Происшествия
РИА НовостиПри пожаре в Томской области погибли 11 человек
Одиннадцать человек погибли при пожаре в одноэтажном деревянном здании в поселке Причулымский Асиновского района Томской области, сообщается на сайте регионального главка МЧС.
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Общество
В Сбербанке назвали популярный способ воровства денег с карт
Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе рассказал о популярном способе воровства денег со счетов жителей России.
Армия и оружие
В Донецке убили замкомандира полка МВД ДНР
В Донецке неизвестные застрелили заместителя командира полка СпН ВВ МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Алексея "Грина".
Происшествия
В Охотском море загорелся траулер
Рыболовецкий траулер «Энигма Астралис» с 47 членами экипажа загорелся в Охотском море, сообщил «РИА Новости» представитель спасательного центра.
Политика
Совет Думы обсудит поправки в Конституцию
Сегодня, 21 января, состоится внеочередной Совет Думы, где будут рассмотрены поправки в Конституцию, сообщает ИА REGNUM.
Футбол
Головин помог «Монако» выйти в следующий раунд Кубка Франции
"Монако" в 1/16 финала Кубка Франции победил на выезде команду четвёртого дивизиона "Сен-Пре".
Происшествия
В Сочи мужчина развратил 10-летнюю девочку в автобусе
В Сочи задержан 59-летний мужчина, который подозревается в развращении 10-летней девочки в автобусе.
Общество
Выбор редакции: худшие платья церемонии SAG Awards
В Лос-Анджелесе на премии SAG Awards 2020 некоторые из них перестарались и оказались в нашей подборке.
Происшествия
Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына
Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Энергетика
Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти
Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти, ее доставят через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан", заявил РИА Новости представитель белорусского госконцерна "Белнефтехим".
Экономика
«Почта России» может создать венчурный фонд
Фонд может стать частью программы инновационного развития «Почты России» до 2024 года.
Политика
Иран признал попадание двух ракет в украинский Boeing
Общество
Oхfam: две тысячи миллиардеров оказались богаче 4,6 млрд человек
В 2019 году совокупное состояние 2153 миллиардеров оказалось больше, чем у 4,6 млрд человек, говорится в докладе фонда Oxfam International.
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с участием «скорой» в Марий Эл
Экономика
Россия укрепила позицию в мировом рейтинге по запасам золота
По итогам 2019 года Россия осталась на пятом месте мирового рейтинга по запасам золота в резервах, увеличив при этом отрыв от Китая.
Игры
Ещё 6 секунд геймплея Godfall, первой анонсированной игры для PS5
Футбол
Александр Кокорин продолжит карьеру в «Сочи»
Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин продолжит карьеру в "Сочи" на правах аренды, сообщается в официальном аккаунте черноморского футбольного клуба в Twitter.
Общество
Какие соцвыплаты вырастут с 1 февраля
Как рассказали в Пенсионном фонде России, с 1 февраля увеличится размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) для федеральных льготников.
Общество
Экс-глава Интерпола Мэн Хунвэй приговорён к 13,5 года тюрьмы
Суд в Китае приговорил бывшего главу Интерпола Мэна Хунвэя к 13,5 года тюремного заключения по делу о взяточничестве.
Экономика
Выручка онлайн-кинотеатра Okko выросла на 96%
В 2019 г. выручка онлайн-кинотеатра Okko (входит в Rambler Group) выросла на 96% – до 4,9 млрд руб. с учетом НДС, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение онлайн-кинотеатра.
Политика
Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле
Израильская сторона отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в праве выступить на форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря в Освенциме.
Экономика
Европейское агентство присвоило России рейтинг выше S&P и Moody’s
Аналогичную оценку ранее поставило России агентство Fitch. Более низкий рейтинг присвоило Standard & Poor's — на уровне BBB-.
Происшествия
При взрыве в столице Судана погибли семь человек
По информации источников, в результате взрыва погибли семь человек, различные травмы получили еще 25.
Футбол
Слуцкий рассказал, кто убедил его возглавить «Рубин»
Новый наставник «Рубина» Леонид Слуцкий сообщил, что генеральный директор клуба Рустем Сайманов стал тем человеком, который убедил его возглавить казанскую команду.
Общество
Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы
Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
Теннис
Карен Хачанов вышел во второй круг Australian Open
Ранее ГЛАС сообщал о поражении Шараповой на Australian Open.
Космос
SpaceX взорвала Falcon 9 в рамках испытаний корабля Crew Dragon
Американская компания SpaceX завершила испытания аварийного отделения пилотируемого корабля Crew Dragon от ракеты-носителя Falcon 9.
Общество
Недовольная низкой зарплатой министр образования возмутила украинцев
Жалобы министра не нашли понимания у украинцев, которые напомнили, что средняя зарплата по стране в три раза меньше, чем у Новосад.
Происшествия
На КАД образовалась многокилометровая пробка из-за массового ДТП
В Санкт-Петербурге на КАД образовалась многокилометровая пробка из-за массового ДТП. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.