Общество
BFM.ruПри пожаре в Петербурге погиб рэпер Купер
В Санкт-Петербурге погиб рэпер Роман Алексеев, известный под псевдонимом Купер. Как пишет «Газета.ру», музыкант сгорел при пожаре в квартире вместе со своей матерью.
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При пожаре в многоэтажке на Северном проспекте погиб участник группы Bad Balance
Петербургский дневник09:48
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Шоу-бизнес
Барбара Пино победила в шоу «Холостяк»
NewInform 09:27
Общество
Глава Крыма издал указ о платном пребывании туристов в обсерваторах
Глава Крыма Сергей Аксёнов подписал указ, согласно которому с 24 мая становится платным пребывание в обсерваторах полуострова людей, прибывших в республику без конкретной цели.
RT на русском 16:15
Шоу-бизнес
Участники «Танцев со звездами» поборются за хрустальный дискошар на 20-метровой высоте
В финале 11-го сезона грандиозного проекта "Танцы со звездами" участники не только "зажгут" на паркете, но и взлетят под самый купол съемочного павильона — а тут метров 20, — рискуя и танцуя.
Вести.Ru вчера в 14:55
Армия и оружие
В Китае заявили, что российскому истребителю Су-57 нет равных в мире
Российскому многофункциональному истребителю пятого поколения Су-57 нет равных в мире, пишет издание Sohu со ссылкой на китайских военных экспертов.
Sputnik Таджикистан 08:53
Происшествия
В Мурманской области пропала четырехлетняя девочка
Российская газета 12:06
Общество
Правительство России выделило средства на выплаты семьям с детьми
Татар-информ вчера в 12:03
Общество
Главные новости за выходные 23–24 мая
Коронавирусом заразился и полузащитник московского «Спартака» и сборной России по футболу Зелимхан Бакаев, у другого полузащитника, Романа Зобнина, обнаружены антитела к COVID-19.
Коммерсантъ 12:00
Политика
Володин заявил о попытках США дестабилизировать ситуацию в России
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что Соединённые Штаты пытаются дестабилизировать ситуацию в России путём вброса дезинформации касательно ситуации с коронавирусом и рейтингов власти в России.
RT на русском 08:53
Кино
Фанаты Зака Снайдера добились показа его версии «Лиги справедливости»
Поклонники кинокомикса «Лига справедливости» все же смогут увидеть оригинальную версию Зака Снайдера, заявили в компании Warner Media, 21 мая передает телеканал CNN.
ИА Красная Весна 22 мая в 12:02
Экономика
Сбербанк вошел в мировой топ-10 по доходности для акционеров
Сбербанк впервые вошел в десятку крупнейших мировых компаний по совокупной акционерной доходности (Total shareholder return, TSR), свидетельствуют результаты нового рейтинга консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) за 2015-2019 годы.
РБК 17:01
Общество
Берлин предложил Москве помощь в уходе за больными COVID-19
Бургомистр Берлина Михаэль Мюллер заявил, что направил властям Москвы предложение разместить в берлинских клиниках пациентов, инфицированных COVID-19.
РИА Новости 16:52
Шоу-бизнес
Актриса Алена Бабенко заразилась коронавирусом
RuNews24.ru 05:25
Общество
Шувалов объявил о последнем этапе сокращений в ВЭБе
В июле «ВЭБ.РФ» сократит 10% сотрудников и завершит процесс трансформации госкорпорации, сообщил в интервью РБК глава госкорпорации Игорь Шувалов.
РБК 17:00
Политика
В Киеве националисты устроили акцию возле дома Зеленского
RT на русском 10:16
Общество
Сервис проверки электронного пропуска может рассылать рекламу
Московский сервис для проверки электронных пропусков i.moscow/covid может передавать третьим лицам данные пользователей – в том числе для рассылки информационных материалов и рекламы.
Ведомости 13:12
Наука
Кольская сверхглубокая скважина изменила представления учёных о Земле
В СССР в начале 1960-х было заложено 14 сверхглубоких скважин, из них только Кольскую бурили ради науки.
Discover24 14:42
Общество
Глава Роспотребнадзора отрицает искажение статистики по коронавирусу
Россия не искажает статистические данные по коронавирусу, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
News.ru 16:22
Общество
Москвичей предупредили об экстремальной летней жаре
Коммерсантъ вчера в 23:32
Политика
Трамп опасается массового голосования по почте на выборах в США
Лидер США Трамп выступил с речью, что он против массового голосования по почте американских граждан на следующих выборах руководителя Белого дома, поскольку оно чревато масштбаными фальсификациями.
Evo-rus.com 13:26
Происшествия
Полковник спецслужбы арестован за хищения
235-й гарнизонный военный суд по ходатайству главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР арестовал на два месяца начальника 3-го отдела комплексных проектов управления военно-технического снабжения службы хозяйственного обеспечения ФСО (УВТС СХО ФСО России) полковника Дмитрия Ширенова.
Коммерсантъ 15:49
Общество
Воробьев объявил об отмене пропусков в Подмосковье
Газета.Ru 22 мая в 13:09
Шоу-бизнес
Лепс ответил на слова Пригожина о «чудовищном положении» артистов
Певец Григорий Лепс ответил на заявление продюсера Иосифа Пригожина о том, что артисты оказались в "чудовищном положении" из-за пандемии.
РИА Новости 08:57
Армия и оружие
США испытали лазерное оружие против беспилотника
Как сообщило Командование американского Тихоокеанского флота, испытания системы твердотельного лазерного оружия (Solid State Laser Weapons System Demonstrator, LWSD), которая была установлена на борту десантно-транспортного корабля USS Portland, проводились 16 мая в нейтральных водах Тихого океана.
Коммерсантъ вчера в 17:51
Единоборства
Чемпион UFC Джон Джонс поблагодарил Хабиба за ответ Макгрегору
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе Джон Джонс поблагодарил обладателя титула в легком весе Хабиба Нурмагомедова.
Газета.Ru 16:45
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Новой Зеландии
RT на русском 16:51
Общество
Познер опубликовал переписку с Михалковым в ответ на обвинения во лжи
Телеведущий Владимир Познер опубликовал переписку с Никитой Михалковым в ответ на обвинения во лжи.
Телеканал 360° вчера в 12:17
Происшествия
Под Астраханью перевернулась маршрутка с пассажирами
В Астраханской области перевернулось маршрутное такси с пассажирами. Об этом 24 мая сообщили в региональном управлении МЧС.
Известия 12:01