Происшествия

РБКРБКПри пожаре в Томской области погибли иностранцы

Пожар в поселке Причулымский в Томской области произошел ранним утром 21 января. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что деревянное здание горит целиком. Пожар распространился на площади более 200 кв. м. После его ликвидации спасатели приступили к разбору завалов и обнаружили тела 11 человек.
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Число жертв пожара в Томской области выросло до 11 человек

РИА Новостивчера в 23:11

До 11 увеличилось число жертв при пожаре в Томской области

Интерфаксвчера в 23:14

При пожаре в Томской области погибли иностранцы

РБКвчера в 23:27

Число погибших при пожаре в Томской области увеличилось до 11

Известиявчера в 23:21

СК возбудил уголовное дело после пожара в Томской области

ТАССвчера в 23:25

Главные новости к утру 21 января

Коммерсантъвчера в 23:01

Двум пострадавшим при пожаре в томском поселке оказана медпомощь

НИА-Томсквчера в 23:41
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Автоматически обработано 7050 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
Общество

Глава ПФР рассказал об уменьшении числа пенсионеров

Дроздов напомнил, что в 2020 году выход на пенсию будет отложен для 800 тысяч жителей России.
REGNUM вчера в 22:53
Политика

Иран признал попадание двух ракет в украинский Boeing

Lenta.ru вчера в 19:52
Здоровье

Заболеваемость ОРВИ в Саратовской области выросла, но эпидемии нет

По данным регионального управления Роспотребнадзора, с 13 по 19 января было зафиксировано 12,2 тыс. случаев (неделей раньше - 9 тыс.), что ниже расчетного эпидемического порога на 9%.
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 23:40
Армия и оружие

В Донецке застрелили замкомандира полка МВД ДНР

Позже информацию подтвердил начальник пресс-службы Вооруженных сил ДНР Даниил Безсонов. Отмечается, что «Грин» был застрелен в Донецке.
Известия вчера в 19:55
Происшествия

В Охотском море загорелся траулер с десятками моряков на борту

Рыболовецкий траулер "Энигма Астралис" загорелся в Охотском море недалеко от Магадана, сообщил РИА Новости представитель морского спасательно-координационного центра Петропавловска-Камчатского.
РИА Новости вчера в 20:36
Общество

Начислять маткапитал на первенца в РФ могут начать в марте

Известия 19 января в 17:52
Политика

Путин освободил от должности генпрокурора России Чайку

Президент России Владимир Путин освободил от должности генерального прокурора России Юрия Чайку.
Повестка дня вчера в 07:06
Здоровье

ВОЗ созывает экстренное заседание из-за нового коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус проведет в среду экстренное заседание комитета по чрезвычайной ситуации из-за произошедшей в Китае вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV.
ТАСС вчера в 14:25
Происшествия

В Казани из-за болезни пассажира сел самолёт Москва — Южно-Сахалинск

REGNUM вчера в 20:26
Политика

В Кремле назвали дату голосования по поправкам в Конституцию

Голосование состоится после того, как поправки в Конституцию примут Госдума и Совет Федерации.
ТагилСити.ру вчера в 02:05
Кино

Комедия «Холоп» стала второй по кассовым сборам в России

ToDay News Ufa вчера в 08:17
Общество

В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду

По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым, в связи с чем в Западной Сибири и Красноярском крае прогнозируются температурные отклонения от нормы до 20 градусов.
РИА Новости вчера в 20:13
Общество

Названы самые популярные у молодых предпринимателей сферы деятельности

По данным центра, самой популярной сферой деятельности среди молодых российских бизнесменов является сфера услуг.
RT на русском вчера в 22:00
Армия и оружие

В ДНР ответили на заявление Киева о силовом возвращении Донбасса

Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) в курсе «самоубийственных» планов Киева и готова к любым глупостям со стороны Украины, заявил 20 января депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
Известия вчера в 15:09
Происшествия

В Томске женщина бросила новорожденного ребенка в подъезде

ТАСС вчера в 02:38
Энергетика

Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти

Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти, ее доставят через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан", заявил РИА Новости представитель белорусского госконцерна "Белнефтехим".
РИА Новости вчера в 14:10
Теннис

Шарапова проиграла в первом круге Australian Open

Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла на старте Открытого чемпионата Австралии по теннису 19-й сеянной турнира хорватке Донне Векич и покинула соревнования.
Известия вчера в 22:56
Происшествия

В Новосибирске загорелся крематорий

На улице Фрунзе в Новосибирске загорелось здание крематория, сообщило учреждение на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
РБК вчера в 16:17
Футбол

«Монако» с Головиным в составе победил «Сен-Прив»

"Монако", за который выступает полузащитник сборной России Александр Головин, одержал победу над клубом "Сен-Прив" в матче 1/16 финала Кубка Франции по футболу и вышел в следующий этап турнира.
РИА Новости вчера в 17:36
Армия и оружие

Сербия закупила российские комплексы «Панцирь-С1»

Россия и Сербия заключили контракт на поставку одной батареи зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" в прошлом году, сообщил РИА "Новости" источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).
Газета.Ru вчера в 07:14
Происшествия

Рэпер Гуф опроверг сведения о задержании в аэропорту Абу-Даби

Российский рэпер Гуф (Алексей Долматов) опроверг информацию о задержании в аэропорту Абу-Даби за дебош в самолете.
Российская газета вчера в 18:23
Авто

Эксперт назвал пять способов «убить» машину зимой

РИА Новости вчера в 10:13
Шоу-бизнес

Станислав Дужников показал Паулину Андрееву без макияжа

Напомним, в середине сентября прошлого года Паулина Андреева вышла замуж за наследника знаменитой фамилии и известного режиссера Федора Бондарчука.
Uznayvse.ru вчера в 04:54
Политика

Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Сирии

Представители России предоставили членам Совета безопасности ООН данные, которые свидетельствуют о том, что химическая атака в сирийской Думе в 2018 году была фальсификацией.
РБК вчера в 20:14
Происшествия

Пять человек погибли из-за прорыва трубы в пермском хостеле

В Перми из-за прорыва трубы отопления в гостинице погибли пять человек, сообщает РИА Новости. Шесть человек госпитализированы с ожогами.
BFM.ru вчера в 03:37
Шоу-бизнес

Питта и Энистон сняли обнимающимися и счастливыми на красной дорожке

Питт получил награду за роль в фильме "Однажды в Голливуде", а Энистон - за сериал "Утреннее шоу".
ТВ Центр вчера в 01:09
Авто

Составлен рейтинг самых комфортных автомобилей

Британское издание Carbuyer составило рейтинг самых комфортных премиальных и массовых автомобилей без учета их технических характеристик.
Автоновости дня 19 января в 03:05
Происшествия

Прокуратура Болгарии опубликовала видео «отравителя» в шляпе

Прокуратура Болгарии опубликовала видео мужчины, который «может быть причастен к делу об отравлении Емельяна Гебрева».
Московский Комсомолец вчера в 12:01
Политика

Кадыров ответил на заявления о новом назначении

Lenta.ru вчера в 08:36
Общество

Автолюбители смогут покупать «красивые» номера на аукционах

Отмечается, что заинтересованные лица смогут приобрести "красивые" регистрационные знаки в ходе аукционов, их правила будут вскоре определены.
Вести.Ru вчера в 04:35
Главное