Коронавирус

RT на русскомRT на русскомПри пожаре в доме престарелых в Москве погибли два человека

В результате пожара в доме престарелых на Мякининской улице в Москве погибли два человека. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на данные МЧС. «По предварительной информации, в результате пожара обнаружено двое погибших», — говорится в сообщении.
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Сергей Собянин
В частном пансионате для престарелых произошло возгорание проводки в подвале здания. Большинство проживающих граждан спасены. Работы продолжаются.
— Сергей Собянин, мэр МосквыREGNUM 15:54

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Два человека погибли при пожаре в доме престарелых на западе Москвы

Интерфакс16:09

В Москве при пожаре в доме престарелых погибли два человека

РБК15:07

Число погибших при пожаре в пансионате для престрарелых на западе Москвы выросло до двух человек

Агентство Москва15:44

Омбудсмен: пострадавших при пожаре в доме престарелых разместят в учреждениях Москвы

ТАСС16:09

Названа причина пожара в доме престарелых на западе Москвы

Москва 2416:08

Число погибших при пожаре в доме престарелых в Москве возросло до двух

РИА Новости15:40

Движение ограничили рядом с загоревшимся домом престарелых в Москве

Вечерняя Москва15:48
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Владимир Путин снова обратится к нации

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В двух регионах пожаловались на завышенные платежки за услуги ЖКХ

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РИА Новости 13:51
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REGNUM 08:09
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В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом

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Ведомости 14:59
Экономика

ЦБ предупредил об угрозе второй волны коронавируса

Осенью 2020 года может наступить вторая волна коронавируса, в том числе и из-за истощения финансовых ресурсов, выделяемых на борьбу с заболеванием.
РБК 12:16
Общество

Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения

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RT на русском 07:31
Общество

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Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости 10:55
Политика

ВТО обязала Украину исполнить решение по спору с РФ

В Минэкономразвития России сообщили, что Всемирная торговая организации (ВТО) обязала Украину исполнить решение по спору по энергокорректировкам, которое ранее было вынесено в пользу Москвы, до 15 сентября 2020 года.
Газета.Ru 13:49
Общество

У бессимптомно переболевших COVID-19 обнаружили поражения легких

Известия 12:12
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Путин призвал вернуть нормальный график работы

Президент Владимир Путин выступил с обращением к губернаторам по теме борьбы с коронавирусом.
ДЕЛА.ru 09:44
Общество

Путин объявил новые меры поддержки бизнеса и населения

В качестве экстренной дополнительной помощи пострадавшие предприятия малого и среднего бизнеса получат отсрочку на уплату страховых взносов в социальные фонды на шесть месяцев и отсрочку по всем налогам, кроме НДС, также на шесть месяцев.
Forbes 09:05
Политика

La Stampa оскорбил ответ Минобороны России на ее публикации

Одна из популярнейших газет Италии La Stampa заявила, что ее оскорбила критика Министерством обороны РФ ее публикаций о том, что российская помощь для борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19 "на 80% бесполезна".
Газета.Ru вчера в 17:06
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Универсал «Волга», который ГАЗ мог, но не запустил в серию

За основу был взята уже устаревшая к этому времени пятидверная "Волга" ГАЗ-31022 (ее производство началось в 1992 году и завершилось в 1998 году с заменой моделью ГАЗ-310221).
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Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что Москва не сможет функционировать долго, если все в городе закрыть.
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Подавший сигнал тревоги A320 из Тюмени приземлился в Москве

Подавший сигнал тревоги самолет из Тюмени приземлился в «Шереметьево».
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Певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин очень много времени уделяют воспитанию детей - шестилетних двойняшек Гарри и Лизы.
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Дональд Трамп пригрозил приостановить финансирование ВОЗ

Накануне на своем брифинге по коронавирусу Дональд Трамп обрушился с критикой на ВОЗ, заявив, что организация "получает огромные суммы денег из Соединенных Штатов", но допускает ошибки, которые дорого стоят.
CPV.ru 01:26
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Мишустин ответил на предложение сократить ЕГЭ до одного экзамена

Премьер-министр России Михаил Мишустин считает, что сокращение ЕГЭ до одного экзамена было бы дискриминацией, пишет РИА "Новости".
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Происшествия

Рауля Арашукова обвинили по полной программе

Коммерсантъ 14:08
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На Кубани выявлено 24 новых случая заболевания коронавирусом

На территории Краснодарского края выявлено 24 подтвержденных новых случая COVID-2019.
Российская газета 04:19
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Цены на газ для россиян могут вырасти на 3%

Оптовые цены на газ, который предназначен для реализации населению, могут быть проиндексированы с 1 июля 2020 года, отмечается в документе.
Газета.Ru вчера в 11:56
Общество

Сын президента Сербии заболел коронавирусом

Президент Сербии Александр Вучич сообщил в Instagram, что его старший сын заразился коронавирусом.
BFM.ru 15:58
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Белоруссия попросила ЕС о помощи в борьбе с коронавирусом

Белоруссия попросила Евросоюз о финансовой помощи для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 и ее последствиями, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
Коммерсантъ 13:01
Общество

Число зараженных коронавирусом в США превысило 400 тысяч

Число зараженных коронавирусом в США превысило 400 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные агентства BNO News.
Lenta.ru 09:12
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Кабмин выделил 3,5 млрд рублей на субсидии туроператорам

Правительство выделило из резервного фонда 3,5 млрд рублей на компенсацию ущерба туроператорам.
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Рики Мартин впервые показал лицо 5-месячного сына Ренна

Известный пуэрториканский певец Рики Мартин осенью 2019 года в четвертый