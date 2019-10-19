Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиПри прорыве дамбы в Красноярском крае погибли десять человек

Число погибших при разрушении дамбы Курагинского района Красноярского края увеличилось до десяти человек, остается неизвестной судьба еще 15 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
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Дамбу прорвало на реке в Красноярском крае, погибли 6 человек

ДЕЛА.ru22:44

В Курагинском районе прорвало дамбу: погибли шесть человек

Sibnovosti.ru22:38

Источник: смывшая поселок старателей в Красноярском крае волна была более 4 м высотой

ТАСС23:00

Дамбу смыло на реке Сейба и затопило рудник. Есть погибшие вахтовики

НГС2422:12

В Красноярском крае прорвало дамбу. Погибли шесть человек, десять пропали без вести

КП - Красноярск21:59

На юге Красноярского края река прорвала дамбу около поселка золотодобытчиков. 6 человек погибли, 14 пострадали

Newslab.ru22:18

При прорыве дамбы в Красноярском крае погибли десять человек

РИА Новости22:58
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Экономика

Экономист раскрыл смысл продления «заморозки» пенсий россиян

Продление «заморозки» пенсионных накоплений россиян является ожидаемым событием и может считаться очередным признаком отхода России от стандартов социального государства.
URA.Ru 18:14
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На борту летевшего из Пхукета в Москву самолета погиб ребенок

РБК 10:44
Общество

Калашникова пришла на премьеру сериала с Пореченковым в платье-бюстье

Телепрограмма вчера в 15:12
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Мосгорсуд смягчил приговор экс-полковнику Захарченко

Мосгорсуд на полгода смягчил приговор бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК), полковнику Дмитрию Захарченко с 13 лет колонии до 12,5 лет, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС вчера в 15:06
Экономика

Росстат зафиксировал рост реальных располагаемых доходов россиян

"Основная причина – опережающий рост доходов от трудовой деятельности, доля которых составила 76,9% в структуре доходов населения в третьем квартале 2019 года, а также низкая база третьего квартала 2018 года", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Газета.Ru вчера в 13:17
Футбол

«ПСЖ» разгромил «Ниццу», доигрывающую матч вдевятером

В следующем туре ПСЖ на своем поле сыграет против Марселя, а Ницца в гостях встретится со Страсбургом.
Советский спорт 16:40
Экономика

«Мечел» обратился за помощью к Козаку

«Мечел» получил ДЭМЗ в управление в 2009 г. по соглашению с А1 (входит в «Альфа-групп»), а двумя годами позже выкупил этот актив за $537 млн в рассрочку на средства, привлеченные в Альфа-банке.
Ведомости вчера в 17:45
Политика

СМИ опубликовали письмо офиса Зеленского Кучме

Украинские СМИ опубликовали текст письма от 16 июля, направленного главой офиса президента Украины Андреем Богданом представителю Киева на переговорах в Минске Леониду Кучме.
RT на русском 16:42
Шоу-бизнес

Светлана Лобода отметила свой день рождения

Свое 37-летие певица отметила в Санкт-Петербурге, поздравить ее пришли как члены ее команды, так и немецкий музыкант, лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн.
Inc-news.ru 09:53
Происшествия

Старшеклассница покончила с собой в туалете школы в Новосибирске

В туалете одной из школ Новосибирска обнаружили тело 15-летней ученицы 10 класса. Предположительно, она совершила самоубийство.
Lenta.ru вчера в 01:46
Шоу-бизнес

Мать Тимати показала лицо внука от Решетовой

Мать рэпера Тимати Симона Юнусова опубликовала фотографии из роддома, где позавчера у ее сына родился сын.
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Общество

Forbes включил семь российских компаний в рейтинг лучших работодателей

Семь российских компаний вошли в топ-500 лучших работодателей мира по версии американского журнала Forbes и компании Statista, сообщает издание.
РБК 16:04
Происшествия

Задержан начальник полиции района Дорогомилово в Москве

«17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении.
RT на русском 03:00
Музыка

Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом

Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.
7 новостей 05:48
Политика

Захарова прокомментировала слова посла Китая об украинцах в Гонконге

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова посла КНР в России о желании протестующих в Гонконге "жить как на Украине".
РИА Новости 15:47
Футбол

«Локомотив» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ

Коммерсантъ 14:31
Музыка

Организаторы Евровидения ответили на новые украинские правила отбора

В женевской штаб-квартире Европейского вещательного союза прокомментировали новые правила Украины по отбору участников на международный песенный конкурс Евровидение, согласно которым к отбору допускаются только те артисты, которые не давали концерты на территории России с 2014 года.
News.ru вчера в 06:01
Политика

Минэнерго США отказалось предоставить документы в рамках импичмента

Министерство энергетики США отказалось предоставить демократам из палаты представителей конгресса документы, которые были запрошены ими в связи с расследованием в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа.
Российская газета 20:09
Фигурное катание

Елизавета Туктамышева выступит седьмой на этапе Гран-при в Лас-Вегасе

Фигуристка Елизавета Туктамышева 17 октября прилетела в Лас-Вегас для участия в первом этапе серии Гран-при — Skate America.
АиФ Удмуртия вчера в 22:43
Кино

«321-я сибирская»: мировой прокат бурятского фильма обеспечит Голливуд

Голливуд обеспечит мировой прокат бурятского фильма «321-я сибирская», сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:06
Космос

NASA сообщило о приближающемся к Земле астероиде

По данным специалистов, астероид приблизится к Земле 25 октября в 20.21 мск и пройдет на расстоянии, равном 16 расстояниям до Луны.
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Шоу-бизнес

Юлия Высоцкая устроила недельную голодовку

Ведущий «Вечернего Урганта» поинтересовался, как будет выходить из своей голодовки актриса, и предположил, что первым делом она попробует эклер.
Телепрограмма вчера в 19:38
Игры

«Она вернула мне веру в игры по Star Wars»: первые отзывы критиков о Fallen Order

Недавно ЕА собрала журналистов со всего мира, дав им возможность три часа лично опробовать Star Wars Jedi: Fallen Order — третий проект издательства по франшизе в рамках текущего договора с Disney и первую крупнобюджетную сюжетную игру по вселенной со времён The Force Unleashed II.
Игромания.ру вчера в 12:10
Политика

Пранкеры Вован и Лексус напугали губернатора Аляски аннексией

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли губернатора штата Аляска Майка Данливи.
РБК 08:58
Футбол

Месси: свою карьеру завершу в «Барселоне»

Чемпионат 18:36
Политика

Путиным подписан указ о создании Военно-строительной компании

На официальном сайте правовой информации опубликован указ Президента РФ Владимира Путина о создании публично-правовой компании «Военно-строительная компании».
Военное дело 08:07
Происшествия

Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в суде

Под следствием продолжают оставаться восемь фигурантов: четверо — Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Дмитрий Полетаев и Петр Карамзин — находятся в СИЗО; еще четверо — Мария Дубовик, Анна Павликова, Максим Рощин и Сергей Гаврилов — под домашним арестом.
Коммерсантъ вчера в 16:38
Здоровье

Отказ от бюстгальтера признали опасным

Популярный тренд на отказ от бюстгальтера назван опасным.
Lenta.ru 05:31
Политика

Назван предполагаемый автор матерного послания в адрес России в Сирии

История об оставленных на военной базе в Манбидже неприличных надписях в адрес российских солдат получила продолжение.
Военное дело 14:50
Культура

Ольга Кормухина поделится подробностями суда с Полиной Гагариной

Недавно артистка Ольга Кормухина обратилась в суд с иском против певицы Полины Гагариной.
ФедералПресс 16 октября в 07:56
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