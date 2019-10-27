Происшествия

BFM.ruBFM.ruПри пожаре в доме в Рязанской области погибли трое детей

В Рязанской области при пожаре в жилом доме найдены тела двух девочек и их брата, возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СКР по Рязанской области. Возгорание произошло ночью в селе Сановка Шиловского района.
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Страшный пожар в Рязанской области унес жизни троих детей

Газета.Ru06:16

Трое детей погибли на пожаре в селе Сановка Рязанской области

Известия05:16

При пожаре в жилом доме в Рязанской области погибли трое детей

ТАСС02:48

Тела троих детей нашли на месте пожара под Рязанью

РЕН ТВ02:59

В Рязанской области нашли тела трех детей в сгоревшем доме

РИА Новости02:48

В сгоревшем доме в Рязанской области обнаружили тела трех детей

РБК03:09

СК опубликовал видео с места гибели троих детей под Рязанью

Московский Комсомолец05:51
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Происшествия

В Хакасии женщина после ссоры с мужем ранила своего пятимесячного сына

Согласно предварительной версии, в селе Таштып 26 октября после ссоры с мужем 46-летняя женщина из-за ревности повредила оба глаза пятимесечному сыну.
ТАСС 02:42
Армия и оружие

В Турции сообщили детали операции по уничтожению аль-Багдади

Главарь «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России организация) Абу Бакр аль-Багдади приехал в деревню в Сирии, где его выследили, двое суток назад.
РБК 06:32
Общество

Самолет с Бутиной на борту прилетел в Москву

Самолет с депортированной из США россиянкой Марией Бутиной прилетел из Майами в московский аэропорт "Шереметьево".
Газета.Ru вчера в 04:38
Армия и оружие

В США представлен план захвата НАТО Калининградской области

Научный сотрудник неправительственной, но основанной при поддержке ЦРУ, американской организации The Jamestown Foundation Ричард Хукер обнародовал доклад How To Defend The Baltic States ("Как защитить государства Балтики"), в котором заявил, что НАТО "отберет" у России Калининградскую область в случае агрессии со стороны российских войск против стран Балтии.
Газета.Ru 03:32
Политика

Пушков прокомментировал спор Зеленского с националистами в Донбассе

Киев не готов к разведению войск в Донбассе, заявил сенатор Алексей Пушков.
РИА Новости вчера в 14:18
Футбол

ФК «Тамбов» разгромил «Уфу» в Саранске

Матч завершился со счётом 3:0 Сегодня, 26 октября, в рамках 14-го тура РПЛ футбольный клуб «Тамбов» принимал в Саранске «Уфу».
Go68.ru вчера в 09:16
Фигурное катание

Трусова выиграла Гран-при Канады с двумя мировыми рекордами

Российская фигуристка Александра Трусова отпраздновала победу на втором этапе взрослого Гран-при - Skate Canada.
Газета.Ru 03:18
Политика

Украинскую журналистку возмутил стиль общения Зеленского с националистами

Известия 06:25
Происшествия

В Португалии по вине врача родился ребенок без лица

У португальской супружеской пары родился сын с отсутствующим лицом. У мальчика нет части черепа, глаз и носа.
Росбалт 25 октября в 21:31
Единоборства

Шлеменко ответил Исмаилову. Большое интервью — о Макгрегоре, обществе и Кокляеве

Спорт-Экспресс вчера в 11:35
Культура

Журнал Rolling Stone назвал самые страшные сериалы всех времен

ФАН вчера в 03:22
Общество

Туристы рассказали, как путешествовать без багажа

Опытные туристы поделились своими секретами, как можно провести в ручной клади много вещей, не нарушая правила авиакомпаний и не тратя деньги на оплату багажа.
Expert.ru 06:44
Происшествия

В Петербурге ребенок подозревается в убийстве матери

ТАСС 04:47
Политика

Зеленскому пригрозили перекинуть в Донбасс десятки тысяч добровольцев

Лидер батальона «Азов» (украинская ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в России) Андрей Билецкий пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому перекинуть в поселок Золотое, где должен был состояться отвод войск, десятки тысяч бойцов.
Lenta.ru 05:41
Кино

«Малефисента: Владычица тьмы» собрала более 1 млрд рублей в российском прокате

Газета.Ru 05:24
Происшествия

Волонтеры продолжают поиск пропавшего в Бердске подростка

В Бердске продолжаются поиски пропавшего еще 22 октября четырнадцатилетнего школьника, который в тот день ушел из дома приемной семьи.
Байкал24 вчера в 19:59
Футбол

«Манчестер Сити» одержал крупную победу над «Астон Виллой» в АПЛ

RT на русском вчера в 09:23
Шоу-бизнес

Актриса обвинила Малахова в сводничестве после выпуска про эскорт

Московский Комсомолец вчера в 10:30
Общество

Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России

После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
Газета.Ru 25 октября в 15:51
Происшествия

Не менее двух человек погибли при стрельбе в Техасе

В результате стрельбы за пределами Гринвилля, штат Техас, в районе Далласа, погибли как минимум два человека, еще более десяти получили ранения, сообщает Fox News.
Российская газета 06:00
Общество

Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева

ТАСС вчера в 11:46
Футбол

Дзюба начнёт матч «Крылья Советов» — «Зенит» на скамейке запасных

RT на русском 05:53
Наука

Нейронная сеть смогла решить задачу трех тел в 100 млн. раз быстрее человека

Хайтек вчера в 11:15
Армия и оружие

Появилось видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию

В Сети появилось видео переброски российских бронеавтомобилей «Тигр» и «Тайфун-У» на сирийскую авиабазу Хмеймим.
РБК 04:40
Происшествия

Застрелившего сослуживцев в Горном Шамсутдинова предлагают оправдать

В Сети появилась петиция, в которой автор требует оправдать 20-летний Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял своих сослуживцев.
Московский Комсомолец Чита вчера в 22:34
Происшествия

В Казани задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки

В Казани полицейские задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки, произошедшей около полуночи 25 октября.
Российская газета 05:19
Происшествия

Рязанский священник избил свою жену

Газета.Ru 06:34
Кино

Названа дата выхода полнометражного фильма о «Томе и Джерри»

Слово и Дело вчера в 23:37
Общество

В Барселоне вновь начались беспорядки

В Барселоне произошли новые столкновения между участниками акции протеста, выступающими за независимость Каталонии и сотрудниками правоохранительных органов.
Экономика сегодня вчера в 16:16
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП под Челябинском

Два легковых автомобиля столкнулись в воскресенье, 27 октября, на трассе в Челябинской области. В результате аварии погибли четыре человека.
Мойка78 вчера в 23:44
Главное