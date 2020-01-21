Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъВ Томской области в результате пожара в поселке погибли 11 человек

В результате пожара в здании в поселке Причулымский Асиновского района Томской области погибли 11 человек, рассказали «Интерфаксу» в МЧС. В районной администрации уточнили, что одноэтажное деревянное строение сдавали компании из Китая, оно использовалось в качестве общежития.
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Видео с места пожара в жилом доме в Томской области, где погибли 11 человек

RT на русском04:25

МЧС: тела одиннадцати погибших найдены на месте пожара в Асиновском районе

Вести-Томсквчера в 23:12

Опубликовано видео с места пожара в Томской области

РИА Новости01:32

В Томской области в результате пожара в поселке погибли 11 человек

Коммерсантъвчера в 22:35

Узбекистан уточнил число погибших при пожаре в Томске граждан республики

РБК01:00

При пожаре в Томской области погибли десять граждан Узбекистана

ТАСС01:21

Решили согреться: из-за чего вспыхнул крупный пожар в Томской области

Известия05:29
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Здоровье

Лечивший Джобса врач рассказал в Москве о правилах долгой жизни

Москва 24 18 января в 22:17
Общество

В Сбербанке рассказали о мощнейшей в его истории DDoS-атаке

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, что в январе текущего года банк столкнулся с самой мощной DDoS-атакой в своей истории.
Газета.Ru 05:46
Футбол

«Барселона» нашла замену Суаресу в «Лейпциге»

Матч ТВ 03:51
Футбол

Футбольный клуб «Сочи» объявил об аренде Кокорина из «Зенита»

РБК 02:39
Политика

Комитеты Совфеда рекомендовали назначить Краснова на пост генпрокурора

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству и комитет по обороне и безопасности рекомендовали верхней палате освободить Юрия Чайку от должности генпрокурора, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 05:26
Политика

В Кремле объяснили ускоренную подготовку поправок к Конституции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил ускоренную подготовку поправок к Конституции, предложенных главой государства Владимиром Путиным, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 04:00
Общество

Для учителей предложили ввести понятие педагогической тайны

На правительственном координационном совете по проведению Десятилетия детства в России озвучено предложение: запретить учителям и воспитателям разглашать диагнозы и особенности развития детей и ввести на законодательном уровне понятие "педагогическая тайна", по аналогии с тайной врачебной.
Российская газета 03:21
Общество

Глава ПФР рассказал о сокращении числа пенсионеров в 2019 году

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете", что в 2019 году, после внесения изменений в пенсионную систему, на пенсию вышло на 355 тысяч человек меньше.
РИА Новости 00:50
Политика

Врачи рассказали, кто достоин стать новым главой Минздрава России

За и. о. главы Минздрава Веронику Скворцову проголосовали 1,5%. Всего в опросе приняли участие 2,235 тыс. человек.
REGNUM 02:49
Интернет

Microsoft начала потихоньку менять Windows 10

В тестовой сборке Windows 10, для участников тестирования Windows Insiders, уже были внесены изменения на панели задач.
ToDay News Ufa 05:10
Футбол

РПЛ заняла 26-е место в рейтинге IFFHS за 2019 год

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших футбольных чемпионатов мира по итогам 2019 года.
Спорт-Экспресс 05:42
Здоровье

Число отравившихся водой в Кизляре выросло до 133 человек

В больницу дагестанского Кизляра поступило уже 133 человека, которые отравились питьевой водой, пишет «Коммерсант».
Ореанда-Новости 18 января в 09:38
Шоу-бизнес

Бузова поставила рекорд по числу подписчиков в российском Instagram

Число подписчиков в Instagram у телеведущей и певицы Ольги Бузовой достигло отметки в 19,1 млн человек.
Общественная служба новостей 04:11
Политика

Bloomberg: Силуанов останется только главой Минфина

Исполняющий обязанности первого вице-премьера и министра финансов Антон Силуанов войдет в состав нового правительства Михаила Мишустина, при этом останется только главой Минфина.
Газета.Ru 05:33
Космос

Независимую от США систему полетов к Луне предложили в РКК «Энергия»

Специалисты РКК "Энергия" предложили новую концепцию транспортной системы для освоения Луны, независимую от американской окололунной станции Deep Space Gateway.
Накануне.Ru 00:37
Общество

Пьяных нарушителей предлагают направлять на принудительное лечение

Россиян, которые неоднократно совершали правонарушения в нетрезвом виде или пили алкоголь в неположенных местах, предлагают направлять на принудительное лечение.
Коммерсантъ 01:45
Футбол

«Чайка» не вернется на «Ростов Арену» в 2020 году

В 2020 году проведение матчей футбольного клуба «Чайка» на стадионе «Ростов Арена» не запланировано, — прокомментировал ситуацию Аракелян.
Матч ТВ 02:28
Общество

В Сбербанке назвали популярный способ воровства денег с карт россиян

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал о популярном способе воровства денег с карт россиян.
vtomske.ru 03:08
Происшествия

ДТП на «Ауди»: сын сити-менеджера Чебоксар получил реальный срок

В Моргаушском районе Чувашии сегодня, 21 января, вынесен приговор по факту резонансного ДТП, участником которого является сын сити-менеджера Чебоксар Алексея Ладыкова.
REGNUM 03:57
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Александр Овечкин вошел в топ-10 снайперов НХЛ

НТВ 18 января в 14:35
Авто

Назвали автомобили, которые американцы не продают даже через 15 лет

Автоновости дня 19 января в 11:10
Происшествия

Названа возможная причина пожара в жилом доме в Томской области

Названа возможная причина пожара в частном жилом доме в Томской области.
Piter.tv 02:03
Политика

Порошенко приведут на допрос силой

Государственное бюро расследований (ГБР) объявило о принудительном приводе бывшего президента Украины Петра Порошенко на допрос.
Lenta.ru 05:35
Авто

Раскрыты особенности новой Skoda Octavia

В конце осени прошлого года фирма начала сборку нового поколения популярных автомобилей модели Skoda Octavia.
Daily-Motor.Ru вчера в 08:10
Политика

Захарова прокомментировала слова Помпео о смене власти в Венесуэле

Заявления госсекретаря США Майка Помпео о смене власти в Венесуэле можно расценивать как признание в реализации Вашингтоном "кампаний по дестабилизации ситуации в суверенных государствах", считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
РИА Новости 03:55
Общество

Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков

Коммерсантъ вчера в 14:20
Экономика

Аксенов сообщил о снижении цен на крымских АЗС

Российская газета 04:42
Общество

Принц Гарри покинул Великобританию после отречения от титула

Герцог Сассекский покинул Великобританию после отказа от королевских привилегий и отречения от титула. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Lenta.ru 01:11
Общество

Кружки IKEA оказались токсичными

Компания IKEA призвала покупателей вернуть в магазин дорожные кружки, так как они оказались опасными для здоровья.
Взгляд.ру 03:01
Происшествия

Замглавы Генштаба обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей

Заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковник Халил Арсланов обвиняется особо крупном мошенничестве по двум эпизодам (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы Второго окружного суда.
Коммерсантъ 05:23
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