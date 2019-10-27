В Рязанской области при пожаре в жилом доме найдены тела двух девочек и их брата, возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СКР по Рязанской области. Возгорание произошло ночью в селе Сановка Шиловского района.

При пожаре в доме в Рязанской области погибли трое детей

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