В результате крупного пожара в жилом доме в Красноярске погибли 8 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. Среди погибших оказались четверо детей.

При пожаре в жилом доме в Красноярске погибли 8 человек

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