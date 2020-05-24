В Санкт-Петербурге погиб рэпер Роман Алексеев, известный под псевдонимом Купер. Как пишет «Газета.ру», музыкант сгорел при пожаре в квартире вместе со своей матерью.

Общество Бельгийцы подали иск против государства из-за мер изоляции Около 40 бельгийских граждан подали коллективный иск против государства и министра внутренних дел Питера де Крема дел из-за мер изоляции, введенных в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщил в воскресенье бельгийский телеканал RTBF. 2

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Политика Экс-депутат Рады считает союз Украины и РФ непобедимым "Партия регионов" довольно близко подошла к тому выбору, чтобы Украина стала своеобразным мостом между РФ и Западом, и это даже присутствовало в президентской кампании партии, но мировые тренды оказались направлены в другую сторону. 229

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Общество Сервис проверки электронного пропуска может рассылать рекламу Московский сервис для проверки электронных пропусков i.moscow/covid может передавать третьим лицам данные пользователей – в том числе для рассылки информационных материалов и рекламы. 228

Культура Фестиваль Bridge of Arts может вернуться в Ростов Фестиваль мотивационного кино и спорта Bridge of Arts проходил в Ростовской области с 2015 года, в программу масштабного мероприятия входили не только показы фильмов, но и деловые встречи, мастер-классы, спортивные соревнования, круглые столы и туристические поездки. 6

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Политика Алиханов прокомментировал оценку советником Трампа роли Калининграда Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена о "кинжале в сердце Европы". 1,7K