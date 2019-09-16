Происшествия

Газета.RuГазета.RuПри пожаре в жилом доме в Красноярске погибли 8 человек

В результате крупного пожара в жилом доме в Красноярске погибли 8 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
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Восемь человек погибли при пожаре в жилом доме в Красноярске

По прибытии первого пожарного подразделения через восемь минут было обнаружено открытое пламя из окна на третьем этаже.
ТАСС17:58

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Восемь человек погибли при пожаре в жилом доме в Красноярске

ТАСС17:58

В Красноярске восемь человек, включая четырех детей, погибли при пожаре

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Четверо детей и четверо взрослых погибли в результате пожара в жилом доме в Красноярске

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Среди погибших при пожаре в Красноярске оказались четверо детей

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Вести.Ru17:56
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Политика нефтяных льгот может привести к серьёзным негативным последствиям через 5−10 лет.
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Неизвестную песню российской певицы Юлии Началовой, которая скончалась в марте этого года, обнаружили в ее студии после похорон.
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