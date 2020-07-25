Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъПри преодолении Керченского пролива затонула бронемашина

Бронемашина БРДМ-2 затонула при форсировании Керченского пролива в рамках патриотической акции. Как сообщил пресс-секретарь межрегиональной общественной организации «Военно-техническое общество» Андрей Коннов, в акции принимало участие три бронемашины.
Читать в источнике
Комментировать334

Подробнее о событии

В Крыму во время патриотической акции затонула бронемашина

РБК04:58

Глава Тамани и мэр Керчи переплывут Керченский пролив на бронетранспортерах

Кубань 2423 июля в 10:08

Названа причина затопления бронемашины в Керченском проливе

РИА Новости04:27

«Мы не были предупреждены»: Названа причина затопления бронемашины в Керченском проливе

Царьград05:20

Недофорсировал: в Керченском проливе утонул БТР

РИА Новости Крым03:55

Бронемашина затонула во время форсирования Керченского пролива

ИА Крыминформ03:59

Участники патриотической акции переплывут Керченский пролив из Кубани в Крым на бронеавтомобилях

Ясно23 июля в 07:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 05:55, Ашберн
Происшествия

В Дагестане в ДТП с четырьмя машинами погибли пять человек

РБК 05:41
2
Общество

В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала

Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 02:20
4,5K
Общество

Минздрав спрогнозировал ситуацию с коронавирусом в России осенью

Заболеваемость COVID-19 осенью в России может вырасти, но значительного прироста новых случаев не ожидается.
BFM.ru 02:09
530
Шоу-бизнес

Актриса Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт

Заслуженная артистка России Елена Кондулайнен госпитализирована в Москве с подозрением на инсульт.
Газета.Ru 05:22
47
Политика

Украинские активисты поддержали акции протеста в Хабаровске

Митинги в Хабаровске привлекли внимание украинских провокаторов. Иностранные активисты призывают к отделению Хабаровского края от России.
Политическая Экспертиза вчера в 14:00
107
Киберспорт

В Dota 2 вышла Immortal Treasure II

Компания Valve выпустила очередное обновление для игры Dota 2. На этот раз в игре вышла долгожданная Immortal Treasure II для владельцев Боевого пропуска.
Bookmaker-ratings.ru 02:12
Армия и оружие

МИД России ответил на обвинения США об испытаниях оружия в космосе

Ранее космическое командование ВВС США обвинило Россию в том, что 15 июля она провела испытания противоспутникового оружия на земной орбите — якобы от спутника «Космос-2543» отделился некий объект.
BFM.ru вчера в 14:53
563
Происшествия

Почти 70 тыс. жителей Челябинска остались без света из-за сбоя

"Всего порядка 69 тыс. человек осталось без света", - говорится в сообщении.
Интерфакс 02:35
3
Происшествия

Пропавший в Подмосковье олимпийский чемпион по борьбе найден мертвым

Олимпийский чемпион по вольной борьбе 1964 года, многократный чемпион мира, известный спортивный журналист Александр Иваницкий, который продолжительное время возглавлял редакцию спортивных программ Гостелерадио СССР, пропал в среду, когда отправился в лес за грибами в Рузском районе Подмосковья, но обратно не вернулся.
Российская газета 04:46
145
Политика

Трамп: США скупили 90% мировых запасов препарата против коронавируса

Власти США скупили 90% мировых запасов препарата «Ремдесивир», который применяется для лечения пациентов с коронавирусом COVID-19, сообщил президент Дональд Трамп.
Коммерсантъ вчера в 21:30
117
Единоборства

Исмаилов победил Александра Емельяненко на турнире АСА

Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов досрочно победил бойца Александра Емельяненко на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) 107.
Коммерсантъ вчера в 17:51
13
Общество

Доктор Мясников рассказал о «потенциальных убийцах» за рулем

Доктор Александр Мясников, главврач ГКБ №71 имени Жадкевича в Москве, предложил способ борьбы с водителями, которые пользуются мобильными телефонами за рулем.
Lenta.ru 05:42
1
Общество

В России детские выплаты в 10 тысяч предложили сделать ежемесячными

Семьям выплатили по 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.
Evo-rus.com 23 июля в 13:40
589
Общество

Центр Чумакова подал заявку на поставку вакцины от коронавируса

Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН подал заявку на участие в международном тендере ВОЗ на поставку вакцины от коронавируса.
Известия 03:38
2
Футбол

«Манчестер Сити» выделит 300 млн евро на усиление состава

Издание «Sport.es» сообщает, что руководство британского гранда выделит 300 млн евро на приобретение необходимых футболистов.
ГЛАС.RU 04:51
Экономика

«Газпром» и «Росатом» начнут производить «чистый» водород в 2024 году

Предположительно, с 2024 года «Газпром» и «Росатом» начнут производить «чистый» водород.
Live24 вчера в 09:05
66
Происшествия

Девять человек задержаны после драк армян и азербайджанцев в Москве

ТАСС уточняет со ссылкой на полицию, что речь идет об участниках столкновений между армянами и азербайджанцами, произошедших в Москве накануне.
РБК 05:44
4
Политика

Климкин призвал сделать Крым проблемой для России

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин призвал Киев создать из Крыма внутреннюю и внешнюю проблему для России.
Газета.Ru 02:29
381
Политика

Австрия ужесточит правила въезда из ряда стран с 27 июля

Австрия ужесточит правила въезда на свою территорию с 27 июля, сообщает ТАСС.
МИР 24 вчера в 20:53
Политика

Дипломаты КНР покинули генконсульство в Хьюстоне

Сотрудники генконсульства КНР в Хьюстоне после требования правительства США покинули здание, федералы уже вошли внутрь.
Вести.Ru 04:47
17
Происшествия

К поискам пропавшего под Симферополем ребенка привлекли водолазов

Более 500 человек привлечены к поискам пропавшего трехлетнего ребенка в Симферопольском районе Республики Крым, водолазы обследуют пруды и озеро, территорию обследуют с помощью дронов, сообщила в субботу ТАСС региональный представитель поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Наталья Кропочева.
ТАСС 01:57
29
Армия и оружие

Более 10 военных кораблей США отправились на учения в Средиземное море

Атомный авианосец ВМФ США USS Dwight D. Eisenhower и еще 12 американских кораблей будут задействованы в совместных учениях с ВВС Греции в Средиземном море.
Политическая Экспертиза 05:41
Футбол

Чемпион мира и Европы по футболу Хави заражен коронавирусом

В составе сборной Испании Хави стал чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы.
РИА Новости 05:35
Авто

Компания Great Wall показала новый рамный внедорожник Wey Tank 300

На мероприятии компания Great Wall показала новый рамный внедорожник Wey Tank 300, который планируют продавать не только в Китае, но и за его пределами.
Tvoe-avto.com 05:18
37
Футбол

«Колос» — «Днепр-1»: кто окажется сильнее?

«Днепр-1» выиграл три последних матча, но сумеют ли днепряне продлить серию 25 июля в противостоянии с «Колосом» - ответ есть в прогнозе.
Все про Спорт ру вчера в 15:08
Путешествия

Названы бюджетные направления для путешествий по России в августе

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip выяснили, в какие города России будет выгоднее всего отправиться на самолёте в августе этого года.
RT на русском 00:00
33
Общество

В России выявили за сутки 5 871 случай заражения коронавирусом

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России увеличилось за сутки на 5 871, общее количество заразившихся достигло 806 720.
ТАСС 03:32
Экономика

СМИ сообщили об августовских изменениях в России

Изменения законодательного характера начнут действовать в РФ в августе. О наиболее значимых рассказали СМИ.
Политическая Экспертиза 05:48
4
Общество

Шемякин оценил изменения в памятнике на могиле Высоцкого

Скульптор, художник Михаил Шемякин прокомментировал изменения в памятнике на могиле актёра, поэта и барда Владимира Высоцкого.
RT на русском вчера в 16:39
30
Происшествия

Экс-фигурант «дела 27 июля» Егор Жуков сообщил о нападении

Экс-фигурант «дела 27 июля» Егор Жуков сообщил о нападении около подъезда своего дома.
РБК вчера в 20:37
51
Как работают Яндекс.Новости?
Главное