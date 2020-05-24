Общество
BFM.ruПри пожаре в Петербурге погиб рэпер Купер
В Санкт-Петербурге погиб рэпер Роман Алексеев, известный под псевдонимом Купер. Как пишет «Газета.ру», музыкант сгорел при пожаре в квартире вместе со своей матерью.
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При пожаре в многоэтажке на Северном проспекте погиб участник группы Bad Balance
Петербургский дневник09:48
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Политика
Первый иранский танкер с топливом прибыл в Венесуэлу
Коммерсантъ 00:59
Происшествия
Стали известны личности задержанных участников перестрелки в Москве
Число задержанных предполагаемых участников перестрелки на юге Москвы возросло до 8. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Lenta.ru 15:29
Общество
Роспотребнадзор: 44 региона могут начать снимать ограничения
Больше половины из 85 регионов России могут в ближайшие дни приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 11:39
Наука
Спрогнозировали сроки окончания пандемии коронавируса в мире
Ученые из Сингапурского университета технологии и дизайна спрогнозировали сроки окончания пандемии COVID-19 в мире.
МедиаПоток 06:49
Общество
Больные коронавирусом работали на стройке в Иркутске
У всех домочадцев, 291 человека, начали брать анализы на COVID-19, но 90 человек решили скрыться и уехали на стройку, где и жили.
АиФ Иркутск 21:34
Общество
ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
Среди перечисленных главой государства мер значилась и поддержка семей с детьми от 3 до 16 лет в размере 10 тыс. рублей.
iReactor 07:01
Экономика
России предсказали череду карантинов до конца этого года
В документе под названием "Не пересидеть пандемию, а выиграть кризис" рассматривается несколько сценариев, и наиболее вероятный – "тяни-толкай", когда вплоть до 2021 года будут возникать новые вспышки заболевания коронавирусом, что в свою очередь приведет к периодической блокировке предприятий из-за карантина и падению ВВП на 7-10%.
Газета.Ru 22 мая в 03:26
Экономика
Правительство России выделило 100 млрд рублей на помощь регионам
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 100 млрд рублей для компенсации доходов в 56 регионах страны.
Известия 02:56
Общество
Глава Хакасии опубликовал декларацию о доходах
Согласно официальному отчету, в ушедшем году глава Хакасии Валентин Коновалов заработал 2 миллиона 784 тысячи 671 рубль и 81 копейку.
Московский Комсомолец Хакасия вчера в 04:29
Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
«Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту.
Коммерсантъ 21:18
Здоровье
Главные новости за выходные 23–24 мая
Коронавирусом заразился и полузащитник московского «Спартака» и сборной России по футболу Зелимхан Бакаев, у другого полузащитника, Романа Зобнина, обнаружены антитела к COVID-19.
Коммерсантъ 12:00
Общество
Шувалов объявил о последнем этапе сокращений в ВЭБе
В июле «ВЭБ.РФ» сократит 10% сотрудников и завершит процесс трансформации госкорпорации, сообщил в интервью РБК глава госкорпорации Игорь Шувалов.
РБК 17:00
Здоровье
В Зауралье сотрудники части предприятий сдадут тесты на коронавирус
Курган, 24 мая 2020, 19:32 — REGNUM В Курганской области сотрудники организаций, которые контактируют с населением, будут регулярно проходить тесты на коронавирусную инфекцию.
REGNUM 12:32
Гаджеты
Глава Xiaomi рассказал о линейке телевизоров Redmi X
Глава компании Лу Вейбинг рассказал, что новинка получит название Redmi Smart TV X. В ней будет три модели с разными диагоналями экранов - 50, 55 и 65 дюймов.
Деловое.ТВ 22 мая в 03:12
Политика
Алиханов отреагировал на оценку советником Трампа роли Калининграда
Ранее О'Брайен обвинил Россию в том, что она размещает в Калининградской области оружие вместо того, чтобы развивать туризм и налаживать контакты с Европой.
РИА Новости 10:13
Политика
Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования
В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском 15:47
Происшествия
СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов
Следственный комитет установил ещё двух подозреваемых в размещении фотографий нацистов во время акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском вчера в 09:16
Политика
Савченко назвала организаторов Майдана на Украине
Оранжевая революция 2004 года на Украине и Евромайдан произошли не под влиянием России, а с подачи Запада.
ФАН 12:05
Футбол
Бастиан Швайнштайгер: «Гетце был большим талантом, когда был моложе»
Бывший полузащитник «Баварии» и сборной Германии Бастиан Швайнштайгер поделился мнением о хавбеке дортмундской «Боруссии» Марио Гетце.
Матч ТВ 16:48
Общество
Мошенники нашли новые способы выманивать деньги у россиян
В связи с пандемией коронавируса мошенники нашли новые способы выманивать деньги у россиян.
Lenta.ru 20:31
Здоровье
Названы опасные для больных коронавирусом препараты
Вирусолог Надежда Жолобак рассказала, какие препараты не следует принимать при новой коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 18:55
Общество
Захарова сообщила о возвращении в Москву россиян с Фиджи
В конце концов туристы прибыли в Рим, где их ждал борт с другими россиянами. «Три часа назад они прилетели в Москву», — написала Захарова.
РБК 21:20
Армия и оружие
Учения ВМС НАТО в Баренцевом море закончились конфузом
«Недавний поход группировки НАТО в Баренцево море превратил американские корабли в эскимо», — подчеркнули эксперты.
Госновости 10:01
Общество
«Последний звонок» для выпускников пройдет 25 мая онлайн
11.00 часов – каждый выпускник сможет выйти на балкон и позвонить в колокольчик в честь последнего звонка.
Orengrad.ru вчера в 09:34
Здоровье
Роспотребнадзор объяснил влияние алкоголя на коронавирус
Роспотребнадзор объяснил влияние алкоголя с высоким содержанием спирта на коронавирус. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Lenta.ru 21:16
Наука
Люди SARS: рост числа зараженных зависит от суперраспространителей
Аргентинские ученые выдвинули гипотезу, что неравномерность заражения в разных странах зависит не от штамма коронавируса и не от иммунитета нации, а от наличия или отсутствия в популяции суперраспространителей — людей, которые передают большое количество вирусов соотечественникам.
Известия 17:01
Гаджеты
В РФ уже можно купить новейший смартфон Huawei за 11 тысяч рублей с батареей на 5000 мАч
Одной из главных особенностей Huawei Y6p является очень мощный аккумулятор – на 5000 мАч.
Dgl.ru 17:11