Происшествия

Газета.RuГазета.RuПри пожаре в жилом доме в Красноярске погибли 8 человек

В результате крупного пожара в жилом доме в Красноярске погибли 8 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
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Восемь человек погибли при пожаре в жилом доме в Красноярске

ТАСС17:58

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МВД проводит проверку по факту гибели восьми человек в Красноярске

RT на русском18:18
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 21:26, Вашингтон
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Газета.Ru вчера в 22:29
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Замминистра здравоохранения России Сергей Краевой сообщил, что Минздрав и Роспотребнадзор подписали план по внедрению отечественной четырёхвалентной вакцины от гриппа.
RT на русском 20:57
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Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России

По данным Министерства труда и социальной защиты, самой высокооплачиваемой вакансией в России является должность механика по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности, пишет газета "Известия".
РИА Новости 14:35
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Технический эксперт озвучил скрываемую Нидерландами деталь в деле МН17

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В проект бюджета Украины заложили почти $10 млрд на оборону

Правительство Украины заложило в бюджет 245,8 млрд гривен (более $9,9 млрд) для обеспечения обороны и безопасности страны, заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова.
Коммерсантъ 10:47
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Народный артист России Армен Джигарханян воссоединился со своей бывшей супругой Татьяной Власовой, с которой развелся незадолго до женитьбы на Виталине Цимбалюк-Романовской.
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В Башкирии девушку-подростка заподозрили в убийстве семилетней сестры

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Математики из «Криптонита» смоделировали джозефсоновские контакты

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Россия и Белоруссия частично объединят свои экономические системы. Программа интеграции рассчитана на полтора года.
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Киркоров спел на свадьбе у Собчак и Богомолова

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин в курсе атак дронов на два нефтяных завода в Саудовской Аравии, сообщают «Ведомости».
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