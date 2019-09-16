Происшествия
Газета.RuПри пожаре в жилом доме в Красноярске погибли 8 человек
В результате крупного пожара в жилом доме в Красноярске погибли 8 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. Среди погибших оказались четверо детей.
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«Только вернулись из Таиланда»: в ночном пожаре в Красноярске погибла семья прокурора
КП - Красноярсквчера в 23:54
Следователи: На пожаре в Ветлужанке погибла семья с детьми и гостившие у них родственники
Newslab.ruвчера в 22:52
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Происшествия
ЧП: у летевшего в Омск самолета отказал двигатель
Сегодня днем, около 12 часов по красноярскому времени, ЧП случилось с самолетом авиакомпании «КрасАвиа» ЯК-42Д, летевшим по маршруту Талакан - Омск - Уфа.
ВОмске вчера в 13:02
Шоу-бизнес
Директору Заворотнюк запретили комментировать состояние актрисы
Ранее появилась информация об экстренной госпитализации актрисы, которой диагностировали последнюю стадию рака головного мозга Директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил, что ему запрещено давать комментарии по поводу состояния актрисы, пишет РБК.
Аргументы и Факты вчера в 11:16
Происшествия
Экс-хоккеиста КХЛ Игоря Мусатова задержали по делу о мошенничестве
В Москве по обвинению в мошенничестве с криптовалютой на общую сумму $800 тыс. задержан хоккеист Игорь Мусатов.
РБК вчера в 13:58
Армия и оружие
Военные США и Канады выполнят наблюдательный полет над Россией
Американские и канадские военные выполнят на этой неделе в рамках Договора по открытому небу наблюдательный полет над территорией России, в то время как специалисты из РФ - над территорией Бельгии, Нидерландов, Люксембурга и Португалии.
ТАСС вчера в 18:04
Кино
«Оно 2» удерживает лидерство в российском прокате
News.ru вчера в 18:21
Энергетика
Греф призвал россиян готовиться к кризису из-за цены на нефть
13 сентября, выступая на панельной сессии Московского финансового форума глава Сбербанка Герман Греф призвал россиян готовиться к кризису из-за сырьевого шока на нефтяном рынке.
МонаВиста 13 сентября в 09:45
Происшествия
Сотрудника Росгвардии на Сахалине зарезали из-за замечания о курении
Сотрудник Росгвардии на Сахалине умер от ранений, которые ему нанесли в ответ на сделанное замечение о курении в общественном месте, заявили ТАСС в Росгвардии.
ТАСС 00:12
Политика
Талибы променяли США на Россию после провала переговоров
Представители США и талибов вели переговоры в течение нескольких месяцев в столице Катара Дохе и согласовали проект соглашения, согласно которому около 5 000 американских военнослужащих должны были покинуть Афганистана в обмен на гарантии безопасности со стороны талибов.
ГЛАС.RU 14 сентября в 03:43
Энергетика
Мировые цены на нефть значительно выросли
Мировые цены на нефть выросли на 10-12%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском вчера в 21:19
Футбол
Кокорин может подписать контракт с «Сочи», а затем вернуться в «Зенит»
Спорт день за днем 14 сентября в 13:46
Армия и оружие
Стали известны особенности нового российского корвета «Меркурий»
Известия вчера в 05:39
Наука
В ископаемых останках нашли новый вид юрского морского крокодила
Ученые из Эдинбургского университета проанализировали найденные еще 250 лет назад в Баварии останки и идентифицировали доисторического крокодила.
МедиаПоток 13 сентября в 12:31
Шоу-бизнес
Мария Бутырская рассказала о сложных отношениях со свекровью
Российская фигуристка Мария Бутырская рассказала о своих отношениях со свекровью.
Аргументы недели вчера в 10:31
Культура
«Я вас люблю»: Джеки Чан по-русски извинился за отмену визита в Москву
Известный китайский актер и режиссер Джеки Чан 16 сентября принес извинения своим российским поклонникам за то, что не смог приехать в Москву 11 сентября на премьеру фильма «Тайна печати дракона».
Daily Storm 00:21
Экономика
Названа средняя задолженность водителей в РФ по транспортному налогу
Задолженность по транспортному налогу за 2018 год российских автовладельцев в среднем составляет около 30% от объема годовых начислений.
REGNUM 13 сентября в 01:28
Здоровье
Главный онколог Минздрава перечислил доказанные факторы развития рака
Главный онколог Минздрава Андрей Каприн заявил, что генетический вклад в заболеваемость рака составляет лишь 15–20 процентов.
Вечерняя Москва 14 сентября в 10:43
Общество
В России готовят эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
В Минтруде планируют в ближайшее время провести совещание, на котором обсудят возможность провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе на предприятиях, входящих в национальный проект по повышению производительности, пишет газета "Известия" со ссылкой на замглавы Минэкономразвития Петра Засельского.
РИА Новости вчера в 22:49
Политика
Глава Nissan Саикава ушел в отставку, его замена будет в октябре
Глава японской автомобильной корпорации Nissan Motor Хирото Саикава ушел в отставку в понедельник, а его преемник будет назначен к концу октября, передает агентство Киодо.
РИА Новости вчера в 21:09
Экономика
Предложено ввести акцизы на электронные устройства для курения
ИА «Ореанда-Новости» Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на разработанные министерством финансов поправки к Налоговому кодексу РФ сообщила, что в соответствии с ними начиная с 2020 года будет взиматься акциз с электронных систем доставки никотина, то есть с вейпов и электронных сигарет, а также устройств для нагревания табака.
Ореанда-Новости 14 сентября в 02:19
Политика
Стали известны детали экономической интеграции России и Белоруссии
Премьер-министры России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас 6 сентября согласовали с возможностью незначительных изменений «Программу действий Белоруссии и России по реализации положений договора о создании Союзного государства», с соответствующим документом ознакомился «Коммерсантъ».
REGNUM 00:17
Политика
Волкер заявил о готовности помочь РФ «найти способ отступления» с Донбасса
В интервью украинскому каналу «1+1» Волкер заявил, что «оккупация Донбасса» противоречит интересам России.
Военное обозрение вчера в 22:57
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян объявил о воссоединении с бывшей супругой
Народный артист РФ Армен Джигарханян воссоединился со своей бывшей супругой Татьяной Власовой, с которой развелся перед женитьбой на Виталине Цимбалюк-Романовской.
Политическая Экспертиза вчера в 22:32
Футбол
«Краснодар» в матче с тремя пенальти победил «Крылья Советов»
"Краснодар", лидировавший перед паузой на игры национальных сборных, к началу противостояния с самарцами, оказался уже четвертым в турнирной таблице - "Зенит", ЦСКА и "Локомотив" одержали синхронные виктории, а "Ростову" (он опережает кубанцев по дополнительным показателям) в понедельник еще предстоит встреча с "Ахматом".
Российская газета вчера в 14:00
Шоу-бизнес
Актриса Вера Алентова впервые вышла в свет после слухов о пластике
77-летняя актриса Вера Алентова на днях впервые вышла в свет после слухов о пластике.
Аргументы недели 14 сентября в 02:51
Политика
Стало известно о возможности поставок газа в ЕС без контракта с Киевом
Брюссель может предложить Москве поставлять российский газ в Европу в 2020 году без заключения нового газового контракта с Киевом.
РБК вчера в 13:41
Космос
Российские космонавты могут получить огнестрельное оружие
В состав аварийного запаса российских космонавтов могут вернуть огнестрельное оружие, передает РИА "Новости" со ссылкой на "Роскосмос".
Газета.Ru вчера в 23:45
Политика
Чемезов опроверг существование «политбюро» ближнего круга Путина
«Политбюро 2.0» политологи называют неформальную структуру принятия решений окружением президента Владимира Путина и считают его самым влиятельным неформальным политическим институтом в России.
РБК вчера в 17:02
Общество
Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»
Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.
Lenta.ru вчера в 06:45
Энергетика
«Газпром» снизил поставки по Opal
Ранее Суд ЕС по иску Польши отменил решение Еврокомиссии, по которому "Газпром" мог полностью использовать мощности газопровода Opal, принимающего газ "Северного потока".
Газета.Ru 14 сентября в 03:15