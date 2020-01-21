Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиПри пожаре в Томской области погибли десять граждан Узбекистана

Десять граждан Узбекистана, по предварительным данным, погибли при пожаре в Томской области, сообщает МЧС республики.
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Главные новости к утру 21 января

Коммерсантъвчера в 23:01

Узбекистан уточнил число погибших при пожаре в Томске граждан республики

РБК01:00

Гибель человека при пожаре в Ставрополе подтвердили в ГУ МЧС

Своё ТВ18 января в 03:03

Число погибших при пожаре в Томской области увеличилось до 11

RT на русскомвчера в 23:30

В Томске СК возбудил дело о гибели 10 рабочих при пожаре

Российская газетавчера в 23:17

Источник: причиной пожара в Томской области могла стать неисправность электрооборудования

ТАСС01:11

Опубликовано видео с места пожара в Томской области

РИА Новости00:53
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Политика

Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе

Российская сторона на заседании Совета Безопасности ООН привела доказательства фальсификации применения химического оружия в сирийской Думе в 2018 году.
RT на русском вчера в 22:46
Политика

Кадыров опроверг слухи о своей отставке

Вести.Ru вчера в 08:39
Общество

Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы

Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматом увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
РБК 00:23
Политика

Путин освободил от должности генпрокурора России Чайку

Президент России Владимир Путин освободил от должности генерального прокурора России Юрия Чайку.
Повестка дня вчера в 07:06
Политика

The Guardian назвала имя нового главаря ИГ

Газета.Ru вчера в 18:06
Общество

В Петербурге побит температурный рекорд 1957 года

«Сегодня, 21 января, уже в 6:00 температура воздуха в Северной столице достигла +4,8 °С. Таким образом, оказался побит рекорд максимальной температуры для этого дня, ранее принадлежавший 1957 года и составлявший +4,6 °С», — написал Леус на своей странице в Facebook.
RT на русском 01:19
Энергетика

Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти

Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти, ее доставят через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан", заявил РИА Новости представитель белорусского госконцерна "Белнефтехим".
РИА Новости вчера в 14:10
Политика

Кремль выбрал дату голосования по поправкам в Конституцию

Три источника, близких к администрации президента, рассказали журналистам о том, что в Кремле предварительно наметили дату всероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Утро.ru вчера в 02:32
Политика

Власти США ужесточат выдачу виз для приезжающих рожать туристов

Соединенные Штаты планируют ужесточить правила выдачи визы для беременных туристов, чтобы прекратить "родильный туризм".
МонаВиста вчера в 10:25
Игры

Новые особенности Sony PlayStation 5 вскрылись в патенте

Компания Sony Interactive Entertainment получила новый патент, который проливает свет на новые функции игровой приставки следующего поколения PlayStation 5. В частности, игровой контроллер DualShock 5 сможет поддерживать голосовые команды.
iXBT.com 19 января в 19:59
Политика

В Давосе открывается Всемирный экономический форум

В Давосе, швейцарском горнолыжном курорте, с 21 по 24 января пройдет Всемирный экономический форум.
Газета.Ru 00:21
Политика

Иран признал попадание двух ракет в украинский Boeing

РБК вчера в 18:57
Происшествия

В Индонезии в заброшенном доме нашли сидящий на диване скелет в плаще

В заброшенном доме в индонезийской деревне обнаружили сидящий на диване человеческий скелет, пишет портал Asia One.
РИА Новости вчера в 23:02
Космос

Предсказано появление ярчайшей звезды до конца текущего столетия

До конца текущего столетия, предсказывают астрономы, на небосклоне появится ярчайшая звезда.
Актуальные Новости вчера в 08:28
Общество

Раскрыт популярный способ воровства денег с карт россиян

Ранее сообщалось, что в последние годы мошенники главным образом воруют деньги со счетов россиян с помощью телефонных звонков под видом сотрудников банка.
Lenta.ru 00:45
Кино

«Холоп» стал вторым по сборам в истории российского кинопроката

News.ru 19 января в 15:24
Армия и оружие

Украинские военные заявили об одном погибшем в Донбассе за сутки

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против народных республик Донбасса, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Украина.ру вчера в 01:10
Общество

Принц Гарри улетел в Канаду к жене и сыну

Британский принц Гарри вечером 20 января вылетел из Великобритании в Канаду, где его ожидает супруга Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи.
REGNUM вчера в 18:04
Общество

В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду

По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым, в связи с чем в Западной Сибири и Красноярском крае прогнозируются температурные отклонения от нормы до 20 градусов.
РИА Новости вчера в 20:13
Политика

Помпео заявил о работе над проектом смены власти в Венесуэле

Госсекретарь США Майк Помпео признал, что Соединенные Штаты совместно с союзниками и партнерами в мировом масштабе строят планы смены режима в Венесуэле.
Интерфакс вчера в 23:26
Кино

Народный артист России Дмитрий Харатьян празднует юбилей

Первый канал вчера в 23:09
Спорт

Десятки спортсменов присоединились к процессу между WADA и РУСАДА

К судебному спору между Всемирным допинговым агентством (WADA) и РУСАДА присоединились десятки опытных спортсменов, молодых атлетов, российские и международные спортивные федерации, а также Олимпийский и Паралимпийский комитеты России.
Пятый канал вчера в 20:34
Происшествия

Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына

Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Lenta.ru вчера в 05:44
Общество

Лоукостер Wizz Air запустит в Петербурге четыре новых направления

Neva.Today вчера в 09:00
Кино

Феникс получил премию Гильдии киноактеров США

Актер получил премию за роль в фильме "Джокер". А известная актриса Рене Зеллвегер получила премию в номинации "Лучшая женская роль".
The Moscow Post вчера в 01:21
Происшествия

Житель Сочи изнасиловал школьницу в автобусе

В Сочи мужчина изнасиловал 10-летнюю девочку в автобусе. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Газета.Ru вчера в 13:51
Экономика

Европейское агентство присвоило России рейтинг выше S&P и Moody’s

Аналогичную оценку ранее поставило России агентство Fitch. Более низкий рейтинг присвоило Standard & Poor's — на уровне BBB-.
РБК 01:00
Происшествия

Пассажир умер на борту вынужденно севшего в Казани самолета из Москвы

Умер пассажир рейса из Москвы в Южно-Сахалинск, из-за плохого самочувствия которого самолет экстренно сел в аэропорту Казани, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:40
Футбол

Генсек РФС прокомментировал планы по расширению Премьер-лиги

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев не поддержал идею возможного расширения Российской премьер-лиги (РПЛ).
Профиль вчера в 04:11
Происшествия

Во Владивосток привезли радиоактивный автомобиль из Японии

Владивостокская таможня обнаружила в морском торговом порту прибывший из Японии фонящий автомобиль.
Российская газета 00:30
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