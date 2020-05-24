В Санкт-Петербурге погиб рэпер Роман Алексеев, известный под псевдонимом Купер. Как пишет «Газета.ру», музыкант сгорел при пожаре в квартире вместе со своей матерью.

При пожаре в Петербурге погиб рэпер Купер

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