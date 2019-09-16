В результате крупного пожара в жилом доме в Красноярске погибли 8 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

При пожаре в жилом доме в Красноярске погибли 8 человек

Гаджеты Первые умные очки Huawei EyeWear поступили в продажу В продажу поступили первые уникальные очки от китайской компании Huawei, сообщает новостное издание Evo-rus.com.

Общество Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России По данным Министерства труда и социальной защиты, самой высокооплачиваемой вакансией в России является должность механика по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности, пишет газета "Известия".

Шоу-бизнес Директору Заворотнюк запретили комментировать состояние актрисы Ранее появилась информация об экстренной госпитализации актрисы, которой диагностировали последнюю стадию рака головного мозга Директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил, что ему запрещено давать комментарии по поводу состояния актрисы, пишет РБК.

Происшествия Шесть человек погибли в результате ДТП в Чечне Столкновение двух легковых автомобилей произошло в Чечне в воскресенье, в результате погибли шесть человек, сообщили ТАСС в пресс-службе УГИБДД МВД РФ по региону.

Энергетика Трамп разрешил использовать запасы США для стабилизации рынка нефти Американский президент Дональд Трамп дал разрешение задействовать американские стратегические запасы топлива для стабилизации ситуации на мировом рынке нефти, если в том будет необходимость.

Происшествия Сотрудника Росгвардии убили на Сахалине за замечание о курении Сотрудник Росгвардии был убит в ночь на 14 сентября в Южно-Сахалинске после того, как сделал замечание о курении в общественном месте.

Политика Жириновский предрек Украине конец из-за выдачи российских паспортов Выдача российских паспортов украинским гражданам является единственным способом «остановить американизацию Украины».

Авто В Уфе на торги выставили партию арестованных автомобилей В Уфе в один день состоятся сразу два аукциона по продаже арестованных автомобилей.

Космос В США получили цветной снимок межзвездной кометы, открытой крымчанином Американские астрономы смогли получить цветной снимок первой межзвездной кометы C/2019 Q4 (Borisov).

Экономика Производители водки просят поднять ее минимальную цену с нового года Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) направил в Минфин предложение о повышении минимальной розничной цены (МРЦ) на водку на 8,4% до 233 руб. за бутылку 0,5 л. Об этом рассказал президент союза Игорь Косарев на Московском финансовом форуме в пятницу, слова Косарева приводит агентство «Интерфакс».

Хоккей Евгений Кузнецов дисквалифицирован на три матча НХЛ Комитет НХЛ по этике наказал форварда «Вашингтона» Евгения Кузнецова дисквалификацией на три матча регулярного сезона НХЛ.

Происшествия В Новосибирской области три человека погибли в ДТП В результате аварии на месте погибли три человека, находившиеся в автомобиле Mitsubishi – мужчина и две женщины.

Происшествия В Казахстане поезд столкнулся с автобусом Недалеко от Адлма-Аты в Казахстане произошло ДТП с участием поезда и автобуса. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия В Ярославской области девять человек погибли в ДТП с автобусом В Ярославской области произошло масштабное ДТП с участием автобуса и грузового авто.

Армия и оружие Военные США и Канады выполнят наблюдательный полет над Россией Американские и канадские военные выполнят на этой неделе в рамках Договора по открытому небу наблюдательный полет над территорией России, в то время как специалисты из РФ - над территорией Бельгии, Нидерландов, Люксембурга и Португалии.

Космос Airbus DS расширит палитру производимой в РФ аппаратуры на совместном с РКС предприятии По словам главы Airbus Defence and Space в России, у компании намечен целый ряд направлений сотрудничества с российскими компаниями, однако подробностей он не уточнил, поскольку переговоры находятся в активной фазе.

Шоу-бизнес Приемная дочь Михаила Круга вышла замуж Сегодня певица призналась в микроблоге, что ее дочь Марина вышла замуж.

Армия и оружие NI рассказал о «сумасшедшем плане НАТО» потопить российские подлодки На пике холодной войны у СССР было столько смертоносных подлодок в море, что западные военные стратеги были готовы прибегнуть к почти любым возможным контрмерам, пишет National Interest.

Шоу-бизнес Накануне свадьбы Константин Богомолов напал на журналистов НТВ Актеры в студии, обсуждавшие громкую свадьбу, вспомнили, что предыдущий муж Собчак - Максим Виторган - тоже страдал от подобных вопросов, но никогда не позволял себе нападать на журналистов.

Политика Глава Бурятии приехал на митинг несогласных с выборами мэра Улан-Удэ Глава Бурятии Алексей Цыденов приехал в парк «Юбилейный» в Улан-Удэ, где местные жители проводят согласованный с властями митинг «Против полицейского беспредела и за новые честные выборы».