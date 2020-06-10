Автомобильный мост через реку Незнайка обрушился в Новой Москве в результате подтопления. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах. "В результате сильного дождя обрушился мост через реку Незнайка", - сказал собеседник агентства.

с чего всё началось

В результате просадки опоры автомобильного моста через реку Незнайку в ТиНАО обошлось без пострадавших. Такие данные привели в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции.

При просадке опоры автомобильного моста в ТиНАО никто не пострадал

Экономика «Риск-профилирование клиентов становится для управляющих компаний ключевым фактором» Риск-профилирование клиентов, выяснение степени толерантности к риску и текущим результатам портфеля становится для отрасли ключевым фактором.

Гаджеты Вышла публичная бета-версия Android 11 Google выпустила первую публичную бета-версию Android 11. Опробовать будущее обновление теперь может любой желающий. 2

Общество СМИ сообщили о падении ракеты вблизи посольства США в Багдаде Ракета упала вечером в среду в «зеленой зоне» Багдада неподалеку от посольства США.

Общество Путин подписал закон об удвоении детских пособий Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет. 705

Политика Республиканцы предложили ввести новые санкции против России Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA). 397

Культура BTS готовят ответы для «BTS FESTA» Ежегодно южнокорейский бой-бенд BTS проводит музыкальный фестиваль под названием «BTS FESTA», наполненный множеством новой информации об будущих планах, творчестве и проектах группы.

Общество Минтранс сообщил о запуске новых железнодорожных маршрутов в Крым Министр транспорта Евгений Дитрих дал поручение запустить летом этого года движение поездов «Таврия» по новым направлениям в Крым и обратно, сообщил Минтранс. 196

Происшествия Барсукова этапировали в Петербург по делу об убийстве Старовойтовой Владимир Барсуков (Кумарин) этапирован из колонии под Кировском в Петербург в рамках расследования убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой, передает ТАСС . 21

Технологии Обновление Windows 10 доступно для широкого круга пользователей Компания Microsoft открыла доступ к новому обновлению операционной системы Windows 10 для более широкого круга пользователей. 39

Футбол «Матч ТВ» бесплатно покажет большую часть оставшихся матчей РПЛ Планируется показать большую часть матчей оставшихся 8-ми туров текущего сезона в эфире федерального канала.

Космос Маск прокомментировал колонку Рогозина для журнала Forbes Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий компании SpaceX и Tesla, прокомментировал колонку главы госкорпорации Роскосмос Дмитрия Рогозина в журнале Forbes. 47

Общество В регионах массово аннулируют выданные школьникам аттестаты В конце мая на портале проектов нормативных правовых актов был опубликован приказ Минпросвещения России "Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году". 17

Происшествия В Подмосковье задержан криминальный авторитет Вася Бандит В Подмосковье задержан криминальный авторитет по прозвищу Вася Бандит - вор в законе, который занимал высшее положение в преступной иерархии на протяжении 27 лет. 70

Общество Словами Юлии Латыниной о коронавирусе заинтересовались следователи Правоохранительные органы заинтересовались словами журналистки о неготовности некоторых регионов России к борьбе с коронавирусом, которые она произнесла в эфире «Эха Москвы» в апреле. 210

Армия и оружие Военные США попытались заблокировать российский патруль в Сирии Американские военные попытались преградить дорогу российскому патрулю в районе сирийского города Хасеке, но в этот момент их бронемашина сломалась, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник. 35

Политика Патрушев заявил о попытках Запада раскачать ситуацию в России Запад попытается дестабилизировать обстановку в России перед голосованием по поправкам в Конституцию, а также перед единым днем голосования осенью, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты". 4,2K

Авто Skoda представила новый Octavia Scout Компания Skoda показала четвертое поколение внедорожного универсала Skoda Octavia Combi Scout. 30