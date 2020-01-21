Происшествия
REGNUMЧисло погибших при пожаре в Томской области выросло
В Томской области при пожаре в посёлке Причулымский Асиновского района погибли десять человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС по региону.
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Кино
В Италии отмечают 100-летие со дня рождения Федерико Феллини
Политика
«Негативный сигнал»: Bloomberg узнал о понижении Силуанова
Ослабление позиций Силуанова в новом кабинете министров может рассматриваться как «негативный сигнал» для инвесторов, цитирует издание экономиста Татьяну Орлову.
Общество
Принц Гарри покинул Великобританию и направился к своей семье в Канаду
Принц Гарри покинул Великобританию и направился к своей супруге Меган Маркл и их сыну, восьмимесячному Арчи, в Канаду, сообщает в понедельник, 20 января, The Sun.
Общество
Роспотребнадзор оценил шансы распространения коронавируса в России
Отмечается, что даже в случае завоза нового коронавируса в Россию вероятность его широкого распространения можно оценить как низкую.
Политика
Финансист Уильям Браудер утверждает, что швейцарские спецслужбы сорвали российскую операцию по его задержанию
Как утверждает Браудер, они уже покинули Швейцарию. Комментариев со стороны России пока не последовало.
Происшествия
Пассажир вынужденно севшего в Казани самолёта умер
Происшествия
Захоронение жертв фашистских карателей обнаружили в Псковской области
Останки десяти мирных жителей, уничтоженных фашистами в годы Великой Отечественной войны, обнаружили поисковики в Пыталовском районе Псковской области у заброшенной деревни Каменка.
Общество
Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы
Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова объявила о предстоящей свадьбе
Балерина Анастасия Волочкова сделала объявление о предстоящей свадьбе. Она озвучила эту новость на вечеринке по случаю своего дня рождения.
Политика
В Кремле рассказали о встрече Путина с Джонсоном в Берлине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал встречу российского лидера Владимира Путина с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Берлине.
Армия и оружие
В Донецке застрелили замкомандира полка МВД ДНР
Заместитель командира полка СпН ВВ МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Алексей «Грин» убит поздно вечером 20 января.
Политика
Кремль объяснил спешку с принятием поправок к Конституции
Инициативы президента всегда реализуются исключительно в приоритетном порядке, объяснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на вопрос о причинах спешки с принятием конституционных поправок.
Общество
В дорожных кружках из IKEA обнаружили токсичные вещества
В дорожных кружках из IKEA обнаружили токсичные вещества, компания отозвала товар из магазинов. Об этом говорится на сайте фирмы.
Футбол
«Сочи» объявил о переходе Кокорина
Общество
Недовольная низкой зарплатой министр образования возмутила украинцев
Жалобы министра не нашли понимания у украинцев, которые напомнили, что средняя зарплата по стране в три раза меньше, чем у Новосад.
Общество
Экс-глава Интерпола Мэн Хунвэй получил 13,5 года тюрьмы за взятки
Экс-глава Интерпола, бывший заместитель министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй в ходе судебного заседания 20 июня 2019 года признал свою вину в получении взяток, общая сумма которых составила около 2 миллионов долларов.
Политика
Путин предложил убрать с должности генпрокурора Чайку
Авто
Audi привезет в Россию кроссовер Q5 со спортивным обвесом ABT
Эксклюзивная серия получает специальный аэродинамический обвес от ABT Sportslin с измененными передними и задними бамперами, накладками на пороги, двери, оконечник выхлопной системой и спойлером на крышке багажника.
Технологии
«Мегафон» превратится в интернет-провайдера нового типа
«Мегафон» расширяет фиксированный бизнес виртуальными сетями связи Как стало известно CNews, «Мегафон» запускает проект FVNO (Fixed Virtual Network Operator) с участием интернет-провайдеров в регионах России.
Экономика
Стало известно будущее министра из правительства Медведева
Стало известно будущее министра финансов в правительстве бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева Антона Силуанова, пишет Bloomberg.
Общество
В Италии дома распродают за 1 евро
Происшествия
В Ивановской области перевернулся школьный автобус
Отмечается, что около 10:00 в районе деревни Пелгусово в заднюю часть микроавтобуса «Газель», перевозившего детей в школу, врезался автомобиль Renault Logan, в результате чего школьный автобус перевернулся.
Наука
МКС оказалась загрязнена грибками и бактериями
Общество
Япония начала подготовку к внедрению 6G
Правительство Японии решило начать подготовку к внедрению в стране систем связи шестого поколения (6G), которое запланировано на 2030 год, передает телеканал NHK.
Футбол
Джано может расторгнуть контракт со «Спартаком»
Полузащитник московского "Спартака" и сборной Грузии Джано Ананидзе может расторгнуть контракт с самым титулованным клубом страны.
Общество
Сбербанк сообщил о мощнейшей в его истории DDoS-атаке
Сбербанк подвергся самой мощной в истории организации DDoS-атаке, она была отражена, сообщил зампред банка Станислав Кузнецов, передает «РИА Новости».
Экономика
«Ъ» рассказал о доходах Мишустина и его супруги
Михаил Мишустин уже как глава кабмина опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны 2020 года, пишет "Коммерсант".
Наука
Ученые обнаружили антираковое действие многих обычных лекарств
Общество
В Финляндии предлагают ограничить туризм
Финские ученые предлагают ограничить турпоток в Суоми ради комфорта местных жителей.