Происшествия
КоммерсантъПри преодолении Керченского пролива затонула бронемашина
Бронемашина БРДМ-2 затонула при форсировании Керченского пролива в рамках патриотической акции. Как сообщил пресс-секретарь межрегиональной общественной организации «Военно-техническое общество» Андрей Коннов, в акции принимало участие три бронемашины.
Читать в источнике
Оценить908
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 08:57, Ашберн
Киберспорт
В Dota 2 вышла Immortal Treasure II
Компания Valve выпустила очередное обновление для игры Dota 2. На этот раз в игре вышла долгожданная Immortal Treasure II для владельцев Боевого пропуска.
Bookmaker-ratings.ru 02:12
Киберспорт
Rockstar анонсировала крупнейшее в истории обновление для GTA Online
Дата выхода обновления не анонсирована. Разработчики GTA Online также сообщили, что добавят новый контент в игру до конца лета.
CyberSport.ru вчера в 11:30
Гаджеты
Опубликованы системные требования будущей топ-игры The Medium
Вашингтон, 24 июля 2020, 20:48 — REGNUM Разработчики игры The Medium назвали системные требования её ПК-версии.
REGNUM вчера в 13:48
Игры
TinyBuild анонсировала Hello Neighbor 2 и выпустила демоверсию игры
В Steam открылась страница с описанием игры. В магазине можно скачать демоверсию хоррора.
CyberSport.ru 23 июля в 12:02
Игры
GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2
В представленном трейлере геймеры увидят хорошо знакомые им локации, которые были в первой части игры.
Evo-rus.com 02:16
Общество
Sony раздала деньги подписчикам PS Plus в честь юбилея сервиса
24 июля многие подписчики PS Plus неожиданно получили от Sony небольшую сумму на счет учетной записи в PS Store.
CyberSport.ru 03:39
Киберспорт
Warhammer: Vermintide 2 превысила отметку в 5 млн игроков
Игромания.ру 03:03
Игры
Состоялся глобальный запуск MMORPG V4
К запуску V4 разработчики подготовили ряд глобальных ивентов с различными наградами, а игроки, прошедшие предварительную регистрацию, могут претендовать на уникальные бонусы.
Srnsk 23 июля в 11:24
Гаджеты
В Intel признали проблемы с переходом на 7-нанометровый техпроцесс
В компании Intel официально признали проблемы с переходом на 7 нм техпроцесс и заявили о задержке выхода моделей, выпущенных по новому техпроцессу.
Astera 08:44
Игры
Хоррор-боевик Succubus получил бесплатную демоверсию
Игромания.ру 03:24
Гаджеты
Компания Xiaomi обновит 23 модели своих смартфонов до MIUI 12
Вторая волна обновлений затронет такие модели, как Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 8 Pro, Mi 8, Mi 9 SE, Mi CC9, Mi Mix 3. И это далеко не все.
Evo-rus.com вчера в 03:13
Спорт
Far Cry 6 получит поддержку 4K на PS4 Pro, PS5, Xbox One X, Xbox Series X и PC
В трейлере игры было указано, что режим в формате 4K Ultra HD будет доступен только на Xbox One X и Xbox Series X. Дело в том, что 4K Ultra HD – это термин для описания поддержки 4K, который используется только на платформе от Microsoft, потому подобного уточнения для других консолей создатели ролика не добавили.
Cyber.sports.ru вчера в 13:43
Гаджеты
Google планирует ужесточить требования к смартфонам на Android
Обязательным условием для установки на устройство операционной системы Android 11 вскоре может стать наличие на нём не менее 2 Гб оперативной памяти, на устройствах, не отвечающих этому требованию, будет устанавливаться облегченная система Android Go.
Rambler News Service 23 июля в 05:13
Технологии
Sony выпустит PlayStation 5 с отделкой из чистого золота
Компания Sony выпустит ограниченную серию новой игровой консоли PlayStation 5. Об этом сообщает Truly Exquisite.
Деловое.ТВ вчера в 13:49
Технологии
Старые версии Windows 10 компания Microsoft обновит принудительно
Старые версии Windows 10 компания Microsoft обновит принудительно, что связано с переходом на следующий этап распространения последнего крупного обновления ОС.
Astera 08:20
Кино
Уровень гипернасилия в экранизации Mortal Kombat не уступит игре
Британский актер Льюис Тан, который снимается в новой картине, поделился некоторыми подробностями проекта.
Evo-rus.com 23 июля в 06:24
Гаджеты
Возможная дата презентации нового iPhone 12 названа
Как сообщает ToDay News Ufa, источники, которые озвучили в сети дату возможной предстоящей презентации iPhone 12, утверждают, что ее подтвердили сотрудники известной компании.
ToDay News Ufa 06:57
Футбол
Леонид Слуцкий обвинил судей в манипулировании игрой
Главный тренер ФК «Рубин» Леонид Слуцкий заподозрил российских судей в манипулировании игрой. Слова специалиста передаёт «Спорт-Экспресс».
ГЛАС.RU 08:18
Общество
Дегтярев прокомментировал митинги в Хабаровске словами «я им завидую»
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что завидует протестующим, выходящим на акции в поддержку арестованного бывшего губернатора Сергея Фургала, так как у них есть свободное время.
РБК 06:29
Футбол
Ибрагимович высказался о возможном завершении карьеры
Metaratings 08:00
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева рассказала, как ей удалось похудеть за короткий срок
По итогу при малых количествах еды Насте удалось добиться дефицита калорий, что помогло ей постепенно избавляться от подкожных отложений.
CT news вчера в 15:59
Кино
Премьеру нового сезона «Ходячих мертвецов» отложили на 2021 год
Выход 11-го сезона популярного сериала "Ходячие мертвецы" был запланирован на октябрь 2020 года.
Народные новости вчера в 23:59
Футбол
Сегодня «Зенит» сыграет с «Химками» в финале Кубка России
Gazeta.SPb 07:06
Экономика
Россиянам начнут выплачивать повышенные пенсии с августа
Три категории российских пенсионеров получат повышенные пенсии в августе. Увеличатся выплаты работающим пенсионерам.
Экономика сегодня 05:40
Происшествия
Станция метро «Новокузнецкая» в Москве заработала штатно
Станция московского метро "Новокузнецкая" Замоскворецкой линии возобновила работу в обычном режиме.
Московский Комсомолец вчера в 07:43
Единоборства
Емельяненко попросил Исмаилова о реванше
34-летний Исмаилов признался, что Емельяненко попросил его о проведении реванша.
Lenta.ru 08:06
Игры
Мы поиграли в Crash Bandicoot 4: It’s about Time. Бесит, как в 90-х
Игромания.ру вчера в 11:00
Игры
Инсайдеры: новая игра Fable может получить онлайн-элементы
REGNUM вчера в 13:58