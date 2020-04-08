В частном пансионате для престарелых произошло возгорание проводки в подвале здания. Большинство проживающих граждан спасены. Работы продолжаются.

В результате пожара в доме престарелых на Мякининской улице в Москве погибли два человека. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на данные МЧС. «По предварительной информации, в результате пожара обнаружено двое погибших», — говорится в сообщении.

При пожаре в доме престарелых в Москве погибли два человека

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