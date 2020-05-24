Общество

BFM.ruBFM.ruПри пожаре в Петербурге погиб рэпер Купер

В Санкт-Петербурге погиб рэпер Роман Алексеев, известный под псевдонимом Купер. Как пишет «Газета.ру», музыкант сгорел при пожаре в квартире вместе со своей матерью.
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В Петербурге при пожаре погиб участник группы Bad Balance

РИА Новости10:38

В Петербурге в результате пожара погиб участник группы Bad Balance

Газета.Ru12:35

Погибшим при пожаре в многоэтажке на Северном проспекте оказался известный рэп-исполнитель

78.ru09:05

При пожаре в многоэтажке на Северном проспекте погиб участник группы Bad Balance

Петербургский дневник09:48

«Мы не оставляем надежды, что Купер все еще жив». При пожаре на Северном проспекте погиб участник группы Bad Balance

Фонтанка.Ру09:25

В пожаре на Северном проспекте погиб рэпер Купер

Телеканал Санкт-Петербург10:02

«Завтра стрела, ладно, Купер, пока!..» Сгоревший в квартире на Северном оказался известным рэпером

Мегаполис онлайн08:23
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 15:38, Ашберн
Происшествия

Стали известны личности задержанных участников перестрелки в Москве

Lenta.ru 15:29
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Футбол

Подсчитано количество смертей от коронавируса после посещения матча ЛЧ

Компания Edge Health провела исследование и подсчитала, сколько смертей от коронавируса принес матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Атлетико».
Lenta.ru 13:59
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Шоу-бизнес

Пригожин ответил Шнурову после критики его слов о бедствующих артистах

Газета.Ru 04:13
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Армия и оружие

ПНС Ливии выдало похищенного украинца за бойца ЧВК «Вагнера»

ГЛАС.RU вчера в 13:25
Здоровье

В Подмосковье умер лечивший пациентов с коронавирусом хирург

Лечивший пациентов с новой коронавирусной инфекцией хирург Ступинской клинической больницы Алексей Мартынов умер в Подмосковье.
ТАСС 14:52
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Политика

Депутат Саблин пообещал, что российская армия останется в Сирии

Координатор группы Государственной думы по связям с сирийским парламентом Дмитрий Саблин заявил, что российские военные останутся в Сирии и вместе с сирийцами продолжат «бороться за будущее страны».
News.ru 14:38
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Музыка

Клип Little Big стал самым быстрорастущим в истории «Евровидения»

Клип российской панк-рейв-группы Little Big на композицию «Uno» стал самым быстрорастущим за всю историю YouTube-канала «Евровидения».
Smolnarod.ru 22 мая в 01:23
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Политика

США перенесли дату проведения саммита G7 на конец июня

Перед проведением саммита Вашингтон намерен убедиться в безопасности обстановки.
Evo-rus.com 13:46
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Экономика

Air France сократит число полетов ради экологии и господдержки

Авиаперевозчик Air France обязался сократить выбросы углекислого газа в атмосферу на половину ради получения господдержки, заявила министр экологического перехода Элизабет Борн в эфире радиостанции France Inter.
ИА Красная Весна 11:10
Здоровье

Роспотребнадзор предсказал рост смертей от коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в ближайшее время в России будет расти число смертей от коронавируса.
Московский Комсомолец 12:18
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Общество

Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом

РИА Новости вчера в 20:14
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Общество

Правительство России выделило средства на выплаты семьям с детьми

Татар-информ вчера в 12:03
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Общество

Эксперт: Петербург сможет завершить полную отмену ограничений из-за коронавируса к осени

Согласно рекомендациям Роспотребназдора, основным условием начала снятия ограничений в регионах должно быть достижение коэффициента распространения коронавирусной инфекции на уровне меньше единицы.
ТАСС 08:31
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Общество

Познер опубликовал переписку с Михалковым в ответ на обвинения во лжи

Телеведущий Владимир Познер опубликовал переписку с Никитой Михалковым в ответ на обвинения во лжи.
Телеканал 360° вчера в 12:17
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Общество

Пик коронавируса в России прошёл только столичный регион

Москва и Подмосковье — единственные регионы в России, которые преодолели пик заболеваемости коронавирусом.
RT на русском вчера в 22:16
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Фигурное катание

Загитова вышла в финал в голосовании за звание олимпийской иконы стиля

Российская фигуристка Алина Загитова пробилась в финал в борьбе за звание олимпийской иконы стиля.
Российская газета 05:49
Экономика

Торговый бизнес низко оценил меры поддержки в Калининградской области

Новый Калининград 67% участников опроса комитета по торговле Калининградской торгово-промышленной палаты среди предприятий розничной торговли заявили, что реализуемые в данный момент меры по поддержке малого и среднего бизнеса малоэффективны.
Новый Калининград.Ru 11:43
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Экономика

Названо условие продажи КНР американского госдолга

Массовая продажа американских казначейских облигаций Китаем не только нанесет серьезный урон экономике Соединенных Штатов, но и уничтожит национальную валюту США, считают эксперты Sohu.
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Политика

Депутат Гусева опровергла информацию о перестановках в «Единой России»

Некоторые СМИ и паблики в социальных сетях ранее распространили информацию со ссылкой на депутата Гусеву о якобы имевшем место закрытом заседании думской фракции «Единая Россия», после которого она заявила о кадровых перестановках в партии.
Ридус 14:30
Политика

Алиханов прокомментировал оценку советником Трампа роли Калининграда

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена о "кинжале в сердце Европы".
Газета.Ru 10:45
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Шоу-бизнес

Попавший в больницу бывший супруг Лолиты вышел на связь

ФАН 09:17
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Происшествия

В Башкирии двух медсестер изолировали в морге

СМИ Башкирии сообщили о двух медсестрах из Архангельской центральной районной больницы, которых изолировали в помещении морга.
BFM.ru 14:48
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Биатлон

Касперович не исключил тренировки Логинова со сборной Болгарии

Тренер Александр Касперович заверил, что его работа с биатлонистом Александром Логиновым не поменяется после того, как он принял предложение возглавить сборную Болгарии.
Газета.Ru 08:22
Политика

Памфилова анонсировала дистанционное голосование по поправкам в Конституцию

В ряде регионов России на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию будет использовано дистанционное электронное голосование.
Вести.Ru 11:50
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Футбол

«Ювентус» хочет выставить на трансфер Игуаина

Metaratings 13:31
Общество

Нилов оценил прогноз по снижению пенсионного возраста

Снизить пенсионный возраст в России вряд ли возможно, считает глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, замруководителя думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов, ведь государство таким образом экономит большое количество финансовых ресурсов.
Вести.Ru вчера в 10:33
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Политика

Савченко назвала организаторов Майдана на Украине

Оранжевая революция 2004 года на Украине и Евромайдан произошли не под влиянием России, а с подачи Запада.
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Политика

Трамп считает, что Путин не хочет его победы на выборах

Президент США Дональд Трамп считает, что президент России Владимир Путин хорошо к нему относится, но не хочет его победы на президентских выборах.
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Футбол

Кикнадзе объяснил решение «Локомотива» расстаться с Семиным

Гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, когда у него созрело решение уволить Юрия Сёмина с поста главного тренера.
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Игры

Epic Games бесплатно раздают легендарную стратегию Civilization VI

В онлайн-магазине Epic Games Store стартовала новая бесплатная раздача - в этот раз пользователям предлагается шестая часть культовой серии Civilization.
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Российский музыкант
Российский музыкант, продюсер, писатель, автор стихов и музыки многих хитов, мастадонт хип-хоп культуры. Создатель Ежегодного Международного Фестиваля Rap Music, первого российского хип-хоп журнала Хип-Хоп Инфо, владелец футбольного клуба рэп артистов Налетчики, основатель и лидер групп Bad Balance и Bad B. Альянс.
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Bad Balance
Музыкальный коллектив
советская, российская хип-хоп-группа, основанная осенью 1989 года Владом Валовым и Глебом Матвеевым. Сокращенный вариант названия группы Bad Balance - Bad B. Существуют также проекты, которые являются ответвлениями от Bad Balance: Bad B. ПРО… и Bad B. Альянс.
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