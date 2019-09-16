По прибытии первого пожарного подразделения через восемь минут было обнаружено открытое пламя из окна на третьем этаже.

с чего всё началось

В результате крупного пожара в жилом доме в Красноярске погибли 8 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

При пожаре в жилом доме в Красноярске погибли 8 человек

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