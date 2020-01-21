Происшествия
КоммерсантъВ Томской области в результате пожара в поселке погибли 11 человек
В результате пожара в здании в поселке Причулымский Асиновского района Томской области погибли 11 человек, рассказали «Интерфаксу» в МЧС. В районной администрации уточнили, что одноэтажное деревянное строение сдавали компании из Китая, оно использовалось в качестве общежития.
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Здоровье
Лечивший Джобса врач рассказал в Москве о правилах долгой жизни
Общество
В Сбербанке рассказали о мощнейшей в его истории DDoS-атаке
Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, что в январе текущего года банк столкнулся с самой мощной DDoS-атакой в своей истории.
Футбол
«Барселона» нашла замену Суаресу в «Лейпциге»
Политика
Комитеты Совфеда рекомендовали назначить Краснова на пост генпрокурора
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству и комитет по обороне и безопасности рекомендовали верхней палате освободить Юрия Чайку от должности генпрокурора, передает "Интерфакс".
Политика
В Кремле объяснили ускоренную подготовку поправок к Конституции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил ускоренную подготовку поправок к Конституции, предложенных главой государства Владимиром Путиным, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Общество
Для учителей предложили ввести понятие педагогической тайны
На правительственном координационном совете по проведению Десятилетия детства в России озвучено предложение: запретить учителям и воспитателям разглашать диагнозы и особенности развития детей и ввести на законодательном уровне понятие "педагогическая тайна", по аналогии с тайной врачебной.
Общество
Глава ПФР рассказал о сокращении числа пенсионеров в 2019 году
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете", что в 2019 году, после внесения изменений в пенсионную систему, на пенсию вышло на 355 тысяч человек меньше.
Политика
Врачи рассказали, кто достоин стать новым главой Минздрава России
За и. о. главы Минздрава Веронику Скворцову проголосовали 1,5%. Всего в опросе приняли участие 2,235 тыс. человек.
Интернет
Microsoft начала потихоньку менять Windows 10
В тестовой сборке Windows 10, для участников тестирования Windows Insiders, уже были внесены изменения на панели задач.
Футбол
РПЛ заняла 26-е место в рейтинге IFFHS за 2019 год
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших футбольных чемпионатов мира по итогам 2019 года.
Здоровье
Число отравившихся водой в Кизляре выросло до 133 человек
В больницу дагестанского Кизляра поступило уже 133 человека, которые отравились питьевой водой, пишет «Коммерсант».
Шоу-бизнес
Бузова поставила рекорд по числу подписчиков в российском Instagram
Число подписчиков в Instagram у телеведущей и певицы Ольги Бузовой достигло отметки в 19,1 млн человек.
Политика
Bloomberg: Силуанов останется только главой Минфина
Исполняющий обязанности первого вице-премьера и министра финансов Антон Силуанов войдет в состав нового правительства Михаила Мишустина, при этом останется только главой Минфина.
Космос
Независимую от США систему полетов к Луне предложили в РКК «Энергия»
Специалисты РКК "Энергия" предложили новую концепцию транспортной системы для освоения Луны, независимую от американской окололунной станции Deep Space Gateway.
Общество
Пьяных нарушителей предлагают направлять на принудительное лечение
Россиян, которые неоднократно совершали правонарушения в нетрезвом виде или пили алкоголь в неположенных местах, предлагают направлять на принудительное лечение.
Футбол
«Чайка» не вернется на «Ростов Арену» в 2020 году
В 2020 году проведение матчей футбольного клуба «Чайка» на стадионе «Ростов Арена» не запланировано, — прокомментировал ситуацию Аракелян.
Общество
В Сбербанке назвали популярный способ воровства денег с карт россиян
Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал о популярном способе воровства денег с карт россиян.
Происшествия
ДТП на «Ауди»: сын сити-менеджера Чебоксар получил реальный срок
В Моргаушском районе Чувашии сегодня, 21 января, вынесен приговор по факту резонансного ДТП, участником которого является сын сити-менеджера Чебоксар Алексея Ладыкова.
Хоккей
Александр Овечкин вошел в топ-10 снайперов НХЛ
Авто
Назвали автомобили, которые американцы не продают даже через 15 лет
Происшествия
Названа возможная причина пожара в жилом доме в Томской области
Названа возможная причина пожара в частном жилом доме в Томской области.
Политика
Порошенко приведут на допрос силой
Государственное бюро расследований (ГБР) объявило о принудительном приводе бывшего президента Украины Петра Порошенко на допрос.
Авто
Раскрыты особенности новой Skoda Octavia
В конце осени прошлого года фирма начала сборку нового поколения популярных автомобилей модели Skoda Octavia.
Политика
Захарова прокомментировала слова Помпео о смене власти в Венесуэле
Заявления госсекретаря США Майка Помпео о смене власти в Венесуэле можно расценивать как признание в реализации Вашингтоном "кампаний по дестабилизации ситуации в суверенных государствах", считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Общество
Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков
Экономика
Аксенов сообщил о снижении цен на крымских АЗС
Общество
Принц Гарри покинул Великобританию после отречения от титула
Герцог Сассекский покинул Великобританию после отказа от королевских привилегий и отречения от титула. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Общество
Кружки IKEA оказались токсичными
Компания IKEA призвала покупателей вернуть в магазин дорожные кружки, так как они оказались опасными для здоровья.
Происшествия
Замглавы Генштаба обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей
Заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковник Халил Арсланов обвиняется особо крупном мошенничестве по двум эпизодам (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы Второго окружного суда.