Происшествия
Газета.RuПри пожаре в жилом доме в Красноярске погибли 8 человек
В результате крупного пожара в жилом доме в Красноярске погибли 8 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
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Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
РИА Новости вчера в 19:41
Происшествия
Арестованы три работника реабилитационного центра в Ленобласти
По версии следствия, в Ленинградской области функционировала сеть частных реабилитационных центров, работники которых навязывали услуги по "медицинской реабилитации" гражданам с различными зависимостями.
Вести.Ru 15:39
Общество
На месте «Зимней вишни» в Кемерово открыли «Сквер ангелов»
В память о погибших в пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", который был в Кемерово, открыли "Сквер ангелов".
Газета.Ru вчера в 22:29
Здоровье
В Минздраве сообщили о внедрении в России новой вакцины от гриппа
Замминистра здравоохранения России Сергей Краевой сообщил, что Минздрав и Роспотребнадзор подписали план по внедрению отечественной четырёхвалентной вакцины от гриппа.
RT на русском 20:57
Общество
Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России
По данным Министерства труда и социальной защиты, самой высокооплачиваемой вакансией в России является должность механика по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности, пишет газета "Известия".
РИА Новости 14:35
Происшествия
Технический эксперт озвучил скрываемую Нидерландами деталь в деле МН17
Экономика сегодня 13:10
Политика
Жириновский предрек Украине конец из-за выдачи российских паспортов
Выдача российских паспортов украинским гражданам является единственным способом «остановить американизацию Украины».
РБК 14:31
Футбол
Киевское «Динамо» не выигрывает уже шесть матчей подряд
Вчера в седьмом туре чемпионата Украины «Динамо» проиграло «Десне» со счётом 1:2.
Все про Спорт ру 12:44
Шоу-бизнес
Разин: Заворотнюк осталось жить несколько дней
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил, что тяжело больной актрисе Анастасии Заворотнюк осталось жить всего несколько дней.
Вести.Ru вчера в 07:05
Религия
В РПЦ рассказали о зарплатах священников
Представитель РПЦ пояснил, что, помимо зарплаты, священники могут получать плату за совершение так называемых треб — крещения или причастия на дому, освящения машины или квартиры и других частных услуг.
Lenta.ru вчера в 16:53
Политика
В проект бюджета Украины заложили почти $10 млрд на оборону
Правительство Украины заложило в бюджет 245,8 млрд гривен (более $9,9 млрд) для обеспечения обороны и безопасности страны, заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова.
Коммерсантъ 10:47
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян воссоединился с бывшей супругой
Народный артист России Армен Джигарханян воссоединился со своей бывшей супругой Татьяной Власовой, с которой развелся незадолго до женитьбы на Виталине Цимбалюк-Романовской.
Экономика сегодня 16:07
Наука
Математики из «Криптонита» смоделировали джозефсоновские контакты
Джозефсоновскими называют контакты, состоящие из последовательных слоев сверхпроводник-изолятор-сверхпроводник.
Naked Science 09 сентября в 02:01
Политика
Путин проведет встречи с Роухани и Эрдоганом
УтроNews 13 сентября в 06:47
Финансы
Официальный курс евро снизился на 30 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 29,66 копейки - до 71,5307 рубля, курс доллара уменьшился на 71,98 копейки - до 64,4711 рубля, следует из данных Банка России.
РИА Новости 13 сентября в 05:58
Политика
Стали известны детали экономической интеграции РФ и Белоруссии
Россия и Белоруссия частично объединят свои экономические системы. Программа интеграции рассчитана на полтора года.
News.ru 20:37
Кино
HBO снимет приквел «Игры престолов» о Таргариенах и драконах
Действие приквела развернется за 300 лет до событий оригинального сериала и расскажет о закате дома Таргариенов.
РБК 13 сентября в 07:35
Авто
Во Франкфурте бренд Hongqi представил две новинки
В рамках автошоу был показан электрический кроссовер Hongqi E115 и концепт гибридного суперкара S9.
Тарантас Ньюс вчера в 06:11
Хоккей
Хоккеиста Кузнецова наказали за употребление кокаина
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» россиянин Евгений Кузнецов будет дисквалифицирован за употребление кокаина максимум три игры регулярного чемпионата НХЛ.
Взгляд.ру вчера в 10:25
Кино
Во Владивостоке начался кинофестиваль «Меридианы Тихого»
Во Владивостоке открылся кинофестиваль «Меридианы Тихого», передает ОТР.
Общественное телевидение России 13 сентября в 10:14
Шоу-бизнес
Киркоров спел на свадьбе у Собчак и Богомолова
Киркоров спел свою песню, а Собчак и Богомолов станцевали под нее медленный танец.
Невские Новости вчера в 03:45
Футбол
«Краснодар» в матче с тремя пенальти победил «Крылья Советов»
Российская газета 14:00
Политика
В Кремле отреагировали на атаку дронов в Саудовской Аравии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин в курсе атак дронов на два нефтяных завода в Саудовской Аравии, сообщают «Ведомости».
Суть событий 12:31
Происшествия
В Казахстане поезд врезался в выехавший на переезд автобус
Железнодорожный состав близ Алма-Аты врезался в автобус, стоявший на переезде на путях в нарушение правил, сообщил журналистам официальный представитель министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Руслан Иманкулов.
РИА Новости 11:18
Экономика
Льготная ипотека обойдется бюджету минимум в 5 млрд рублей
Программа льготной ипотеки под 2% на Дальнем Востоке, широко анонсированная на Восточном экономическом форуме, обойдется федеральному бюджету в сумму от 5 до 10 миллиардов рублей в 2020 году.
Российская газета 13 сентября в 02:50
Футбол
Моуринью объяснил доминирование «Ливерпуля» и «Манчестер Сити»
Португальский специалист Жозе Моуринью объяснил, почему "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" доминируют в Английской премьер-лиге (АПЛ).
Газета.Ru 21:18
Происшествия
Шумахер покинул клинику в Париже и уехал из Франции
Национальная служба новостей 11:41