Происшествия
BFM.ruПри пожаре в доме в Рязанской области погибли трое детей
В Рязанской области при пожаре в жилом доме найдены тела двух девочек и их брата, возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СКР по Рязанской области. Возгорание произошло ночью в селе Сановка Шиловского района.
Читать в источнике
Оценить20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 06:57, Ашберн
Происшествия
В Хакасии женщина после ссоры с мужем ранила своего пятимесячного сына
Согласно предварительной версии, в селе Таштып 26 октября после ссоры с мужем 46-летняя женщина из-за ревности повредила оба глаза пятимесечному сыну.
Армия и оружие
В Турции сообщили детали операции по уничтожению аль-Багдади
Главарь «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России организация) Абу Бакр аль-Багдади приехал в деревню в Сирии, где его выследили, двое суток назад.
Общество
Самолет с Бутиной на борту прилетел в Москву
Самолет с депортированной из США россиянкой Марией Бутиной прилетел из Майами в московский аэропорт "Шереметьево".
Армия и оружие
В США представлен план захвата НАТО Калининградской области
Научный сотрудник неправительственной, но основанной при поддержке ЦРУ, американской организации The Jamestown Foundation Ричард Хукер обнародовал доклад How To Defend The Baltic States ("Как защитить государства Балтики"), в котором заявил, что НАТО "отберет" у России Калининградскую область в случае агрессии со стороны российских войск против стран Балтии.
Политика
Пушков прокомментировал спор Зеленского с националистами в Донбассе
Киев не готов к разведению войск в Донбассе, заявил сенатор Алексей Пушков.
Футбол
ФК «Тамбов» разгромил «Уфу» в Саранске
Матч завершился со счётом 3:0 Сегодня, 26 октября, в рамках 14-го тура РПЛ футбольный клуб «Тамбов» принимал в Саранске «Уфу».
Фигурное катание
Трусова выиграла Гран-при Канады с двумя мировыми рекордами
Российская фигуристка Александра Трусова отпраздновала победу на втором этапе взрослого Гран-при - Skate Canada.
Происшествия
В Португалии по вине врача родился ребенок без лица
У португальской супружеской пары родился сын с отсутствующим лицом. У мальчика нет части черепа, глаз и носа.
Единоборства
Шлеменко ответил Исмаилову. Большое интервью — о Макгрегоре, обществе и Кокляеве
Общество
Туристы рассказали, как путешествовать без багажа
Опытные туристы поделились своими секретами, как можно провести в ручной клади много вещей, не нарушая правила авиакомпаний и не тратя деньги на оплату багажа.
Политика
Зеленскому пригрозили перекинуть в Донбасс десятки тысяч добровольцев
Лидер батальона «Азов» (украинская ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в России) Андрей Билецкий пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому перекинуть в поселок Золотое, где должен был состояться отвод войск, десятки тысяч бойцов.
Происшествия
Волонтеры продолжают поиск пропавшего в Бердске подростка
В Бердске продолжаются поиски пропавшего еще 22 октября четырнадцатилетнего школьника, который в тот день ушел из дома приемной семьи.
Футбол
«Манчестер Сити» одержал крупную победу над «Астон Виллой» в АПЛ
Шоу-бизнес
Актриса обвинила Малахова в сводничестве после выпуска про эскорт
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
Происшествия
Не менее двух человек погибли при стрельбе в Техасе
В результате стрельбы за пределами Гринвилля, штат Техас, в районе Далласа, погибли как минимум два человека, еще более десяти получили ранения, сообщает Fox News.
Общество
Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева
Футбол
Дзюба начнёт матч «Крылья Советов» — «Зенит» на скамейке запасных
Наука
Нейронная сеть смогла решить задачу трех тел в 100 млн. раз быстрее человека
Армия и оружие
Появилось видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию
В Сети появилось видео переброски российских бронеавтомобилей «Тигр» и «Тайфун-У» на сирийскую авиабазу Хмеймим.
Происшествия
Застрелившего сослуживцев в Горном Шамсутдинова предлагают оправдать
В Сети появилась петиция, в которой автор требует оправдать 20-летний Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял своих сослуживцев.
Происшествия
В Казани задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки
В Казани полицейские задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки, произошедшей около полуночи 25 октября.
Происшествия
Рязанский священник избил свою жену
Кино
Названа дата выхода полнометражного фильма о «Томе и Джерри»
Общество
В Барселоне вновь начались беспорядки
В Барселоне произошли новые столкновения между участниками акции протеста, выступающими за независимость Каталонии и сотрудниками правоохранительных органов.
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП под Челябинском
Два легковых автомобиля столкнулись в воскресенье, 27 октября, на трассе в Челябинской области. В результате аварии погибли четыре человека.