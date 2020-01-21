В Томской области при пожаре в посёлке Причулымский Асиновского района погибли десять человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС по региону.

Число погибших при пожаре в Томской области выросло

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