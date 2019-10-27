Происшествия
BFM.ruПри пожаре в доме в Рязанской области погибли трое детей
В Рязанской области при пожаре в жилом доме найдены тела двух девочек и их брата, возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СКР по Рязанской области. Возгорание произошло ночью в селе Сановка Шиловского района.
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Происшествия
12-летний российский школьник жестоко убил свою мать
18 августа стало известно, что в селе Патрикеево Ульяновской области 16-летний россиянин, согласно предварительной версии, зарубил топором свою мать, двоих детей, бабушку и дедушку, после чего совершил самоубийство.
Lenta.ru 03:32
Общество
В Россию поступила первая партия препарата «Фризиум»
Директор детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мониава на своей странице в Facebook сообщила, что в Россию поступила первая партия препарата «Фризиум», который применяется для лечения детей, больных эпилепсией.
RT на русском вчера в 16:28
Общество
Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева
ТАСС вчера в 11:46
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5%
Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (0,5 п. п.) - до 6,5% на фоне более быстрого замедления инфляции.
ТАСС 25 октября в 06:51
Происшествия
Перенесший инсульт в Турции россиянин умер в самолете в Сыктывкар
Несмотря на усилия врачей, мужчина умер в самолете во время перелета в Сыктывкар.
РБК 05:14
Политика
Калининградский губернатор назвал фантастикой план захвата области
План со сценарием захвата Калининградской области в случае вооруженного столкновения со странами НАТО — фантастика и заслуживает премии.
Известия 05:11
Происшествия
Минобороны назвало причину расстрела военнослужащих в Забайкалье
Военнослужащий открыл огонь по сослуживцам на ремонтно-технической базе в Забайкалье, по предварительным данным, на почве нервного срыва, погибли восемь человек, сообщили в Минобороны.
Взгляд.ру 25 октября в 08:28
Политика
Журналистку возмутила манера речи Зеленского в разговоре с националистами
Украинская журналистка Янина Соколова записала видеообращение к президенту Владимиру Зеленского, который накануне встретился с националистами в поселке Золотое.
РИА Новости 05:10
Армия и оружие
Источник рассказал о роли Ирака в ликвидации главаря ИГ
«Ираку принадлежит значительная роль в ликвидации аль-Багдади», — сообщил источник.
RT на русском 05:12
Общество
Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании
Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.
Газета.Ru 25 октября в 11:23
Политика
Захарова ответила на заявление Минобороны Украины о войне с Россией
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила министру обороны Украины Андрею Загороднюку на его заявление о том, что Украина имеет пятилетний опыт войны с Россией и поэтому может войти в НАТО.
Lenta.ru 00:09
Шоу-бизнес
Тимати уехал от недавно родившей сына Анастасии Решетовой
Тимати уехал от Анастасии Решетовой и сына, которого бизнесвумен родила ему чуть больше недели назад.
7Дней.ру вчера в 11:12
Кино
Гран-при «Артдокфеста» получил фильм Ксении Охапкиной «Бессмертный»
Новая газета вчера в 16:11
Происшествия
В Казани задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки
В Казани полицейские задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки, произошедшей около полуночи 25 октября.
Российская газета 05:19
Авто
Представлен Volkswagen Golf нового поколения
Официальная премьера хэчтбека Volkswagen Golf восьмого поколения прошла в немецком Вольфсбурге в четверг.
Авторамблер 24 октября в 13:47
Шоу-бизнес
Самбурская намекнула, что Малахов предлагал ей заняться эскортом
Актриса Настасья Самбурская вслед за Натальей Рудовой обвинила Андрея Малахова в предложении заняться вещами, схожими с оказанием эскорт-услуг.
Телепрограмма вчера в 10:45
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru 25 октября в 11:59
Общество
Врач назвала главные ошибки в питании детей
Испанский диетолог Лусия Мартинес в разговоре с La Vanguardia объяснила, что основой детского рациона должны быть не переработанные продукты, а свежие, а также перечислила ошибки, которые часто допускают родители.
РИА Новости 02:51
Шоу-бизнес
На Троекуровском кладбище появился памятник Караченцову
В воскресенье на Троекуровском кладбище состоится открытие памятника народному артисту России Николаю Караченцову.
Взгляд.ру 02:41
Авто
Когда вернутся льготные автокредиты
В целом на льготные автокредиты в 2019 году было направлено 9,4 млрд рублей, и, как рассчитывали в Минпромторге, их должно было хватить до конца года.
Российская газета 03:35
Экономика
Первая женщина-миллиардер Африки хочет инвестировать в РФ
Ангольская предпринимательница и первая женщина-миллиардер в Африке Изабель душ Сантуш заявила, что у России большой потенциал в сфере высоких технологий.
News.ru вчера в 13:56
Общество
«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым
РИА Новости вчера в 08:06
Шоу-бизнес
Ирину Дубцову сравнили с итальянской актрисой Моникой Беллучи
Наблюдательные подписчики тут же заметили, что образ эстрадной дивы один в один повторяет один из луков итальянской актрисы Моники Беллучи.
Блокнот Волгоград 02:18
Происшествия
В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти пассажира
По информации экстренных служб, в субботу самолет авиакомпании "Победа", следовавший из Санкт-Петербурга во Владикавказ в 13:36 по местному времени (12:36 мск), экстренно сел в аэропорту Волгограда.
РИА Новости вчера в 15:52
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП на Алтае
Погибли восемь человек, в том числе один ребенок. В микроавтобусе находилась группа пожилых людей, которые ехали на творческий конкурс.
Ведомости вчера в 03:41
Футбол
Месси мечтает поиграть в Аргентине, но его сын против
Евро-футбол.ру 04:42
Происшествия
Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете
Выяснилось, что они, выпив, "совершали действия развратного характера, на замечания пассажиров и членов экипажа не реагировали", сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД России по ДФО.
Российская газета 25 октября в 23:21