор объяснил влияние алкоголя с высоким содержанием спирта на коронавирус. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Lenta.ru 21:16
2
Шоу-бизнес

Пригожина возмутила реакция Шнурова и Лепса на его слова о доходах

РИА Новости 12:21
168
Наука

Люди SARS: рост числа зараженных зависит от суперраспространителей

Аргентинские ученые выдвинули гипотезу, что неравномерность заражения в разных странах зависит не от штамма коронавируса и не от иммунитета нации, а от наличия или отсутствия в популяции суперраспространителей — людей, которые передают большое количество вирусов соотечественникам.
Известия 17:01
1
Гаджеты

В РФ уже можно купить новейший смартфон Huawei за 11 тысяч рублей с батареей на 5000 мАч

Одной из главных особенностей Huawei Y6p является очень мощный аккумулятор – на 5000 мАч.
Dgl.ru 17:11
ещё по теме
ШЕFF
Российский музыкант
Российский музыкант, продюсер, писатель, автор стихов и музыки многих хитов, мастадонт хип-хоп культуры. Создатель Ежегодного Международного Фестиваля Rap Music, первого российского хип-хоп журнала Хип-Хоп Инфо, владелец футбольного клуба рэп артистов Налетчики, основатель и лидер групп Bad Balance и Bad B. Альянс.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Bad Balance
Музыкальный коллектив
советская, российская хип-хоп-группа, основанная осенью 1989 года Владом Валовым и Глебом Матвеевым. Сокращенный вариант названия группы Bad Balance - Bad B. Существуют также проекты, которые являются ответвлениями от Bad Balance: Bad B. ПРО… и Bad B. Альянс.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное