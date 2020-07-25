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Коммерсантъ
Коммерсантъ

При преодолении Керченского пролива затонула бронемашина

Бронемашина БРДМ-2 затонула при форсировании Керченского пролива в рамках патриотической акции. Как сообщил пресс-секретарь межрегиональной общественной организации «Военно-техническое общество» Андрей Коннов, в акции принимало участие три бронемашины.В источнике
Подробнее о событии
Ясно

Участвовавшая в патриотической акции бронемашина затонула при форсировании Керченского пролива

Ясно07:47
Вести Крым

БТР затонул при переходе Керченского пролива (ВИДЕО)

Вести Крым06:42
РИА Новости

Бронемашина затонула при преодолении Керченского пролива

РИА Новости08:49
Кубань 24

В Керченском проливе затонула бронемашина

Кубань 2406:21
РБК

В Крыму во время патриотической акции затонула бронемашина

РБК04:58
РИА Новости Крым

Как тонула бронемашина в Керченском проливе - видео

РИА Новости Крым07:43
ИА Крыминформ

Бронемашина затонула во время форсирования Керченского пролива

ИА Крыминформ03:59
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Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала

Вторая за день несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в субботу в Хабаровске, передал корреспондент агентства "Интерфакса".
Интерфакс06:51
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В центре Саратова собаки принесли сторожу человеческую голову

"По предварительным данным, 25 июля в утреннее время сторож одной из организаций, расположенных на улице Радищева в Саратове, проводя обход, увидел, что собаки, охраняющие территорию, принесли предмет, прохожий на человеческую голову", — говорится в сообщении.
РИА Новости08:33
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Китай выразил протест США за вторжение в консульство в Хьюстоне

Китай выразил протест и сделал представление США за то, что представители американских властей вторглись на территорию китайского консульства в Хьюстоне после того, как его покинули китайские дипломаты, заявил в субботу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
РИА Новости08:43
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«Роснефть» открыла новое месторождение с запасами более 20 млн т нефти

Дочернее предприятие "Роснефти", "РН-Ванкор", открыло на границе Красноярского края и Ямало-Ненецкого автономного округа Новоогненное месторождение с извлекаемыми запасами более 20 млн тонн нефти и около 1 млрд куб. м газа, сообщила "Роснефть".
Интерфакс23 июля в 08:11
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ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%

Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ruвчера в 09:24
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Opel за полгода продал в России всего 59 моделей

В начале 2020 года в продаже появились микроавтобусы Opel Zafira Life калужской сборки, в топовой комплектации Cosmo (3,0–3,1 млн руб.), к концу весны прибыли более простые версии (от 2,6 млн руб.), однако все они доступны в России исключительно с АКПП, в то время как родственные модели Peugeot и Citroen предлагаются и с МКПП.
SpeedMe06:20
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