Экономика

Современный ПредпринимательСовременный ПредпринимательПри прекращении деятельности ИП должны сняться с учета

Как сообщает пресс-служба УФНС по Республике Тыва, в целях прекращения данной обязанности физлица должны сняться с налогового учета в качестве ИП. В противном случае задолженность по взносам продолжит расти независимо от факта ведения или неведения предпринимательской деятельности.
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Политика

Жительница Иванова объяснила предложение Путину взять ее замуж

URA.Ru вчера в 19:38
Общество

В России изменят правила выдачи лицензий на оружие

В России бумажные лицензии на оружие переводят в цифровой вид.
Газета.Ru 05:44
Общество

Альфа-банк объяснил блокировку карт клиентов

Альфа-банк заблокировал некоторые карты клиентов, получив информацию о возможной утечке их данных, но, убедившись, что угрозы для средств нет, остановил блокировку, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
РИА Новости 06:31
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов откинул ногой пояс Тони Фергюсона

Тони Фергюсон положил свой пояс на пол и вступил в перепалку с Хабибом. После чего дагестанец откинул ногой его пояс.
АиФ Дагестан 05:47
Политика

Путин и Эрдоган договорились о прекращении огня в Идлибе

Переговоры Путина и Эрдогана 5 марта в Кремле начались общением тет-а-тет, после к ним присоединились члены делегаций двух стран.
Ведомости 05 марта в 13:08
Общество

В России выявлено четыре новых случая коронавируса

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в России за прошедшие сутки. Трое заболевших — в Липецке, один пациент выявлен в Петербурге.
BFM.ru 07:14
Биатлон

Логинов не выступит в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону

Сборная России по биатлону объявила состав на эстафетные гонки, которые пройдут в рамках этапа Кубка мира в чешском Нове-Место в субботу, 7 марта.
РБК 03:09
Политика

Парламент ДНР закрепил за русским статус единственного госязыка

Парламент самопровозглашённой ДНР внёс поправки в Конституцию республики, которые закрепляют за русским языком статус единственного государственного.
RT на русском вчера в 07:40
Авто

В России уже появился внедорожник Haval H5

Новый кроссовер Haval H5 станет возрождённой версией ранее популярного на нашем рынке внедорожника Great Wall Hover H5.
Тарантас Ньюс 05 марта в 00:53
Музыка

В Сети появился отрывок возможной песни Little Big для Евровидения

РИА Новости 04:15
Происшествия

Прокуратура попросила смягчить сроки двум фигурантам дела «Сети»

Прокуратура Пензенской области попросила смягчить наказание фигурантам дела «Сети» (организация запрещена в России) Максиму Иванкину и Андрею Чернову, следует из представления государственного обвинителя Сергея Семеренко.
Коммерсантъ вчера в 15:34
Общество

В Москве установлен абсолютный температурный рекорд для 7 марта

Как сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус, столбик термометра поднялся до + 11 ° С. "Сегодня, в 14:00, температура воздуха в Москве, на метеостанции ВДНХ, достигла + 11 ° С. Таким образом, на 2 ° С был превышен прежний суточный рекорд максимальной температуры этого дня, установленный в 2002 году", говорится в сообщении на сайте "Метеовести".
RT на русском 07:59
Авто

Названа дата, когда водителей будут штрафовать за техосмотр

Закон о техосмотре должен вступить в силу 8 июня 2020 года, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru вчера в 07:45
Политика

Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом.
РИА Новости вчера в 05:03
Футбол

«Оренбург» обыграл «Арсенал» в матче РПЛ

«Оренбург» победил тульский «Арсенал» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра в Оренбурге закончилась со счетом 2:0.
Коммерсантъ 07:59
Политика

Москва ответила на угрозы Зеленского прекратить диалог по Донбассу

Угроза президента Украины Владимира Зеленского выйти из "нормандского" формата, если боевые действия в Донбассе не прекратятся через год, выглядит странно, поскольку Киев сам не выполняет условия по деэскалации, указал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Газета.Ru 02:15
Общество

Власти Москвы изменили порядок работы школ из-за коронавируса

К странам с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу Управление Роспотребнадзора по Москве относит Китай, Южную Корею, Иран, Италию, Францию, Германию, Испанию, Швейцарию, Великобританию, Норвегию и США, сообщили 6 марта на горячей линии департамента здравоохранения Москвы.
Ведомости вчера в 10:05
Биатлон

Адвокат биатлонисток: МОК не признал поддельными подписи Родченкова

Адвокат отечественных биатлонисток Алексей Панич заявил о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) не признал поддельными подписи бывшего главы московской лаборатории Григория Родченкова в заключениях, представленных по допинговому делу.
Газета.Ru 04 марта в 06:24
Спорт

Паралимпийский чемпион мира Макаров погиб в возрасте 23 лет

Трехкратный чемпион мира, член сборной России по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александр Макаров погиб в возрасте 23 лет, сообщается на сайте Паралимпийского комитета России (ПКР).
РИА Новости 05 марта в 11:21
Общество

«Золотая судья» Елена Хахалева пожаловалась Владимиру Путину

Краснодарская судья Елена Хахалева, ставшая известной на всю страну после нескольких скандалов, пожаловалась Владимиру Путину на травлю.
Живая Кубань 05 марта в 15:35
Транспорт

Поезда начинают курсировать между Керчью и Анапой

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал сообщение между Керчью и Анапой "историческим маршрутом" и также выразил уверенность, что он будет способствовать развитию экономики двух регионов и созданию единого Черноморского курорта: благодаря ему отдыхающие из Крыма смогут посетить пляжи Анапы, а жители и гости Кубани - пляжи соседнего с ними Крымского полуострова.
ТАСС 03:18
Спорт

Фрида Карлссон победила в масс-старте на этапе Кубка мира в Осло

Шведская лыжница Фрида Карлссон победила в масс-старте классическим ходом на этапе Кубка мира в Осло, россиянка Наталья Непряева стала пятой.
РИА Новости 07:42
Общество

В ВОЗ не надеются на исчезновение коронавируса к лету

Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что исчезновение коронавируса COVID-19 летом можно будет считать подарком судьбы.
BFM.ru 01:51
Политика

Власти Крыма заявили, что не намерены прикасаться к воде с Украины

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крыму не нужна днепровская вода, пока власти Украины не оставят свои претензии на российский полуостров и не гарантируют безопасность поставок, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:28
Происшествия

В Свердловской области с оторвавшейся льдины спасли 20 рыбаков

Спасатели доставили на берег 20 рыбаков, которые оказались на оторвавшейся льдине в Белоярском водохранилище в Свердловской области.
ТАСС 04:18
Экономика

Рынок США возобновил обвал на фоне распространения коронавируса

Основатель одного из крупнейших в мире хедж-фондов миллиардер Рэй Далио назвал новый коронавирус "одним из тех катастрофических событий, которые происходят раз в 100 лет".
РБК 05 марта в 11:41
Армия и оружие

Первые военные. О девушках, которые будут управлять всеми видами боевой авиации

Закончив программу обучения летчиков-истребителей, девушки смогут управлять самолетами семейств Су и МиГ, стоящими на вооружении ВКС, а закончив программу подготовки летчиков штурмовой авиации — "летающими танками" Су-25.
ТАСС вчера в 00:00
Футбол

УЕФА может перенести матч «ПСЖ» и «Боруссии»

В УЕФА думают над тем, чтобы перенести встречу 1/8 Лиги чемпионов между «ПСЖ» и дортмундской «Боруссией» в Париже.
Матч ТВ 05:02
Политика

Немецкие экологи решили добиться остановки «Северного потока – 2»

Немецкое общество защиты окружающей среды потребовало остановить строительство газопровода "Северный поток — 2", сообщает WirtschaftsWoche.
РИА Новости 07:46
Политика

Зеленский считает, что его президентство сравнимо с дырявой лодкой

ГЛАС.RU 05:26
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