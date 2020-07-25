Происшествия
КоммерсантъПри преодолении Керченского пролива затонула бронемашина
Бронемашина БРДМ-2 затонула при форсировании Керченского пролива в рамках патриотической акции. Как сообщил пресс-секретарь межрегиональной общественной организации «Военно-техническое общество» Андрей Коннов, в акции принимало участие три бронемашины.
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Происшествия
Пропавший в Подмосковье олимпийский чемпион по борьбе найден мертвым
Олимпийский чемпион по вольной борьбе 1964 года, многократный чемпион мира, известный спортивный журналист Александр Иваницкий, который продолжительное время возглавлял редакцию спортивных программ Гостелерадио СССР, пропал в среду, когда отправился в лес за грибами в Рузском районе Подмосковья, но обратно не вернулся.
Российская газета 04:46
Происшествия
В Ростовской области из роддома похищен новорожденный
«По данным следствия, 25 июля 2020 года примерно в 3 часа ночи из палаты родильного отделения МБУЗ ЦРБ Сальского района неустановленным в настоящее время лицом был похищен новорожденный ребёнок мужского пола», — сообщили в Следственном комитете.
RT на русском 07:05
Игры
GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2
В представленном трейлере геймеры увидят хорошо знакомые им локации, которые были в первой части игры.
Evo-rus.com 02:16
Происшествия
В Дагестане в ДТП с четырьмя машинами погибли пять человек
Пять человек погибли и пятеро госпитализированы после ДТП в Хасавюртовском районе Дагестана.
ТАСС 05:02
Экономика
Правительство одобрило выделение средств на выплаты безработным
Правительство одобрило выделение средств на выплату пособий безработным. Об этом сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости 03:39
Политика
Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео
Глава Чечни Рамзан Кадыров ввел на территории республики санкции против госсекретаря США Майка Помпео после того, как тот 22 июля заявил о внесении политика в черный список.
Известия вчера в 03:18
Футбол
Моуринью назвал себя чемпионом АПЛ и попросил медаль
Можете дать мне медаль, — цитирует Goal.com Моуринью. Португалец возглавил английскую команду в ноябре прошлого года.
ProstoProSport 04:31
Происшествия
Полиция опровергла межнациональный характер драки на юге Москвы
Драка, произошедшая между нетрезвыми гражданами на улице Маршала Захарова в Москве, не имела межнациональный характер.
Известия 07:06
Экономика
Цена золота превысила $1900 за унцию впервые с сентября 2011 года
Рекордный уровень по золоту был установлен почти девять лет назад — 6 сентября 2011 года за унцию давали $1923,7.
РБК вчера в 09:22
Общество
Дегтярев прокомментировал митинги в Хабаровске словами «я им завидую»
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что завидует протестующим, выходящим на акции в поддержку арестованного бывшего губернатора Сергея Фургала, так как у них есть свободное время.
РБК 06:29
Общество
Посольство Армении призвало соотечественников к сдержанности
Посольство Армении призвало соотечественников не поддаваться на провокации в связи с последними событиями в Москве, сообщил информированный источник в армянской диаспоре.
Московский Комсомолец 06:33
Космос
Грузовой корабль «Прогресс МС-15» пристыковался к МКС
Грузовой корабль «Прогресс МС-15» пристыковался к станции, сообщил космонавт Иван Вагнер в Twitter.
МИР 24 23 июля в 16:33
Космос
РКК «Энергия» нашла возможность полета на Луну без сверхтяжелой ракеты
"Техническим результатом является возможность транспортировки экипажа с помощью многоразового пилотируемого корабля между околоземной орбитальной станцией и базовой станцией (на поверхности Луны — ред.) без использования сверхтяжёлых ракет-носителей и аэродинамического торможения", — говорится в описании изобретения к патенту, опубликованному Федеральной службой по интеллектуальной собственности.
РИА Новости вчера в 20:37
Общество
Минздрав спрогнозировал ситуацию с коронавирусом в России осенью
Заболеваемость COVID-19 осенью в России может вырасти, но значительного прироста новых случаев не ожидается.
BFM.ru 02:09
Здоровье
Врач предупредила об опасности повышения температуры тела по вечерам
Романенко отметила, что у здорового человека температура может подняться на 0,4 градуса, так что если она составляет 37,5 градусов, то опасности это не представляло.
Live24 05:14
Шоу-бизнес
Роза Сябитова не смогла сделать дочери и её мужу свадебный подарок
На этой неделе состоялась свадьба дочери Розы Сябитовой Ксении.
Bimru.ru вчера в 05:29
Армия и оружие
Британский премьер призвал военных готовиться к четырем бедствиям
Премьер поручил британским военным до окончания лета завершить кабинетные учения, призванные обеспечить готовность к названным угрозам.
RuNews24.ru 05:35
Общество
В Петербурге задержали актеров в полицейской форме
Lenta.ru 07:17
Здоровье
Определен орган, отвечающий за продолжительность жизни
Evo-rus.com вчера в 10:07
Общество
Кабмин вводит особый порядок в сфере туризма и гостиничного бизнеса
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил особый порядок работы сферы туризма и гостиничного бизнеса, который будет действовать до конца следующего года.
Российская газета вчера в 06:54
Происшествия
Экс-фигурант «дела 27 июля» Егор Жуков сообщил о нападении
Экс-фигурант «дела 27 июля» Егор Жуков сообщил о нападении около подъезда своего дома.
РБК вчера в 20:37
Здоровье
На Украине за сутки коронавирус выявили у более 1,1 тысячи человек
С начала пандемии на Украине выявили 63 929 случаев COVID-19, выздороветь смогли- 35 497 человек, скончались от осложнений, вызванных коронавирусом, 1 590 пациентов.
Украина.ру 04:11
Общество
В Хабаровск для борьбы с COVID прилетят почти 30 московских врачей
РИА Новости вчера в 21:46
Общество
Журналиста Шендеровича обвинили в домогательствах
Известия вчера в 16:25
Общество
Россия возобновляет авиасообщение с тремя странами с 1 августа
Россияне смогут с 1 августа отправиться в Турцию, Великобританию и Танзанию.
Газета.Ru вчера в 15:10
Происшествия
Сообщение о минировании аэропорта в Хабаровске не подтвердилось
Информация о минировании аэропорта Хабаровска не подтвердилась. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.
РБК 00:55