Бронемашина БРДМ-2 затонула при форсировании Керченского пролива в рамках патриотической акции. Как сообщил пресс-секретарь межрегиональной общественной организации «Военно-техническое общество» Андрей Коннов, в акции принимало участие три бронемашины.

Киберспорт В Dota 2 вышла Immortal Treasure II Компания Valve выпустила очередное обновление для игры Dota 2. На этот раз в игре вышла долгожданная Immortal Treasure II для владельцев Боевого пропуска.

Киберспорт Rockstar анонсировала крупнейшее в истории обновление для GTA Online Дата выхода обновления не анонсирована. Разработчики GTA Online также сообщили, что добавят новый контент в игру до конца лета.

Игры TinyBuild анонсировала Hello Neighbor 2 и выпустила демоверсию игры В Steam открылась страница с описанием игры. В магазине можно скачать демоверсию хоррора.

Игры Состоялся глобальный запуск MMORPG V4 К запуску V4 разработчики подготовили ряд глобальных ивентов с различными наградами, а игроки, прошедшие предварительную регистрацию, могут претендовать на уникальные бонусы. 6

Гаджеты В Intel признали проблемы с переходом на 7-нанометровый техпроцесс В компании Intel официально признали проблемы с переходом на 7 нм техпроцесс и заявили о задержке выхода моделей, выпущенных по новому техпроцессу. 9

Гаджеты Компания Xiaomi обновит 23 модели своих смартфонов до MIUI 12 Вторая волна обновлений затронет такие модели, как Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 8 Pro, Mi 8, Mi 9 SE, Mi CC9, Mi Mix 3. И это далеко не все. 44

Спорт Far Cry 6 получит поддержку 4K на PS4 Pro, PS5, Xbox One X, Xbox Series X и PC В трейлере игры было указано, что режим в формате 4K Ultra HD будет доступен только на Xbox One X и Xbox Series X. Дело в том, что 4K Ultra HD – это термин для описания поддержки 4K, который используется только на платформе от Microsoft, потому подобного уточнения для других консолей создатели ролика не добавили. 1

Гаджеты Google планирует ужесточить требования к смартфонам на Android Обязательным условием для установки на устройство операционной системы Android 11 вскоре может стать наличие на нём не менее 2 Гб оперативной памяти, на устройствах, не отвечающих этому требованию, будет устанавливаться облегченная система Android Go. 32

Технологии Старые версии Windows 10 компания Microsoft обновит принудительно Старые версии Windows 10 компания Microsoft обновит принудительно, что связано с переходом на следующий этап распространения последнего крупного обновления ОС. 27

Гаджеты Возможная дата презентации нового iPhone 12 названа Как сообщает ToDay News Ufa, источники, которые озвучили в сети дату возможной предстоящей презентации iPhone 12, утверждают, что ее подтвердили сотрудники известной компании. 2

Футбол Леонид Слуцкий обвинил судей в манипулировании игрой Главный тренер ФК «Рубин» Леонид Слуцкий заподозрил российских судей в манипулировании игрой. Слова специалиста передаёт «Спорт-Экспресс».

Общество Дегтярев прокомментировал митинги в Хабаровске словами «я им завидую» Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что завидует протестующим, выходящим на акции в поддержку арестованного бывшего губернатора Сергея Фургала, так как у них есть свободное время. 42