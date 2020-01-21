Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиПри пожаре в Томской области погибли 11 человек

Одиннадцать человек погибли при пожаре в одноэтажном деревянном здании в поселке Причулымский Асиновского района Томской области, сообщается на сайте регионального главка МЧС.
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Томская прокуратура начала проверки после пожара в поселке, где погибли 11 человек

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Число жертв пожара в Томской области выросло до 11 человек

РИА Новостивчера в 23:11

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Число жертв пожара в Томской области возросло до 11

Газета.Ru01:29

Число жертв пожара в Томской области увеличилось до девяти

РЕН ТВвчера в 21:42

Гибель 11 человек при пожаре в Томской области. Главное

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МЧС показало видео с места пожара в Томской области

РБК01:43
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 02:52, Ашберн
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Названа возможная причина пожара в Томской области

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