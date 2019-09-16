Происшествия
Газета.RuПри пожаре в жилом доме в Красноярске погибли 8 человек
В результате крупного пожара в жилом доме в Красноярске погибли 8 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
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По прибытии первого пожарного подразделения через восемь минут было обнаружено открытое пламя из окна на третьем этаже.ТАСС17:58
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Здоровье
В штате Нью-Йорк запретили электронные сигареты с вкусовыми добавками
Штат Нью-Йорк запретит электронные сигареты с вкусовыми добавками, пока федеральные власти лишь рассматривают такую возможность, заявил губернатор штата Эндрю Куомо.
РИА Новости 12:28
Политика
Авен рассказал, почему Путин рассердился на Березовского
На встрече присутствовал в том числе и Борис Березовский, которого Авен также попросил о помощи в организации, "потому что они интересовались инвестициями, у меня контактов в бизнесе не было в то время".
Вести.Ru 09:09
Гаджеты
Первые умные очки Huawei EyeWear поступили в продажу
В продажу поступили первые уникальные очки от китайской компании Huawei, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:11
Шоу-бизнес
Разин: Заворотнюк осталось жить несколько дней
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил, что тяжело больной актрисе Анастасии Заворотнюк осталось жить всего несколько дней.
Вести.Ru вчера в 07:05
Кино
Этот фильм навсегда изменил кино. Теперь «Матрица» возвращается
Lenta.ru 13 сентября в 17:05
Общество
Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»
Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.
Lenta.ru 06:45
Космос
NASA впервые показало телескоп «Джеймс Уэбб» в финальной сборке
Naked Science 12 сентября в 20:02
Происшествия
Шесть человек погибли в результате ДТП в Чечне
Столкновение двух легковых автомобилей произошло в Чечне в воскресенье, в результате погибли шесть человек, сообщили ТАСС в пресс-службе УГИБДД МВД РФ по региону.
ТАСС 15:01
Энергетика
Минфин предупредил о выпадающих доходах бюджета из-за нефтяных льгот
Политика нефтяных льгот может привести к серьёзным негативным последствиям через 5−10 лет.
REGNUM 13 сентября в 05:47
Культура
В студии Юлии Началовой нашли неизвестную песню певицы
Неизвестную песню российской певицы Юлии Началовой, которая скончалась в марте этого года, обнаружили в ее студии после похорон.
Известия 17:26
Технологии
В Сеть утекли данные 14 млн компаний и покупателей
Утечка произошла 9 сентября у оператора фискальных данных (ОФД) "Дримкас". Три дня доступ к информации был открыт.
РЕН ТВ 17:25
Театры
В Екатеринбурге проверят ТЮЗ из-за спектакля со сценой изнасилования
Многих зрителей возмутило, что данная сцена была показана в присутствии полного зала детей.
РЕН ТВ 13 сентября в 10:20
Экономика
Производители водки просят поднять ее минимальную цену с нового года
Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) направил в Минфин предложение о повышении минимальной розничной цены (МРЦ) на водку на 8,4% до 233 руб. за бутылку 0,5 л. Об этом рассказал президент союза Игорь Косарев на Московском финансовом форуме в пятницу, слова Косарева приводит агентство «Интерфакс».
Ведомости 13 сентября в 11:46
Политика
В проект бюджета Украины заложили почти $10 млрд на оборону
Правительство Украины заложило в бюджет 245,8 млрд гривен (более $9,9 млрд) для обеспечения обороны и безопасности страны, заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова.
Коммерсантъ 10:47
Здоровье
Роспотребнадзор решил выяснить, как питаются российские дети
Роспотребнадзор заявил о намерении провести проверку питания детей в Московской, Самарской, Свердловской, Омской областях и в Башкирии.
Московский Комсомолец 06:39
Наука
Человеческое тело может долго двигаться после смерти
Ученые рассказали, что человеческие тела могут на протяжении длительного времени после смерти менять свое положение.
ИнфоСМИ 04:09
Шоу-бизнес
Медики подключили Заворотнюк к аппарату ИВЛ
Российскую актрису Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Наша версия 07:58
Шоу-бизнес
Наталья Рудова пожаловалась на навязчивых поклонников
Звезда сериала «Татьянин день» Наталья Рудова имеет большую армию поклонников.
МонаВиста 12:50
Музыка
Юрий Лоза раскритиковал Билли Айлиш и Монеточку
Певец Юрий Лоза низко оценил творчество своей американской коллеги Билли Айлиш и россиянки Елизаветы Гырдымовой (Монеточки).
News.ru вчера в 15:24
Киберспорт
В игре World of Tanks появится трассировка лучей
В ходе проведения фестиваля WG Fest 2019 сегодня, 15 сентября, представители белорусской компании Wargaming, специализирующейся на разработке компьютерных игр и околоигровых платформ, рассказали о новинке в World of Tanks.
Актуальные Новости 11:32
Кино
Во Владивостоке открылся кинофестиваль «Меридианы Тихого»
Во Владивостоке начал работу международный кинофестиваль «Меридианы Тихого», сообщает Vostokmedia.com.
RT на русском 13 сентября в 11:20
Здоровье
К чему может привести употребление сыра, поведали медики
ГлавУфа вчера в 02:57
Общество
Чемезов впервые прокомментировал расследование ФБК о его недвижимости
Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК впервые прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о его недвижимости.
Ведомости вчера в 05:06
Авто
Рестайлинговая Lada 4x4 может появиться в продаже в 2020 году
Внедорожник по-прежнему будет оснащаться 1,7-литровым атмосферным двигателем мощностью 83 «лошадки», пару которому составит 5-ступенчатая «механика».
Автоновости дня 06:31
Футбол
«Динамо» проиграло «Десне» в чемпионате Украины
РИА Новости 12:34
Общество
Официальное сообщение мэрии Якутска по застройщику
Застройщик может умышленно затягивать время с целью вынудить администрацию города на противозаконные действия по выдаче разрешения на строительство – путем давления со стороны владельцев квартир в данном доме.
SakhaLife.ru 08:51